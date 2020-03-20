《愛的迫降》38歲凍零女神孫藝珍入行廿年零走樣 網民翻炒藍色比堅尼色誘車太賢經典一幕

熱爆全亞洲的韓劇《愛的迫降》最後一集收視高達21.683%，成功打破《鬼怪——孤單又燦爛的神》最高20.5%的收視紀錄，成為有線台tvN史上最高收視的劇集，雖然劇集現已大結局，但依然有好多人上Netflix一煲再煲，除了男女主角的愛情引人入勝，女主角孫藝珍零走樣的美貌同樣引起關注！

撰文：東方新地、圖片：東方新地/孫藝珍IG/電影截圖