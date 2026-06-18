天文台,特別天氣提示,雷雨警告

下午05時50分 天文台特別天氣提示：強雷雨帶逐漸靠近香港市民需注意天氣變化

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日下午5時50分發出特別天氣提示，指出位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸靠近香港。預計未來一至兩小時內，本港的雨勢將會顯著增強。

市民應保持警惕，避免在雷雨期間進行戶外活動，並留意最新的天氣消息。建議攜帶雨具以備不時之需，並遠離低窪地區及容易積水的地方，以防突發水浸。

天文台將密切監察天氣情況，並適時更新相關資訊。請市民密切留意天文台的最新公告，確保安全。

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