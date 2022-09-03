47歲杜如風貼舊照被指激似陳方安生 揭猛料家底及貴族級CV

47歲自嘲為的「世界級港女」杜如風早前大爆自己冇拖拍，坦率承認Dry到如海味一樣，名副其實「風乾」 咗。最近佢繼續在社交媒體「刷存在感」，貼出自己年輕時的照片打算緬懷一番，結果網友留言表示似足陳方安生後生。