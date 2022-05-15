天地男兒｜古天樂25歲勁白淨 狂捐錢起過百間小學 失意感激黃𨥈瑩
《天地男兒》古天樂25歲白淨外形
《天地男兒》是一套家族鬥爭劇，講述徐永邦（鄭少秋飾演）為葉家長子，但被徐家收養。葉永昌（李子雄飾演）和徐家立（羅家良飾演）為名利金錢而互相鬥爭。徐永邦雖然身陷其中，但不被世間事影響，真正做到「天地男兒」。而葉承康（古天樂飾演）是痴情富有的銀行世家的公子哥兒，從頭到尾只喜歡方巧蓉（陳松伶飾演）。
古天樂當年只有25歲，當時白皙清秀，唇紅齒白，似足金城武，亦有網民指與近年彈起的模特兒Jeffrey魏浚笙很似樣。他們同樣有白皙皮膚、深邃五官，略帶憂鬱的氣質。今年24歲的魏浚笙深受廣告商的歡迎，同時受ViuTV的力捧，獲安排參演多套綜藝節目和劇集，其中因主持《膠戰》系列而成功入屋，名氣大增。
古天樂曬黑開始走紅
古天樂爸爸古振光是前粵劇藝人，而他則跟上爸爸步伐，於93年以23歲之齡入行，入行前擔任模特兒經理人，在TVB製作人賞識下獲邀成為旗下藝人。入行後拍攝多部電視劇，於95年《神鵰俠侶》飾演楊過而大受好評，並且開始拍攝多部劇集。由於他膚色較白，所以行青靚白淨書生風格，大多出飾演富家子弟、斯文男士，戲路受到限制，星運平平。
其後他後來故意曬黑，擺脫小白臉就開始走紅。2019和2001分別憑《刑事偵緝檔案IV》和《尋秦記》的徐飛和項少龍而獲得TVB「本年度我最喜愛的男主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」兩個獎項。他曾接受傳媒訪問大爆自己有定期曬燈的習慣，因為如果兩個禮拜不曬就會白回來。
《尋秦記》拍攝結束後，古天樂離開TVB，向電影業發展。多年間，古天樂拍攝多部電影，2018年他憑《殺破狼·貪狼》 在亞洲電影大獎和香港電影金像獎獲得最佳男主角，演技備受肯定。
憑《今期流行》《男朋友》再成熱話 拒做歌手有原因
除了拍劇、拍電影之外，古天樂仲好唱得，當中《今期流行》、《男朋友》就是他的經典作品。2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，闊別樂壇多年的他竟得到「我最喜愛的男歌手」一獎，成為網絡熱話。早前他出席香港電影工作者總會春茗晚宴時，被王梓軒拉到台上一起合唱《月亮代表我的心》，但突然歌曲被切換至名曲《男朋友》，毫無準備的他面面相覷。但最後他也開金口唱歌，令全場氣氛更加熱烈。後來被問道會不會再挑戰音樂方面的工作時，他則好堅決定表示不會：「因為唔想做咁多嘢，就算係慈善嘅音樂，做起嚟都會痴線！」
一生守護黃𨥈瑩
古天樂95年拍攝《餐餐有宋家》認識94年港姐兼最上鏡小姐黃𨥈瑩，二人日久生情而相戀。拍拖不久，古天樂被傳媒爆出負面報導，令他事業受打擊。當時黃𨥈瑩沒有因而離棄他，他曾剖白心聲：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」但二人拍拖七年後分手，而古天樂多年來唯一承認過的女朋友就只有她一個，有傳他仍每月照顧對方生活費。
宣布已訂婚？被傳與宣萱結婚
之後古天樂感情世界一直空白，多年來他的感情世界一直引人關注。19年，古天樂於謝安琪紅館演唱會「擔任嘉賓」，為大家報道各外幣兑換價：「香港股市大跌，是自97金融風暴以來跌得最多…」再突然宣布：「我啱啱訂咗婚，晚安，播完。」引起很多歌迷歡呼。但其實謝安琪的演唱會類似音樂劇，古天樂只是飾演財經新聞報道員而已。
