57歲梁朝偉拍Marvel《尚氣》大反派造型曝光！
撰文、圖片：東方新地
梁朝偉飾演的 「滿大人」係主角「尚氣」的父親，亦係十環幫恐怖組織的首領。由於製作期間「滿大人」的角色名稱曾涉辱華爭議，所以角色又有別名叫做「文武」，預告片中最令人意外的是，生活於現代的梁朝偉，竟然有個古裝造型：
中文字幕版預告：
有報導指預告片的英語旁白是梁朝偉的聲音，經過聲效處理，大家開聲聽聽：
重溫：梁朝偉2020澳洲拍Marvel電影停廠！製片朋友確診險變湯漢斯
湯漢斯在澳洲拍戲期間感染新冠肺炎病毒，電影公司發聲明指一名在黃金海岸拍攝前期的工作人員確診，為大家安全著想現已停工。而同在澳洲拍攝超級英雄片《 上氣 》（Shang-Chi: Legend of The Ten Rings）劇組，有傳有工作人員受感染，執導該片的亞裔導演戴斯汀克雷頓（Destin Daniel Cretton）接受新冠肺炎測試，立即令人擔心在戲中飾演滿大人的梁朝偉。
身兼經理人兼太太的劉嘉玲表示偉仔已即時報平安，「 佢一切 OK ﹗佢會加強自我保護、清潔、消毒，劇組亦加強了防疫措施。」至於工作人員中招以及停工一事，嘉玲解釋是有一名製片的朋友確診，而導演因為家有幼嬰，故聽從醫生勸喻進行測試及自我隔離，劇組其中一組休息數天，對偉仔影響不大，請大家放心。
63歲湯漢斯住院五日終出院
至於63歲奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）成為首個確診新冠肺炎的荷李活影星，本月12日他在社交網公布自己及同齡太太麗達韋遜（Rita Wilson）進行新冠肺炎測試呈陽性反應，身在澳洲拍戲的湯漢斯和太太雙雙中招，二人在聲明稱他們在澳洲拍攝新片時確診感染新冠肺炎，「 我們感到有點疲倦，像感冒、身體疼痛，太太麗達反覆感到寒意，也有輕微發燒。」湯氏夫婦在昆士蘭的黃金海岸大學醫院接受隔離及治療。
湯漢斯公布中招後，引起全球關注，翌日他再更新社交，並貼出跟太太的合照報平安，湯漢斯表示對康復有信心，亦感激醫院照顧他們的所有人士。外國傳媒報道，湯漢斯夫婦在醫院五天後已出院，並租屋繼續自我隔離。