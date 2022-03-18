機智女法醫｜蘇曉彤顏值「似路人」演女主角 背後原來有金主撐腰？

內地劇《機智女法醫》（內地劇名：《御賜小仵作》）將緊接《家族榮耀》在無綫電視翡翠台播出，於3月21日，晚上8時30分首播，劇集卡士幾乎清一色起用內地新星，知名度雖不及一眾流量小生花旦，不過劇集在內地討論度高，當中女主角23歲的蘇曉彤更大有來頭，背後原來有大水喉射住！