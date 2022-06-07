尋人記2｜46歲方東昇獲封「完美男人」 精通7國語言仲要愛妻兼顧家

由方東昇主持的《尋人記2》每集都惹來極大迴響，同時亦再次吸粉。但其實方東昇新聞主播，到主持《世界零距離》、《長命百二歲》第一、二季，一直都大受觀眾歡迎，甚至被網民稱為「完美男人」── 學識淵博、幽默搞笑、愛妻專一、孝順，到底大家對他的認識有多深？