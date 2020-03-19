首頁 » Posts » 娛聞 » 容祖兒倫敦返港自我隔離 歐洲巡加緊防疫「唔驚！」
容祖兒倫敦返港自我隔離 歐洲巡加緊防疫「唔驚！」
容祖兒剛剛於倫敦殿堂級劇院 The London Palladium 完成《 Pretty
Crazy Love in London 世界巡迴演唱會 》，是次歐洲巡迴各地，祖兒謂
其實也很緊張，因為不少國家也受到疫情影響，家人及朋友也擔心她的
健康，慶幸之前到達荷蘭、倫敦等地，還未受到很嚴重威脅，與團隊在
排除萬難之下終於在安全又開心之下完成，沒有令歌迷失望。
撰文、圖片：東方新地
容祖兒疫情期間周圍飛
祖兒表示出發前有人問她要出埠會否受到影響？祖兒話：「 有人問我咁樣飛嚟飛去驚唔驚？有少少緊張咁啦，又唔係好驚，自己有做足保護措施。咁多
海外歌迷咁錫我，佢哋期待咗好耐，我唔想令大家失望，自己可以咪盡力去做。希望大家睇完騷，個個都開心人人都百毒不侵。又希望疫情可以快一點過去，咁又好快再有機會再同大家見面。」祖兒不但罩不離身，消毒用品亦帶備充足，每天也補充維他命 C 去增強抵抗力。
抵讚！回港後乖乖隔離少見人
終於完成歐洲巡唱，回香港之後，祖兒乖乖留家自我隔離，祖兒話：「 返香港我會自我隔離吓先，休息吓先，都係留喺屋企休息唔出去少見人，保重自己身體，唔好病囉。」祖兒身體力行做個好榜樣，大家齊心抗疫共度難關！