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大S再懷孕｜傳45歲徐熙媛（大S）與韓國老公具俊曄懷胎兩個月 S媽急回應

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台灣女星徐熙媛（大S）同韓國老公具俊曄愛得甜蜜，最近更有網上瘋傳佢為新婚夫懷第3胎，並已陀B 有2個多月，傳言更指「具媽媽」開心到要服用心臟病藥⋯⋯

傳45歲再懷 當事人無回應S媽急發聲

其實大S曾經為汪小菲陀過第三胎，當時卻以終止懷孕收場（詳見下文），今次45歲高齡懷孕的傳言，台灣媒體向大S媽求證，S媽就為女兒十分著緊，並說：「拜託，動動腦筋好嗎？怎麼可能？她（大S）幾歲了，她現在身體，懷孕是無法負荷的，她身體健康最重要。」

具俊曄是誰？45歲大S徐熙媛離婚4個月宣布閃嫁舊情人

大S（徐熙媛）去年11月與汪小菲離婚後，汪小菲極速被爆同內地女星張穎穎有新戀情，沒想到大S更「快手」，在離婚4個月後，宣布同舊愛再婚！大S的新婚對象仲係昔日韓流巨星具俊曄，兩人曾在24年前拍過拖，沒想到在大S離婚後，兩人能夠再續前緣！ 大s再懷孕 徐熙媛 具俊曄 plt 具俊曄 大S

具俊曄 靠電話重新連結舊愛大S

45歲的大S在3月8日（周二）宣布迎來第二春，對象為52歲、曾紅遍台灣及韓國的跳唱組合酷龍（Clon）成員具俊曄（DJ Koo），具俊曄在社交網分別以中文及韓文表示：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」

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具俊曄在發文中第一句就急不及待宣告「我們結婚了」。（圖片來源：[email protected]

大S徐熙媛陀第二胎時險死 汪小菲 親身做人工呼吸…

大S徐熙媛同汪小菲成日都喺微博放閃，有幾恩愛係人都知！10月6日係大S嘅42歲生日，老公汪小菲喺微博PO相同老婆緊緊相擁嘅黑白照，同老婆講聲生日快樂，一啲都唔出奇！但係汪小菲最近推出嘅自傳，就進一步透露佢哋夫妻間更多不為人知嘅故事，例如喺大S陀第二胎嘅時候，佢哋就曾經一齊經歷生死！

按此看全文：當時大S被送入ICU

大S與汪小菲曾懷第三胎 發聲明宣布終止懷孕

當年41歲的台灣女星徐熙媛大S在2018年5月曾宣布陀第三胎，希望得到大家的祝福，不過因為胚胎「發育不全」，大S和家人商量後，決定終止懷孕。大S表示，在家人悉心照顧之下，身體已經慢慢復原。

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大S

以下是大S 2018年就第三胎消息發布的微博全文：

日前經由媒體披露大S 徐熙媛懷第三胎的消息，熙媛在第一時間並未即刻回應，後經媒體持續關心，熙媛透過聲明坦承懷了第三胎，也直言不諱這次懷胎的心態「隨緣」。當時並未透露在產檢時，婦產科醫師已經發現這個胚胎發育速度較慢，必須持續密切觀察。

熙媛與小菲這段期間日夜祈禱，希望奇蹟出現，可惜日前產檢時，醫生表示始終無法偵測到胚胎心跳，確定胚胎「發育不全」，夫妻兩人與家人討論後，決定接受醫師專業的建議，終止懷孕。在家人悉心照顧之下，熙媛身體已經復原。

熙媛表示，目前心情逐漸平靜，也知道外界對她與家人的關心與祝福，因此希望向所有關心她身體健康的朋友們進行以上說明，也請大家放心。熙媛強調，雖然跟這個孩子的緣分很短，卻讓她體會到很多，她相信好好珍惜此刻全家人在一起的溫暖時光，就是幸福。

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其實在大S懷孕初期，她已因感冒未癒引起癲癇復發緊急入院，留院五日後出院。其後大S承認陀第三胎，更指高齡懷孕是很累的事，所以希望大家給予祝福！沒料到和小生命的緣分只有幾個月。

大s再懷孕 徐熙媛 具俊曄 plt 大S 41歲徐熙媛陀第三胎

大S和汪小菲2010年結婚，2014年誕下女兒汪希玥、兩年後再誕下兒子汪希箖，雖然與第三胎無緣，仍兩夫妻一定可以攜手度過難關！

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汪小菲和女兒汪希玥
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兒子汪希箖

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圖片來源：微博

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