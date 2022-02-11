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家族榮耀 Mandy｜23歲劉悅勾黃浩然殺楊怡 自爆戀情最短只8小時

娛聞
東方新地

最近在《家族榮耀》演黃浩然情婦Mandy，就是與熊黛林及 Angelababy（楊穎）屬同一模特兒公司旗下的索模劉悅（ Jenn），劉悅前年參演電 ViuTV劇《地產仔》中飾演地產公司女神級秘書，又有份演出電影《母夜叉》，正式由模特兒轉型做演員！

家族榮耀 小三 Mandy 起底 模特兒出身劉悅勾引黃浩然

有觀眾認為Mandy一角影射「最強小三」Mandy Lieu，劇中此角是小明星出身，介入黃浩然與楊茜堯的關係，仲搞到懷有私生子JoJo，Mandy一角於第14集被甄芯（楊茜堯）安排送到去馬來西亞後失蹤，並於第17集透過艾威的照片被黃浩然發現Mandy母女意外身亡！

黃浩然劇中有個小三「Mandy」（劉悅飾）。
黃浩然劇中有個小三「Mandy」（劉悅飾）。
Mandy與楊茜堯攤牌，霸氣十足。
小三Mandy第5集與楊茜堯攤牌，更向傳媒公開與黃浩然育有私生女，霸氣十足。
Mandy甘心做成功男人背後的女人。
Mandy甘心做成功男人背後的女人。
第四集登場的Mandy，色誘黃浩然。
第四集登場的Mandy，色誘黃浩然。
因為與黃浩然誕下女兒JoJo，小三Mandy有恃無恐。
因為與黃浩然誕下女兒JoJo，小三Mandy有恃無恐。

在《家族榮耀》大結局，劉悅再次登場，飾演Mandy Lin的孖生妹妹，為了報姐姐身亡之仇，在監獄洗衣機房刺傷楊茜堯，楊生死未卜！

在《家族榮耀》大結局，劉悅再次登場，飾演Mandy Lin的孖生妹妹，刺傷楊茜堯為姐報仇，楊生死未卜！
在《家族榮耀》大結局，劉悅再次登場，飾演Mandy Lin的孖生妹妹，刺傷楊茜堯為姐報仇，楊生死未卜！

劉悅《地產仔》變身靚秘書

劉悅在香港專業教育學院修讀化學科技高級文憑畢業，之後入行僅兩年已拍過不少大品牌廣告。前年在ViuTV劇集《地產仔》中扮演地產公司的得力秘書，每集都有不同的靚女OL打扮，她透露這個角色加入地產界只為賺錢。

現年21歲 的劉悅在香港專業教育學院修讀化學科技高級文憑畢業。
現年21歲 的劉悅在香港專業教育學院修讀化學科技高級文憑畢業。
劉悅在新劇《地產仔》中扮演地產公司的得力秘書。
劉悅在新劇《地產仔》中扮演地產公司的得力秘書。
劉悅在新劇飾演的女神級索秘書，有不少裙下之臣。
劉悅在新劇飾演的女神級索秘書，有不少裙下之臣。
劉悅去年曾與李佳芯（Ali）合作拍廣告微電影《 可能一直都在 》，飾演Ali 好友，她表示特別開心可以與視后 Ali 合作，在拍攝時更獲 Ali 教她如何入戲，令她放鬆不少。
劉悅去年曾與李佳芯（Ali）合作拍廣告微電影《 可能一直都在 》，飾演Ali 好友，她表示特別開心可以與視后 Ali 合作，在拍攝時更獲 Ali 教她如何入戲，令她放鬆不少。
劉悅（右二）與岑樂怡、沈殷怡等參演的新片《 母夜叉 》近日正在上映，首次拍戲的她直言好緊張：「 好彩有成班女仔陪我一齊拍，可以互相照應、互相提點。」
劉悅（右二）與岑樂怡、沈殷怡等參演的新片《 母夜叉 》近日正在上映，首次拍戲的她直言好緊張：「 好彩有成班女仔陪我一齊拍，可以互相照應、互相提點。」

Angelabay 小師妹23歲劉悅《地產仔》變身靚秘書 自爆戀情最短只有8小時

自言是極端完美主義者戀情最短只有8小時

劉悅自言是典型處女座的表表者，是個完美主義者，對另一半要求極高，最短拍過的一次拖只維持了八個鐘，分手原因是對方在進食時發出聲音，加上食相不雅，令她難以忍受。

劉悅自言是典型處女座的表表者，是個完美主義者
劉悅自言是典型處女座的表表者，是個完美主義者
身高1米70的劉悅擁有一對白滑長腿，身材修長勻稱。
身高1米70的劉悅擁有一對白滑長腿，身材修長勻稱。
▼劉悅透露首次嘗試拍戲後，激起她對演戲的熱誠，因此她希望將來能有更加多機會，去專注提升自己的演技。
劉悅透露首次嘗試拍戲後，激起她對演戲的熱誠，因此她希望將來能有更加多機會，去專注提升自己的演技。

Angelabay 小師妹23歲劉悅《地產仔》變身靚秘書 自爆戀情最短只有8小時

Angelabay 小師妹23歲劉悅《地產仔》變身靚秘書 自爆戀情最短只有8小時 Angelabay 小師妹23歲劉悅《地產仔》變身靚秘書 自爆戀情最短只有8小時

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常見問題

《家族榮耀》Mandy的演員是誰?

劉悅是與熊黛林及Angelababy(楊穎)同一間模特兒公司的，曾經都飾演過…詳情請看

劉悅曾經演出過其他劇集嗎?

劉悅前年曾出演過ViuTV劇《地產仔》飾演地產公司索秘書, 亦與李佳芯(Ali)合作過…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：東方新地/劉悅IG

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