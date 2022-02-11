家族榮耀 Mandy｜23歲劉悅勾黃浩然殺楊怡 自爆戀情最短只8小時

最近在《家族榮耀》演黃浩然情婦Mandy，就是與熊黛林及 Angelababy（楊穎）屬同一模特兒公司旗下的索模劉悅（ Jenn），劉悅前年參演電 ViuTV劇《地產仔》中飾演地產公司女神級秘書，又有份演出電影《母夜叉》，正式由模特兒轉型做演員！