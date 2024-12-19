尹光又有新搞作！聯同OneUp大鬧銅鑼灣吸引過百人快閃Rap神曲《螞蟻呀嘻》
尹光有新歌？係呀，仲搞咗個超洗腦快閃活動！話說12月14日下午，尹光竟然率領一眾Dancers，喺銅鑼灣鬧市上演《螞蟻呀嘻》快閃表演，吸引路人驚喜尖叫大叫ENCORE。仲有新晉人氣男團OneUp一齊出場，兩代Rapper搞鬼拍住上，成功吸引大批途人圍觀影相，場面極度熱鬧，堪稱2024年最搶眼街頭騷！
光B再創新玩法！Rap歌洗腦登陸街頭
話說Ant Bank為宣傳新MV廣告《螞蟻呀嘻》，大膽將MV搬上街頭，由尹光領軍，加埋人氣男團OneUp，以街頭快閃表演形式唱爆這首超級洗腦歌。尹光仲話：「同埋年輕人一齊Rap，擦出火花好有意思! 笑言最喜歡跟年輕人合作，因為近青抗老。」
當日銅鑼灣東角道行人專用區即時變成「光B灣」，尹光一身閃爆紫藍色西裝，跟住一班青春有活力嘅舞蹈員一齊Rap住跳舞，仲同一眾圍觀既途人及粉絲跟住大Rap：「理財點先可以EASY啲~EASY啲~」贏盡當場歡呼聲。
三代Rapper神級合作！光哥講理財都可以咁搞鬼？
《螞蟻呀嘻》作為Ant Bank首支Rap廣告歌，以近年爆紅洗腦神曲《螞蟻呀嘿》為基礎，加入Rap元素重編，歌詞由MC Jin操刀，配合OneUp青春Rap，仲有尹光以過來人身份幽默咁點醒年輕人：賺錢唔易，學識理財最實際！MV同街頭快閃表演，講嘅都係點樣將理財[1]融入繁忙生活。
OneUp有幸同兩位殿堂級前輩尹光同MC Jin合作取經，拍攝期間都覺得非常興奮仲笑料百出：「大讚尹光很活潑，全程拍攝跳舞更帶住他們，亦想有機會可跟尹光一齊跳唱Rap歌再來個Crossover。」
尹光：80歲都唔會停，我要繼續用音樂搞事！
尹光呢次表演除咗傳授「螞」上理財最簡單既新態度，更係以「娛樂」定義金融，延續佢搞鬼風格。雖然年屆80，佢仲話：「只要仲有人聽我唱歌，我就永不言休！」
Ant Bank話呢次合作想傳遞嘅信息係理財其實可以好簡單，懂得輕鬆理財最重要，尤其係年輕人，透過與尹光、MC Jin、OneUp嘅跨世代合作，唔止洗腦咁簡單，仲Rap出簡單理財嘅新玩法。
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圖片來源：OS