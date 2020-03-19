57歲梁朝偉澳洲拍Marvel電影停廠！製片朋友確診險變湯漢斯

湯漢斯在澳洲拍戲期間感染新冠肺炎病毒，電影公司發聲明指一名在黃金海岸拍攝前期的工作人員確診，為大家安全著想現已停工。而同在澳洲拍攝超級英雄片《 上氣 》（Shang-Chi: Legend of The Ten Rings）劇組，有傳有

工作人員受感染，執導該片的亞裔導演戴斯汀克雷頓（Destin Daniel Cretton）接受新冠肺炎測試，立即令人擔心在戲中飾演滿大人的梁朝偉。