紅雨警告於深夜2時10分生效！天文台最新天氣警告資料
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紅色暴雨警告信號於深夜2時10分生效，在空曠地方工作的人士應暫停戶外作業，直至天氣情況許可為止。市民如須外出，應先仔細考慮天氣及道路情況是否許可。
紅雨｜紅色暴雨警告信號生效
根據最新天氣預報顯示，香港天文台在上午2時10分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。天文台提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。
過去一小時本港雨量分佈：
撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台資料或影片來源：香港天文台