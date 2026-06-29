天文台,特別天氣提示,雷雨警告

上午07時10分 天文台特別天氣提示：雷雨帶逐漸靠近珠江口市民需注意最新天氣消息

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東方新地 - 生活

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天文台於今日早上07:10發出特別天氣提示，指出位於本港以南的雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，並預料會在未來兩至三小時影響本港。市民出門前應密切留意天文台的最新天氣消息及警告，並做好防雨準備。

雷雨可能伴隨短時強降雨及陣風，外出時請攜帶雨具並避免前往低窪地區或易受水浸影響的地方。駕駛人士需注意路面濕滑，減速行駛以確保安全。

天文台建議市民保持警覺，並定時查看天氣更新，以便及早採取必要的防範措施。

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