天文台,特別天氣提示,猛烈陣風

下午05時40分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示猛烈陣風吹襲香港

天氣
東方新地 - 生活

廣告

天文台於今日下午5時35分發出特別天氣提示，指出香港正受猛烈陣風影響。青洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風，情況危急。市民如身處室外，應立即尋找安全地方躲避，以保障自身安全。

天文台提醒市民，猛烈陣風可能對戶外活動及交通造成影響，請避免在高風速地區逗留，並確保家中窗戶及門戶緊閉。駕駛人士需格外小心，避免在橋樑或高地行駛。

請密切留意天文台最新的天氣資訊，並採取必要的安全措施以應對可能的風險。

熱門文章

 