梁芷珮：唔好因為TVB而抹煞我工作機會 拍旅遊節目全家出動邊玩邊賺錢

主持過無綫多個《潮什麼》系列旅遊節目的梁芷珮（Christy），去年新一輯《西葡潮什麼》在翡翠台開播時再次得到觀眾稱讚。節目在去年11月拍攝，當中梁芷珮帶著老公和三位小朋友分別走訪了西班牙及葡萄牙，除了到西班牙小島上大玩陽光與海灘外，更一齊勇闖沙漠騎駱駝，並大浸有三千年歷史的秘境溫泉！近月不少TVB藝人被網民聲討，梁芷珮就在IG發文，勸大家不要因為她來自TVB而抹煞其工作機會！

撰文：東方新地、圖片：東方新地/梁芷珮IG