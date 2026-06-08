天文台,特別天氣提示,猛烈陣風

下午08時19分 天文台特別天氣提示：天文台警告猛烈陣風吹襲香港市民應立即避險

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午8時15分發出特別天氣提示，警告猛烈陣風正吹襲香港。葵涌及長洲分別錄得每小時約100及90公里的陣風。市民如身處室外，應立即前往安全地方躲避，以免發生意外。

天文台提醒，猛烈陣風可能對行人及戶外活動構成危險，特別是高空工作或海上活動人士應格外小心。建議市民關閉窗戶，確保家中物品穩妥固定，並避免靠近窗邊。

請密切留意天文台的最新天氣資訊，並遵從相關安全指引，確保自身及家人安全。

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