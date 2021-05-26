梁芷珮：唔好因為TVB而抹煞我工作機會 拍旅遊節目全家出動邊玩邊賺錢
撰文：東方新地、圖片：東方新地/梁芷珮IG
梁芷珮：希望大家不要抹煞TVB藝人工作機會
梁芷珮現為TVB旗下藝人，隨著近月不少TVB藝人被網民聲討，叫品牌不要錄用TVB藝人做宣傳工作。今次梁芷珮發聲，直指自己有工開就開心，希望大眾不要抹煞TVB藝人的工作機會！梁芷珮在IG發文：
「今晚開完live後有感而發，首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲,一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友」
「我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過，冇錢請工人姐姐，大仔咪周圍搵人幫手湊，我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales,reception…我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入、為咗小朋友可以輕鬆環境讀書，我地用咗一大半嘅糧供佢讀國際學校，生咗二仔後，我哋嘅收入根本唔夠供兩個小朋友讀國際，所以先讀homeschool。」
「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作，忙到冇時間陪小朋友，好似呢幾個禮拜，每日7點帶完小朋友返學，就開始準備拍節目，拍劇，仲有KOL嘅job,同埋夜晚教運動班。」
「每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅，我勤力做嘢，唔係淨係得個講字，所以希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇…」
梁芷珮拍旅遊節目邊玩邊賺錢
梁芷珮自2014年入行，曾在有線娛樂台擔任主持工作，其後又與丈夫及友人製作了一系列旅遊及飲食節目，包括《 胃食遊戲 》及《 潮什麼 》系列等，在無綫 J2頻道播放，以及在遊戲節目《 Do 姐有問題 》中，擔任北歐線的問題專員。
38歲索媽小島晒比堅尼
剛剛踏入38歲的梁芷珮與老公結婚已有17年，並誕下兩子一女，但堅持運動和控制飲食的她，身材仍然零走樣。梁芷珮一有時間就與家人周遊列國，今次到了西班牙的大加那利島 （ Gran Canaria） 沙漠，除了騎駱駝 外，一家人還大玩跳沙丘，她笑言三個小朋友都玩到癲。