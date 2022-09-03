47歲杜如風貼舊照被指激似陳方安生 揭猛料家底及貴族級CV
舊照惹迴響 網友覺娘爆
相中嘅杜如風梳住九一分界短髮，着住深色背心連身裙，加上一對高跟涼鞋，就算擺返去果個時代，都似乎唔係好夾。杜如風對住呢幅相話：「想當年，在東京的大學畢業照。當年只有23歲，媽媽說當時我亭亭玉立，要好好栽培成才…. 可惜這個女兒已經壞透了，冇得救啦！」之後網民紛紛留言，指她似山口百惠，也有網友笑指她似陳方安生。
杜如風在Viu TV「拆別人的夢」
杜如風早前ViuTV節目《拆你個夢》連同ERROR成員吳保錡及王頌茵（Kathy仔）展現了高度默契，在節目中以搞笑方式替嘉賓重返夢境，或者是將夢境重組，由解夢專家拆解「你個夢」，幫助嘉賓解開心結。網民對大情大情的杜如風反應兩極，有人覺得她是世界級港女，有人認為她很真性情，到底一路被掛杜惠東之女電影人二代的杜如風如何走過娛樂圈？
同保錡、栢天男不過電只有一人可將杜如風迷倒？
杜如風極愛買潮流名牌，原來保錡購買力更驚人，令到被外界封「購物狂」的杜如風甘拜下風，笑言終於遇上對手，二人一拍即合更在節目中即時上契，她說：「佢誇張過我，佢一路做節目一路買嘢，仲要唔平㗎！佢真係可以同我鬥買嘢，我終於遇到對手。」保錡搶著回應，否認自己敗家︰「我唔係買好貴嘅嘢，通常有折先買。同埋我自己搵錢自己使，敗家嘅意思係使父母嘅錢，但我父母本身都無。」保錡撇清關係，表示未有資格跟杜如風拍拖：「咁我又未有資格同佢拍拖…我哋拍節目先認識，大家都啱傾，佢鍾意買名牌，我又鍾意買嘢，好欣賞佢啲衫，好靚。」
單身的杜如風在節目中獲安排與型男栢天男大跳辣身舞，令她非常難忘：「節目組無啦啦拉我同栢天男跳舞，我仲要着住高踭鞋，但都跳到，仲要完全無夾過。」提起型男栢天男，杜如風立即「流晒口水」：「佢梗係啱我先咁難忘啦，佢個人又仙氣，又有啲似金城武，好彩無被佢電暈，只係暈暈哋，老娘都見過世面嘅。」
同保錡、栢天男不過電，全因只有影帝梁朝偉一人能令她暈倒，她曾說：「我一見到佢（偉仔）真人，我就肚痛急屎，緊張得滯。一見到佢就忘我，無論有幾多人阻撓，都阻止唔到我。」她曾經自爆：「屋企收埋有梁朝偉簽名的東西加起來有百幾樣，朝偉次次見親我都會話：『嘩！又係你呀！你攞咗幾百個簽名啦！仲未夠咩？』」保錡更搞笑插咀︰「（如果）畀埋個臉珠墩你（錫錫），你咪瀨埋出嚟？」口直心快的杜如風回答︰「再畀埋佢食…我哋平時啲話題就係咁。」
曾與黃又南傳緋聞
2007年杜如風曾經和男子組合SHINE的黃又南拍拖，發展姊弟戀，事後她親口承認這段關係。其後她亦曾與余文樂傳過緋聞，但余文樂強調過二人只是認識多年的好朋友。她曾於ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，透露曾經與一位偶像派男藝人拍拖，男朋友想地下情，所以有次去謝霆鋒家拜年時，為了避開記者，甘願躲在男友的車尾箱內，不過男友是誰就沒有透露。
她又笑言她又指在年輕時很多人追求，曾有三位追求者揸名車到她的工作地點接她放工，又為她包下中菜館，但她澄清自己從來沒用過男友錢。她還指曾多次被人求婚，第一次是19歲時被初戀男友求婚。
家父是電影圈老行尊 曾於比賽奪得全國冠軍入名校
