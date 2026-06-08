天文台,特別天氣提示,雷暴警告

上午08時05分 天文台特別天氣提示：廣闊低壓槽及西南氣流影響本港天氣不穩定

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日上午8時05分發出特別天氣提示，受一道廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，本港以南水域持續有雷雨區發展，並有機會在今日日間影響本港。

預料本港今日餘下時間至明早天氣仍然相當不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。市民應避免進行戶外活動，尤其是水上活動，並留意可能出現的突發天氣變化。

天文台提醒市民密切留意最新的天氣提示和警告信息，並採取必要的安全措施以保障自身安全。

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