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ViuTV《二月廿九》劉俊謙食過杜小喬 31歲大隻男神高招冧女

無綫小生睇來睇去都係得嗰幾個，觀眾一早叫悶，難得ViuTV有新面
孔，近日熱捧的31歲劉俊謙，畢業於演藝學院出道八年，因曾演出黃子華舞

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台劇《前度》為人熟悉，四年前轉戰影視圈，去年憑ViuTV神劇《教束》勇
奪「民選視帝」，早前再憑處男電影《幻愛》榮膺香港電影評論學會大獎的
最佳男演員，更再下一城入圍金像獎「最佳新演員」，前途一片光明。

撰文、圖片：東方新地

新一代男神31歲劉俊謙曾食女神杜小喬

全城抗疫，有街出不得，香港人最大娛樂就係追劇，除咗韓劇《愛的迫降》及無綫的《法證先鋒IV》，最近熱播的還有ViuTV的《二月廿九》，劇中男女主角劉俊謙與吳海昕令人眼前一亮，齊被封神，爆肌男神劉俊謙雖年屆31歲不再是小鮮肉，但觀眾對他仍充滿新鮮感。

高大靚仔有個性的劉俊謙向來多女埋身，媾女從不費吹灰之力，身為ViuTV御用男角，早在拍《瑪嘉烈與大衛系列─前度》時，擒完網紅杜小喬再與前輩廖碧兒激咀，據知當時仍單身的他為入戲當正杜小喬是親密女友，高招冧女不過拍完劇即忘情。靚仔有著數，劉俊謙去年拍電影《幻愛》成功撻著文青女神蔡思韵，早前二人公開認愛封盤，莫非是想杜絕男方飛來蜢？


劉俊謙12年畢業於香港演藝學院戲劇學院，靚仔又高大，出道後成為模特兒，現在影視雙線發展，前途無限。
劉俊謙12年畢業於香港演藝學院戲劇學院，靚仔又高大，出道後成為模特兒，現在影視雙線發展，前途無限。

杜小喬早年拍攝了YouTube短片《我在香港當兵的日子》系列及《男人有話兒》系列而成為網紅，由於在短片中的角色為專收「觀音兵」 的典型 「港女」 ，故有「娘娘」的外號。
杜小喬早年拍攝了YouTube短片《我在香港當兵的日子》系列及《男人有話兒》系列而成為網紅，由於在短片中的角色為專收「觀音兵」 的典型 「港女」 ，故有「娘娘」的外號。

劉俊謙與杜小喬16年拍《瑪嘉烈與大衛系列─前度》時飾演一對情侶，二人日對夜對，日久生情絕對唔奇。
劉俊謙與杜小喬16年拍《瑪嘉烈與大衛系列─前度》時飾演一對情侶，二人日對夜對，日久生情絕對唔奇。

ViuTV《二月廿九》劉俊謙食過杜小喬 31歲大隻男神高招冧女


談情之餘仲有大量親密戲，劉俊謙主動出擊非常猴擒，與杜小喬激咀又男上女下錫胸，親身上陣全無借位。
談情之餘仲有大量親密戲，劉俊謙主動出擊非常猴擒，與杜小喬激咀又男上女下錫胸，親身上陣全無借位。

與劉俊謙有過一劇情的「娘娘」杜小喬，去年亦宣布收兵成功，與無綫男藝人譚永浩拍拖。
與劉俊謙有過一劇情的「娘娘」杜小喬，去年亦宣布收兵成功，與無綫男藝人譚永浩拍拖。

大隻男神冧女有一手 公開認愛封盤

入行資歷不淺，捱了多年戶口曾經窮到得幾千蚊，劉俊謙外形與演技兼備，是不少女生心目中的男神，據知情者透露：「Terrance（劉俊謙）係女人湯圓，啲女都會自己黐埋去，佢對女仔好有風度，又有幽默感，只要稍為殷勤少少，係女都冧爆。拍《前度》嗰時佢同女主角之一嘅杜小喬都係單身，小喬拍劇經驗淺，一嚟就有咁多親熱同床上戲，Terrance好有耐性去同佢溝通，當正佢係女朋友咁呵護，拍床戲時真係好逼真，又錫胸又摸勻全身，完全係入晒戲，小喬畀人叫得『娘娘』，當然想收埋佢做兵啦！佢對Terrance都好熱情同主動，所以外人睇佢哋就好似戲假情真。」


ViuTV《二月廿九》劉俊謙食過杜小喬 31歲大隻男神高招冧女

最近在ViuTV熱播的新劇 《二月廿九》 大受歡迎，劉俊謙學會」 會長的劉俊謙自薦加插食煙戲，更於在劇中與對手徐天佑爭女主角吳海昕，飾演 「神聖幾何5日內吸了200支煙。
最近在ViuTV熱播的新劇 《二月廿九》 大受歡迎，劉俊謙學會」 會長的劉俊謙自薦加插食煙戲，更於在劇中與對手徐天佑爭女主角吳海昕，飾演 「神聖幾何5日內吸了200支煙。

本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，合作拍電影《幻愛》戲假情真擦出愛火花，不過劉俊謙表示二人在拍戲時是深入了解，拍完電影才升呢拖友。
本來已相識的劉俊謙與蔡思韵，合作拍電影《幻愛》戲假情真擦出愛火花，不過劉俊謙表示二人在拍戲時是深入了解，拍完電影才升呢拖友。

25歲的蔡思韵身形高瘦散發仙氣，愛素顏示人，被封文青女神。
25歲的蔡思韵身形高瘦散發仙氣，愛素顏示人，被封文青女神。

劉俊謙與蔡思韵於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角，二人公開互相答謝，事後劉俊謙笑言沒有特別慶祝，只與蔡思韵簡單食餐飯。
劉俊謙與蔡思韵於第26屆「香港電影評論學會大獎」同奪最佳男女主角，二人公開互相答謝，事後劉俊謙笑言沒有特別慶祝，只與蔡思韵簡單食餐飯。

其實劉俊謙擇偶條件非常高，去年他自稱已單身四年，不過最近卻與電影《幻愛》女主角蔡思韵一齊公開認愛，劉俊謙大讚女友性格、外形、喜好等都與自己很夾，是個100分女友，在上位期封盤，祝男神唔會跌粉啦！

ViuTV《二月廿九》劉俊謙食過杜小喬 31歲大隻男神高招冧女


劉俊謙中學就讀賽馬會體藝中學，體能極佳愛做健身，不時去公園露一手兼騷肌，而他在讀演藝時為了練舞演出，曾被同學以為他是主修舞蹈。
劉俊謙中學就讀賽馬會體藝中學，體能極佳愛做健身，不時去公園露一手兼騷肌，而他在讀演藝時為了練舞演出，曾被同學以為他是主修舞蹈。

成為 ViuTV新貴的劉俊謙，在劇集《教束》中的演出備受讚賞。
成為 ViuTV新貴的劉俊謙，在劇集《教束》中的演出備受讚賞。

知名度急升後更成為廣告客戶新寵，代言工作不斷。
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