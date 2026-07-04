天文台,特別天氣提示,猛烈陣風

下午02時35分 天文台特別天氣提示：天文台提醒猛烈陣風持續吹襲市民應立即採取安全措施

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午2時30分左右錄得猛烈陣風，青洲及天星碼頭分別測得每小時約100及90公里的風速。天文台提醒市民，猛烈陣風仍將持續吹襲香港，請提高警覺。

如您目前身處室外，請立即尋找安全地方躲避，避免靠近臨時搭建物、樹木或其他可能因強風而倒塌的物體。駕駛人士應特別小心，避免在高風速地區行駛。

市民應密切留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的防範措施以確保安全。

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