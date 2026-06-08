黑色暴雨警告晚上8時35分生效 雨傘失去跣水功能 日本達人1妙招即解決

香港天文台在晚上8時35分發出黑色暴雨警告信號，這表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。黑色暴雨警告信號生效，市民應留在戶內，並到安全地方暫避，直至大雨過去。政府呼籲僱主不應要求僱員上班，除非有關暴雨時的工作安排已有事先協定。如果僱員已經上班，便應留在原來工作地點，除非該處會有危險。