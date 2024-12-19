尹光又有新搞作！聯同OneUp大鬧銅鑼灣吸引過百人快閃Rap神曲《螞蟻呀嘻》

尹光有新歌？係呀，仲搞咗個超洗腦快閃活動！話說12月14日下午，尹光竟然率領一眾Dancers，喺銅鑼灣鬧市上演《螞蟻呀嘻》快閃表演，吸引路人驚喜尖叫大叫ENCORE。仲有新晉人氣男團OneUp一齊出場，兩代Rapper搞鬼拍住上，成功吸引大批途人圍觀影相，場面極度熱鬧，堪稱2024年最搶眼街頭騷！

