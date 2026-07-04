天文台,特別天氣提示,猛烈陣風

下午01時50分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示猛烈陣風吹襲香港

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午1時45分發出特別天氣提示，提醒市民注意猛烈陣風的影響。根據最新觀測，大澳地區錄得每小時約90公里的猛烈陣風，情況可能持續。市民如身處室外，應立即尋找安全地方躲避，以免受到強風影響。

天文台呼籲市民保持警覺，避免進行戶外活動，尤其是在空曠地區或高地。駕駛人士需特別留意道路安全，並減慢車速以應對突如其來的強風。請密切留意天文台的最新天氣報告，並採取必要的防範措施以保障自身安全。

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