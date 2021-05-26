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梁芷珮：唔好因為TVB而抹煞我工作機會 拍旅遊節目全家出動邊玩邊賺錢

東方新地

主持過無綫多個《潮什麼》系列旅遊節目的梁芷珮（Christy），去年新一輯《西葡潮什麼》在翡翠台開播時再次得到觀眾稱讚。節目在去年11月拍攝，當中梁芷珮帶著老公和三位小朋友分別走訪了西班牙及葡萄牙，除了到西班牙小島上大玩陽光與海灘外，更一齊勇闖沙漠騎駱駝，並大浸有三千年歷史的秘境溫泉！近月不少TVB藝人被網民聲討，梁芷珮就在IG發文，勸大家不要因為她來自TVB而抹煞其工作機會！

撰文：東方新地、圖片：東方新地/梁芷珮IG

梁芷珮：希望大家不要抹煞TVB藝人工作機會

梁芷珮現為TVB旗下藝人，隨著近月不少TVB藝人被網民聲討，叫品牌不要錄用TVB藝人做宣傳工作。今次梁芷珮發聲，直指自己有工開就開心，希望大眾不要抹煞TVB藝人的工作機會！梁芷珮在IG發文：

「今晚開完live後有感而發，首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲,一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友」

梁芷珮今日在IG發文，指希望網民手下留情。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮今日在IG發文，指希望網民手下留情。（圖片來源：梁芷珮IG）

「我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過，冇錢請工人姐姐，大仔咪周圍搵人幫手湊，我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales,reception…我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入、為咗小朋友可以輕鬆環境讀書，我地用咗一大半嘅糧供佢讀國際學校，生咗二仔後，我哋嘅收入根本唔夠供兩個小朋友讀國際，所以先讀homeschool。」

梁芷珮以主持《潮什麼》系列而為人熟知。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮以主持《潮什麼》系列而為人熟知。（圖片來源：梁芷珮IG）

「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作，忙到冇時間陪小朋友，好似呢幾個禮拜，每日7點帶完小朋友返學，就開始準備拍節目，拍劇，仲有KOL嘅job,同埋夜晚教運動班。」

梁芷珮與老公育有3個小朋友。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮與老公育有3個小朋友。（圖片來源：梁芷珮IG）

「每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅，我勤力做嘢，唔係淨係得個講字，所以希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇…」

梁芷珮IG全文。（圖片來源：梁芷珮IG）
梁芷珮IG全文。（圖片來源：梁芷珮IG）

梁芷珮拍旅遊節目邊玩邊賺錢

梁芷珮自2014年入行，曾在有線娛樂台擔任主持工作，其後又與丈夫及友人製作了一系列旅遊及飲食節目，包括《 胃食遊戲 》及《 潮什麼 》系列等，在無綫 J2頻道播放，以及在遊戲節目《 Do 姐有問題 》中，擔任北歐線的問題專員。

除咗去葡萄牙之外，仲玩埋陽光海灘嘅西班牙小島，超清嘅水啊！(Playa De San Agustin Gran Canaria)
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《西葡潮什麼》索媽主持38歲梁芷珮小島晒比堅尼 全家出動拍旅遊節目邊玩邊賺錢

梁芷珮自2014年入行，曾在有線娛樂台擔任主持工作，其後又與丈夫及友人製作了一系列旅遊及飲食節目。
梁芷珮自2014年入行，曾在有線娛樂台擔任主持工作，其後又與丈夫及友人製作了一系列旅遊及飲食節目。
負責攝影的老公，跟梁芷珮和三子女拍完一個月 《西葡潮什麼》 後，大讚葡萄牙好靚、好乾淨，物價亦好平，她笑言： 「我哋一家都好鍾意葡萄牙！大仔仲話想喺葡萄牙讀大學㖭！」
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少有拍劇的梁芷珮去年在 《她她她的少女時代》 飾演曹永廉和田蕊妮之間的 「小三」 ，大受網民讚賞，人氣急升。
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帶Fans 去冰島，行程同活動大部分都係節目介紹過嘅item。
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旅遊節目當然少不了浸溫泉環節，梁芷珮便在西班牙的大自然美景中，大歎有三千年歷史的天然秘境溫泉。
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《西葡潮什麼》索媽38歲梁芷珮小島晒比堅尼 全家出動拍旅遊節目邊玩邊賺錢

38歲索媽小島晒比堅尼

剛剛踏入38歲的梁芷珮與老公結婚已有17年，並誕下兩子一女，但堅持運動和控制飲食的她，身材仍然零走樣。梁芷珮一有時間就與家人周遊列國，今次到了西班牙的大加那利島 （ Gran Canaria） 沙漠，除了騎駱駝 外，一家人還大玩跳沙丘，她笑言三個小朋友都玩到癲。

梁芷珮自19歲便誕下第一個孩子，現時大仔Brendon已16歲，二仔Duncan和細女Kasey分別是9歲和7歲，她直言超級喜歡小朋友：「以前我就決定起碼要生三個，如果唔係要忙工作嘅話，我唔排除會繼續生！」
梁芷珮自19歲便誕下第一個孩子，現時大仔Brendon已16歲，二仔Duncan和細女Kasey分別是9歲和7歲，她直言超級喜歡小朋友：「以前我就決定起碼要生三個，如果唔係要忙工作嘅話，我唔排除會繼續生！」

《西葡潮什麼》索媽主持38歲梁芷珮小島晒比堅尼 全家出動拍旅遊節目邊玩邊賺錢

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做運動之餘，仲親身上陣示範4D設計胸杯⋯⋯
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旅遊返港後梁芷珮一家都有在家進行自我隔離，隔離期間她更和女兒Kasey穿上同色系的母女運動裝，一齊做運動Keep Fit。
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《西葡潮什麼》索媽38歲梁芷珮小島晒比堅尼 全家出動拍旅遊節目邊玩邊賺錢

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梁芷珮一有時間就與家人周遊列國。
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梁芷珮和老公相當恩愛，結婚多年仍經常在IG放閃！
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《西葡潮什麼》索媽37歲梁芷珮小島晒比堅尼 全家出動拍旅遊節目邊玩邊賺錢

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