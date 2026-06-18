天文台,特別天氣提示,黑色暴雨警告

下午02時02分 天文台特別天氣提示：黑色暴雨警告信號生效中至少維持至下午3時

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午2時2分發出黑色暴雨警告信號，並預計該信號將至少維持至下午3時。這意味著香港多區將持續受到極端暴雨影響，可能引發嚴重水浸及山泥傾瀉的風險。

市民應避免外出，尤其是前往低窪地區或山坡附近。駕駛人士需特別留意道路情況，避免駛入積水路段。學校方面，根據教育局指引，所有日校應即時停課。

此外，請密切留意天文台的最新天氣資訊，並確保家中排水系統暢通。如遇緊急情況，請立即聯絡相關部門尋求協助。

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