有傳他和宣萱將會結婚，二人自《尋秦記》合作而認識，即使離開TVB後仍保持友誼，也曾結伴出席羅嘉良婚禮，宣萱更會不時出席古天樂的活動。宣萱曾在Instagram上載一張濾鏡自拍照片，留言：「這是烏廷芳同項少龍的女兒嗎？(《尋秦記》二人角色名)」翌日古天樂出帖並指「這是真正的古仔。」當時有網民指他們撻著，事件更一度登上微博熱搜榜，「婚訊」連外國媒體也有報道。後來經理人即出面澄清：「當然不是，網上甚麼都可以傳，不是事實。」
雖然他們並沒有在一起，但他們關係的確跨進一大步，事關宣萱現為古天樂旗下公司藝人，曾合作拍電影版《尋秦記》。事後古天樂接受傳媒訪問時就笑言未過夠戲癮，後悔應該同宣萱拍多齣愛情片，宣萱都很認同，又大讚跟他合作很舒服，仍有默契，古天樂即發揮搞笑本色：「你應該同張按摩椅合作啦，都好舒服㗎。」宣萱反擊，大爆自己曾坐有轆的椅子上，被他一腳踢走：「以前你癲癲哋㗎！笑多啲，會玩！」
「古太」現身宣示主權
19年，電影《犯罪現場》首映禮發生有趣一幕，當時多位演員為古天樂及即將生日的姜皓文慶生，突然有一名女子突然不斷用普通話大叫：「我在這裡，我是古天樂的老婆，大家看過來」，現場一度陷入混亂。原來該名女子是古天樂的大陸癡情粉絲，主持人後來向粉絲道謝緩和氣氛，惟她持續大叫阻礙活動進行，監製爾冬陞都忍不住罵：「好吵啊！」最後保安調停，女粉絲向古天樂求助：「老公！他們打我！他們打我！」最後冷靜下來，向鏡頭擺出V字手勢，古天樂魅力沒法擋啊！
被網民大讚貼地細數6件善事
古天樂為人友善便人所共知，但原來古天樂也非常貼地。曾有網民和古天樂乘坐同一班機飛到上海，網民偷偷拍下古天樂在機艙內吃杯麵並上傳到網上。該帖子引起中港兩地網民瘋傳，並指古天樂為人貼地，每年收入而億元計但仍捱杯麵。
古天樂為人低調又有愛心，他經常在不公開的情況下幫助他人，而在他擔任演藝人協會會長期間更帶頭支援多個藝人，援助他們的需要。每次被傳媒問他幫過哪位藝人時，他都拋下一句：「唔回應！」
1. 李健仁
因為在周星馳的電影中扮演如花一角而著名的李健仁在焗桑拿期間中風半身癱瘓，無法說話。在內地搶救後回港繼續接受治療，李健仁曾公開感謝古天樂在金錢上支援，協助自己半年來的言語治療和物理治療費用。
2. 曾偉權
曾偉權前年因不敵肺癌而逝世，患病期間因為沒有足夠的積蓄接受治療，友人於是向古天樂求助， 古天樂得悉後低調贊助曾偉權醫藥費用。
3. 林子博
林子博的太太董燕君早前因患上極罕有的癌症「平滑肌肉瘤」而逝世，當時董燕君體內癌細胞已擴散到多個器官，與此同時，林子博又不獲TVB續約。除了要應付太太的治療費用外，林子博既要找工作，又要照顧兩個兒女。幸得友人引薦到 ViuTV拍攝《地產仔》才能暫時解決生計上的問題，他提到古天樂一下飛機便即刻打電話關心他，問他ViuTV劇組有沒有找他，其後他得到劇集《地產仔》的拍攝機會﹐令他非常感動。
4.盧海鵬
早年盧海鵬因為心臟問題需要進行「通波仔」的搭橋手術，手術費住院費20多萬都是由古天樂代為支付，再慢慢向保險公司索償。
5.鄧一君
古天樂與鄧一君因拍劇認識，當知道對方投資開車仔麵店，古天樂即主動致電恭喜，更親身去祝賀仲試食，網友大讚古天樂念舊又有義氣！
6.內地學生
古天樂從2009年成立慈善基金一直也有為內地學生建校，並名為希望學校。當年汶川地震令不少學校倒閉，古天樂因而萌生為學生建校的想法，至今已建校超過100間。古天樂為了保證學校施工質量，還會派人甚至親自到學校監工。有指，他私下捐出兩億幫助有需要人士，同時為父母積福。
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