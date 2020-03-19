feat_1163_4

容祖兒倫敦返港自我隔離 歐洲巡加緊防疫「唔驚！」

容祖兒剛剛於倫敦殿堂級劇院 The London Palladium 完成《 Pretty
Crazy Love in London 世界巡迴演唱會 》，是次歐洲巡迴各地，祖兒謂

閱讀全文


其實也很緊張，因為不少國家也受到疫情影響，家人及朋友也擔心她的
健康，慶幸之前到達荷蘭、倫敦等地，還未受到很嚴重威脅，與團隊在
排除萬難之下終於在安全又開心之下完成，沒有令歌迷失望。

撰文、圖片：東方新地

容祖兒疫情期間周圍飛

祖兒表示出發前有人問她要出埠會否受到影響？祖兒話：「 有人問我咁樣飛嚟飛去驚唔驚？有少少緊張咁啦，又唔係好驚，自己有做足保護措施。咁多
海外歌迷咁錫我，佢哋期待咗好耐，我唔想令大家失望，自己可以咪盡力去做。希望大家睇完騷，個個都開心人人都百毒不侵。又希望疫情可以快一點過去，咁又好快再有機會再同大家見面。」祖兒不但罩不離身，消毒用品亦帶備充足，每天也補充維他命 C 去增強抵抗力。


容祖兒倫敦返港自我隔離 歐洲巡加緊防疫「唔驚！」

祖兒此行在倫敦The London Palladium開騷。
祖兒此行在倫敦The London Palladium開騷。

國際巨星麥當娜都曾於此開騷，實在榮幸又開心！
國際巨星麥當娜都曾於此開騷，實在榮幸又開心！

祖兒以往出埠都有帶埋媽咪，但今次就沒有，因為媽咪大病初癒，所以留在香港不出門<br srcset=
最為安全，祖兒話：「 媽咪都冇話好擔心我，佢知道公司同事會照顧我嘛，佢淨係叫我加油。」” width=”683″ height=”1024″ /> 祖兒以往出埠都有帶埋媽咪，但今次就沒有，因為媽咪大病初癒，所以留在香港不出門
最為安全，祖兒話：「 媽咪都冇話好擔心我，佢知道公司同事會照顧我嘛，佢淨係叫我加油。」

在歐洲巡唱期間，祖兒每天親自鮮榨血橙果汁以補充維他命C，以增加抵抗力。
在歐洲巡唱期間，祖兒每天親自鮮榨血橙果汁以補充維他命C，以增加抵抗力。

抵讚！回港後乖乖隔離少見人

終於完成歐洲巡唱，回香港之後，祖兒乖乖留家自我隔離，祖兒話：「 返香港我會自我隔離吓先，休息吓先，都係留喺屋企休息唔出去少見人，保重自己身體，唔好病囉。」祖兒身體力行做個好榜樣，大家齊心抗疫共度難關！

今次世界各地歌迷都有跟著祖兒飛去歐洲捧場，見歌迷遠道而來，祖兒都好錫歌迷，約齊這班長途飛來的歌迷一同於倫敦 LondonEye 前影大合照留念，令歌迷十分開心，祖兒話：「佢哋咁遠都站站跟，平日做完騷又好少機會同到佢哋傾偈，咁難得所以就約大家一齊打個卡留念。」
今次世界各地歌迷都有跟著祖兒飛去歐洲捧場，見歌迷遠道而來，祖兒都好錫歌迷，約齊這班長途飛來的歌迷一同於倫敦 LondonEye 前影大合照留念，令歌迷十分開心，祖兒話：「佢哋咁遠都站站跟，平日做完騷又好少機會同到佢哋傾偈，咁難得所以就約大家一齊打個卡留念。」

祖兒在巴黎時還特意去看麥當娜演出，祖兒話：「我好好彩，剛好睇到佢巴黎最後一場演出，之後佢就因為疫情要暫停。」而祖兒巴黎的巡迴演唱會，亦因為疫情影響，同麥當娜一樣臨時取消，祖兒話：「其實我哋每日不停開會又開會，時時刻刻都留意住疫情發展情況，留意當地官方政府公布，再去決定係咪可以安全開騷，一定唔會亂來。惟有希望疫情快啲過去，好快可以喺巴黎開騷啦。」
祖兒在巴黎時還特意去看麥當娜演出，祖兒話：「我好好彩，剛好睇到佢巴黎最後一場演出，之後佢就因為疫情要暫停。」而祖兒巴黎的巡迴演唱會，亦因為疫情影響，同麥當娜一樣臨時取消，祖兒話：「其實我哋每日不停開會又開會，時時刻刻都留意住疫情發展情況，留意當地官方政府公布，再去決定係咪可以安全開騷，一定唔會亂來。惟有希望疫情快啲過去，好快可以喺巴黎開騷啦。」

日前已由倫敦返港的祖兒，當政府還未對英國等地發出紅色外遊警示，以及衞生署要求英國返港市民要進行家居隔離前，祖兒已留家自我隔離中，相當自律。近日祖兒留家一時玩狗，一時鑽研新科技，一點也不悶﹗
日前已由倫敦返港的祖兒，當政府還未對英國等地發出紅色外遊警示，以及衞生署要求英國返港市民要進行家居隔離前，祖兒已留家自我隔離中，相當自律。近日祖兒留家一時玩狗，一時鑽研新科技，一點也不悶﹗

關鍵詞
容祖兒

熱門文章