現年47歲的杜如風，人生歷練十足。原來她大有來頭，媽媽盧佩貞是退休中學教師，爸爸是前嘉禾電影公司宣傳部經理杜惠東（杜Sir），在電影圈地位高，故她經常在片場出現。由於爸爸為雜誌翻譯日本娛樂資訊多年，令她通曉日語。她畢業於加拿大的麥馬士達大學，主要修讀城市規劃，副修日語，曾參與當地「在加國學生日本語演講比賽」，奪得全國冠軍，得到獎學金，更因此獲日本駐加國大使夫人賞識，推介她畢業後到東京的御茶水女子大學，主修日本文學，因此放棄多倫多大學的碩士課程。而御茶水女子大學是日本的傳統名校，畢業生在各個領域都有頂尖技術人才。
拒做寫字樓要入娛圈 由低做起
學有歸來，杜如風曾做寫字樓工作，做過市場策劃，會在放午飯時回家睡午覺，然後在公司告示牌寫「Out meeting」（外出會議），相當搞笑，她坦言不適合做朝九晚五的工作，連媽媽都經常說她懶惰，不斷重複罵她。
她沒有利用爸爸的人脈成為大明星，反而獲爸爸向英皇電影推薦擔任日本電影的字幕翻譯，成為編劇學徒、電視台編劇、電影編劇，由低做起，不完全是「成功靠父幹」。她先後擔任過有線電視旅遊節目的資料撰稿員，有份參與電影的劇本創作。
07年，她為無綫生活台拍攝《流行東京》而人氣急升。09年，她和Now寬頻電視以主持外判合作形式，拍攝共三輯《風行全世界》和《風行全中國》的節目。整個節目由資料搜集，行程編排致到訂機票酒店及租車，全都是杜如風和導演二人處理，表現可謂獨當一面。15年，穿著非常有個人風格的她更在15年與好友成立時裝品牌FUNGOLIA。
之後，她拍攝過不少TVB旅遊節目如《流行首爾》、《東京攻略》、《関西攻略》、《九州攻略》和《北海道攻略》等，有時更添食，拍了不少番外篇，帶領觀眾遊走日本每個角落。
上年，她拍攝ViuTV《中女唔易做》引起熱話，節目中她被安排去外賣平台旗下的網上超市打工，打破上貨執單最慢紀錄、常常失憶、於超市迷失方向、坐的士送外賣、沒有足夠錢找續等，最叻諗計蛇王。完成任務後，她感動流淚，「騰雞」表現令網民大感驚訝。
延伸閱讀：中女唔易做｜杜如風做外賣平台速遞員 工作模式：貼錢打工
做旅遊節目評價兩極
杜如風是靠主持旅遊節目起家，因為其與眾不同的主持風格受到網民注意，反應兩極。部分網民不能接受她「堅離地」的介紹手法，有網民批評她一直在曬命，相當港女，甚為反感。另外亦有網民不滿她的「騎呢位」： 「佢講嘢講到逐個字逐個字跌出嚟咁，完全無Tone，無高低音點做主持人」，又形容她有時介紹完畢後「自己喺度傻笑，完全都唔明個笑位」甚至有人要求將節目腰斬，當時更有報道聲稱她遭「近20萬網民聲討」。
但另一方面亦有人為她抱不平，不少網民大讚杜如風夠真性情，節目更有睇頭更有新鮮感，反駁部份網民「係又鬧唔係又鬧」，根本沒有認真觀看節目，不經思考，純粹只為批判，思想落後不能接受，便罵杜如風。
杜如風曾回應網上對她的評價，坦言已預計有人會不喜歡她做節目的方式。對於網民批評她自大自戀，杜如風笑謂：「講吓笑啫！唔講邊有得笑喎。」更直言手指指是她現實中的小動作，更大方高呼：「我係世界級港女！其實我又唔係使男人錢。」她坦言出街版並非完全版本，因為免費電視很多掣肘和規條。
即使接爸爸噩耗仍頂硬上
杜如風爸爸杜惠東於16年因腎衰竭逝世，享年75歲。與爸爸感情深厚的她，曾自稱不孝女，自爆當年接到爸爸噩耗仍頂硬上繼續拍攝節目。在節目《関西攻略》中，她剖白對爸爸的感受，表示爸爸一直都十分支持自已的工作，而且希望她能將正能量、快樂帶給觀眾：「由上次喺日本收到媽媽話Daddy病危，就即日返港。本身都計劃返香港一星期後再去日本拍，之後同媽媽商量咗就過去拍埋，唔好半途而廢，我諗Daddy都想我咁做。拍嗰時仲可以，個腦掛住對白，Focus拍攝。」
杜如風在鏡頭前仍然笑面迎人，但鏡頭捕捉到她眼睛爆微絲血管：「有晚瞓唔着，嚎哭咗一晚，爆微絲血管令到一邊眼紅到似紅眼症。基本上10集有五集都紅咗眼，但都要繼續拍。」可見她十分專業。
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