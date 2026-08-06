天文台,特別天氣提示,高溫天氣

上午06時45分 天文台特別天氣提示：天文台提醒市民高溫天氣持續請注意健康

天氣
東方新地 - 生活

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香港天文台於2026年8月6日上午6時45分發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣將持續。市民應注意補充足夠水分，避免長時間暴露於陽光下，並穿著輕便衣物以減少中暑風險。

如感到身體不適，例如頭暈、疲倦或噁心，應立即停止活動，尋找陰涼處休息，並考慮尋求醫療協助。特別是長者、兒童及患有慢性疾病的人士，更需特別小心。

天文台呼籲市民在高溫天氣下保持警覺，並採取適當措施保障自身及家人的健康安全。

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