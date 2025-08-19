黃色暴雨警告信號上午9時41分生效 Amber Rain由來 暴雨+風球警告英文全解析

香港天文台於上午9時41分發出黃色暴雨警告信號，提醒市民注意安全。黃色暴雨警告信號意味著香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。市民應採取預防措施，避免接近容易氾濫的河道，並留意電台或電視台的廣播，以防天氣突趨惡化。