紅色暴雨警告信號深夜1時15分生效 落雨天室內晾衫如何速乾

隨著香港天文台於深夜1時15分發出紅色暴雨警告信號，在空曠地方工作的人士應暫停戶外作業，直至天氣情況許可為止。此外，市民如須外出，應先仔細考慮天氣及道路情況是否許可。紅色暴雨警告信號意味著香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。這樣的天氣情況不僅對交通造成影響，也讓家庭日常生活面臨挑戰，尤其是衣物的晾乾問題。