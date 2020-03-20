《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
熱爆全亞洲的韓劇《愛的迫降》最後一集收視高達21.683%，成功打破《鬼怪——孤單又燦爛的神》最高20.5%的收視紀錄，成為有線台tvN史上最高收視的劇集，雖然劇集現已大結局，但依然有好多人上Netflix一煲再煲，除了男女主角的愛情引人入勝，女主角孫藝珍零走樣的美貌同樣引起關注！
撰文：東方新地、圖片：東方新地/孫藝珍IG/電影截圖
《愛的迫降》凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣
現年38歲的孫藝珍自2000年為電影《秘密》配音而開始出道，至今20年她不但樣貌凍齡有術，連身材都零走樣，她曾公開自己的Keep Fit方法，除了控制飲食外，更要一星期做三日運動，包括透過懸吊式阻力訓練（TRX）來訓練核心肌群，孫藝珍表示自己已練了十年TRX，八年前更獲得了教練執照，此外她也有練習普拉提（Pilates）及禪柔運動（Gyrotonic），來使自己的身形更加完美。而關於護膚秘訣，孫藝珍就表示在一般的卸妝護膚程序後，她還會用溫熱的毛巾敷臉約一分鐘，並使用泡了十分鐘檸檬片的冰水來洗臉，以達到美白的效果。
網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕
在大家沉醉於《愛的迫降》的浪漫愛情時，有網民同時找到孫藝珍2003年的作品《瘋狂初戀》，當中最經典的，一定要數她那幕出水芙蓉戲，穿上藍色三點式泳衣她，泳池不時挑逗車太賢，鬧出不少笑話。網民找出當時電影截圖和現在的孫藝珍對比，即使相差17年，但樣貌並沒有什麼大分別，只是由清澀變得成熟，果然是天生麗質！