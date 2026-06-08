上午08時05分 天文台特別天氣提示：廣闊低壓槽及西南氣流影響本港天氣不穩定

\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u4e0a\u53488\u664205\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u53d7\u4e00\u9053\u5ee3\u95ca\u4f4e\u58d3\u69fd\u53ca\u6d3b\u8e8d\u897f\u5357\u6c23\u6d41\u5f71\u97ff\uff0c\u672c\u6e2f\u4ee5\u5357\u6c34\u57df\u6301\u7e8c\u6709\u96f7\u96e8\u5340\u767c\u5c55\uff0c\u4e26\u6709\u6a5f\u6703\u5728\u4eca\u65e5\u65e5\u9593\u5f71\u97ff\u672c\u6e2f\u3002 \u9810\u6599\u672c\u6e2f\u4eca\u65e5\u9918\u4e0b\u6642\u9593\u81f3\u660e\u65e9\u5929\u6c23\u4ecd\u7136\u76f8\u7576\u4e0d\u7a69\u5b9a\uff0c\u9593\u4e2d\u6709\u9a5f\u96e8\u53ca\u72c2\u98a8\u96f7\u66b4\uff0c\u96e8\u52e2\u6709\u6642\u9817\u5927\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u907f\u514d\u9032\u884c\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u6c34\u4e0a\u6d3b\u52d5\uff0c\u4e26\u7559\u610f\u53ef\u80fd\u51fa\u73fe\u7684\u7a81\u767c\u5929\u6c23\u8b8a\u5316\u3002 \u5929\u6587\u53f0\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u5bc6\u5207\u7559\u610f\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u63d0\u793a\u548c\u8b66\u544a\u4fe1\u606f\uff0c\u4e26\u63a1\u53d6\u5fc5\u8981\u7684\u5b89\u5168\u63aa\u65bd\u4ee5\u4fdd\u969c\u81ea\u8eab\u5b89\u5168\u3002