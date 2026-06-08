黑色暴雨警告晚上8時35分生效 雨傘失去跣水功能 日本達人1妙招即解決
廣告
香港天文台在晚上8時35分發出黑色暴雨警告信號，這表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。黑色暴雨警告信號生效，市民應留在戶內，並到安全地方暫避，直至大雨過去。政府呼籲僱主不應要求僱員上班，除非有關暴雨時的工作安排已有事先協定。如果僱員已經上班，便應留在原來工作地點，除非該處會有危險。
極端天氣挑戰
香港在夏季經常面臨極端天氣，包括暴雨和颱風。黑色暴雨警告信號是最高級別的暴雨警告，意味著極端降雨量和可能的洪水風險。這類天氣不僅影響日常生活，還對交通和公共安全構成重大挑戰。居民在這段期間應該特別注意天氣預報和政府的指示，確保自身安全。
雨傘使用頻繁帶來問題
在這樣的天氣下，雨傘成為必需品。然而，頻繁使用雨傘會導致其跣水功能減弱，雨傘布料開始滲水，這不僅影響使用效果，還會縮短雨傘的壽命。大部分人會選擇在雨傘失去跣水功能後棄置，但其實有簡單的方法可以恢復雨傘的跣水能力，延長其使用壽命。
日本節目介紹簡單修復法
日本節目《ZIP！》在社交媒體「X」上介紹了一個簡單的方法，利用家中常見的風筒來恢復雨傘的跣水功能。這個方法僅需兩個步驟，首先將雨傘表面淋濕，然後用風筒距離傘面10厘米的地方每面用熱風吹30秒。這樣簡單的操作可以讓雨傘的絨毛恢復原狀，重新具備跣水能力。
風筒修復法多重用途
這個方法不僅適用於雨傘，還可以用來恢復風褸和雪褸的跣水功能。這不僅省錢，還能達到環保的效果。不過，需要注意的是，這個方法對於膠質雨傘可能效果不佳。所以在發現雨傘開始失去跣水功能時，不妨試試這個零成本的修復方法，避免不必要的浪費。日本專家的這個簡單方法不僅成本低，而且操作方便，值得一試。這樣不僅能延長雨傘的使用壽命，還能在經濟上有所節省，同時也是一種環保行為。
東方新地編輯推薦：黑雨警告現正生效！附天文台各區雨量分佈圖
黑雨現正生效｜香港天文台剛發出黑色暴雨警告信號！市民應留意天文台最新天氣狀況，注意安全。
詳情請看
東方新地編輯推薦：日本達人1招拯救雨傘跣水弱 5分鐘+零成本還原靚靚術
雨傘頻繁使用會令雨遮的跣水能力變弱，分分鐘因為無法跣水而令雨傘布滲水，大大減少雨傘的壽命。大部分人雨傘唔跣水就會選擇棄置，但原來1樣法寶就可以搶救，幫大家護住荷包。
撰文：東方新地編輯部圖片來源：東方新地編輯部資料或影片來源：香港天文台