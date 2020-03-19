ViuTV《二月廿九》劉俊謙食過杜小喬 31歲大隻男神高招冧女
無綫小生睇來睇去都係得嗰幾個，觀眾一早叫悶，難得ViuTV有新面
孔，近日熱捧的31歲劉俊謙，畢業於演藝學院出道八年，因曾演出黃子華舞
孔，近日熱捧的31歲劉俊謙，畢業於演藝學院出道八年，因曾演出黃子華舞
台劇《前度》為人熟悉，四年前轉戰影視圈，去年憑ViuTV神劇《教束》勇
奪「民選視帝」，早前再憑處男電影《幻愛》榮膺香港電影評論學會大獎的
最佳男演員，更再下一城入圍金像獎「最佳新演員」，前途一片光明。
撰文、圖片：東方新地
新一代男神31歲劉俊謙曾食女神杜小喬
全城抗疫，有街出不得，香港人最大娛樂就係追劇，除咗韓劇《愛的迫降》及無綫的《法證先鋒IV》，最近熱播的還有ViuTV的《二月廿九》，劇中男女主角劉俊謙與吳海昕令人眼前一亮，齊被封神，爆肌男神劉俊謙雖年屆31歲不再是小鮮肉，但觀眾對他仍充滿新鮮感。
高大靚仔有個性的劉俊謙向來多女埋身，媾女從不費吹灰之力，身為ViuTV御用男角，早在拍《瑪嘉烈與大衛系列─前度》時，擒完網紅杜小喬再與前輩廖碧兒激咀，據知當時仍單身的他為入戲當正杜小喬是親密女友，高招冧女不過拍完劇即忘情。靚仔有著數，劉俊謙去年拍電影《幻愛》成功撻著文青女神蔡思韵，早前二人公開認愛封盤，莫非是想杜絕男方飛來蜢？
大隻男神冧女有一手 公開認愛封盤
入行資歷不淺，捱了多年戶口曾經窮到得幾千蚊，劉俊謙外形與演技兼備，是不少女生心目中的男神，據知情者透露：「Terrance（劉俊謙）係女人湯圓，啲女都會自己黐埋去，佢對女仔好有風度，又有幽默感，只要稍為殷勤少少，係女都冧爆。拍《前度》嗰時佢同女主角之一嘅杜小喬都係單身，小喬拍劇經驗淺，一嚟就有咁多親熱同床上戲，Terrance好有耐性去同佢溝通，當正佢係女朋友咁呵護，拍床戲時真係好逼真，又錫胸又摸勻全身，完全係入晒戲，小喬畀人叫得『娘娘』，當然想收埋佢做兵啦！佢對Terrance都好熱情同主動，所以外人睇佢哋就好似戲假情真。」