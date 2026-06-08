天文台,特別天氣提示,雷雨

上午10時00分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示雷雨區逐漸靠近本港

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東方新地 - 生活

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天文台於今日上午10時發出特別天氣提示，指出位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港。預料未來兩至三小時內，本港雨勢有時頗大，並伴隨狂風雷暴。

市民應提高警覺，避免在雷暴期間進行戶外活動，尤其是水上活動。建議留在室內，並遠離窗戶以減少風險。此外，駕駛人士需注意路面濕滑，減速行駛以確保安全。

天文台提醒市民密切留意最新的天氣提示和警告信息，並採取必要的防範措施以保障自身安全。

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