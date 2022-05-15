天地男兒｜古天樂25歲勁白淨 狂捐錢起過百間小學 失意感激黃𨥈瑩

《天地男兒 》是96年經典劇集，近日TVB在深夜時段重播，吸引不少劇迷翻睇。劇集由鄭少秋、羅嘉良、古天樂 、伍詠薇、宣萱等的主演。主角之一的古天樂多年低調行事，孝順父母，是一個絕世好男人，但他至今仍未成婚，入行而來只公開過一個女朋友。