黃色暴雨警告信號上午9時41分生效 Amber Rain由來 暴雨+風球警告英文全解析
黃色暴雨警告信號生效
黃色暴雨警告信號生效，市民應採取預防措施，以減少因大雨引發的危險，例如水淹。市民亦應避免接近容易氾濫的河道。市民須留意電台或電視台的廣播，以防天氣突趨惡化。
黃色暴雨英文名稱及其典故
天文台的暴雨警告系統以黃色、紅色和黑色代表三個等級，英文名分別是Amber、Red和Black。黃色暴雨在英文中稱為Amber rain，而不是直譯的yellow rain。這個命名與交通燈的顏色分布有關，早於1992年實施的暴雨警告系統，當時有綠、黃、紅和黑色四個級別。綠色和黃色暴雨警告主要供政府部門及公營機構參考，而紅色和黑色則向市民公開發佈。Amber一字其實是指琥珀色，顏色比純黃色較深，呈橙黃色，即使在大雨能見度較低的情況下，也較容易辨識。
香港風球警告系統英文全解析
除了暴雨警告，香港天文台還有一套完整的風球警告系統。一號戒備信號稱為Standby Signal No. 1，三號強風信號稱為Strong Wind Signal No. 3。八號烈風或暴風信號根據風向不同，分為東北、西北、東南、西南四個方向，分別稱為No. 8 Northeast Gale or Storm Signal、No. 8 Northwest Gale or Storm Signal、No. 8 Southeast Gale or Storm Signal、No. 8 Southwest Gale or Storm Signal。九號烈風或暴風風力增強信號稱為Increasing Gale or Storm Signal No. 9，而十號颶風信號則稱為Hurricane Signal No. 10。
