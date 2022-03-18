機智女法醫｜蘇曉彤顏值「似路人」演女主角 背後原來有金主撐腰？
內地劇《機智女法醫》（內地劇名：《御賜小仵作》）將緊接《家族榮耀》在無綫電視翡翠台播出，於3月21日，晚上8時30分首播，劇集卡士幾乎清一色起用內地新星，知名度雖不及一眾流量小生花旦，不過劇集在內地討論度高，當中女主角23歲的蘇曉彤更大有來頭，背後原來有大水喉射住！
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有個富爸爸 擁七家酒店
現年23歲的蘇曉彤為河南人，其父蘇紅林為商人，目前為河南永利商貿有限公司董事長，爸爸經營五糧液專門店，亦以獨資、合資的方式，在開封市一共有七間酒店，蘇曉彤吃穿不愁，難怪可以全副心力在娛圈大展拳腳。
從小習「舞」北京電影學院畢業
四歲就開始跳舞的蘇曉彤，十二歲考上北京舞蹈學院附中，成為章子怡、姚晨、白百何等一線藝人的師妹，其後考入北京電影學院表演系，畢業後正式投身娛圈成為演員。
童星出道 五歲首演歌舞劇
蘇曉彤令人熟悉的作品是2019年的是《大宋少年志》，不過其實她早在五歲時就參演過歌舞劇《清明上河圖》，當時學跳舞只有一年，已經有表演機會！
蘇曉彤15歲首演電視劇即與胡歌合作
除了歌舞劇，蘇曉彤在15歲時在海選中打敗二千多位女孩，與胡歌、宋佳等一同拍攝《四十九日．祭》，是她首次演出電視劇，她在劇中飾演女學生蘇菲，便是戰時受困於教堂的女學生之一。
蘇曉彤17歲拍電影奪新人獎
至於電影，她參演犯罪類青春電影《黑處有什麼》，戲中飾演一位心思細密、對事事好奇的中學生，細膩的演出更憑此片奪得24屆北京大學生電影節最佳新人獎。
蘇曉彤成名作《大宋少年志》
2019年首播的古裝劇《大宋少年志》，講述北宋與夏國之間長達百年的戰爭時，一班少年守護江山社稷和百姓的故事，很青春，也很熱血。飾演女二的蘇曉彤，在劇中與王佑碩有感情線，可愛得來又搞笑！有指劇集將原班人馬演出《大宋少年志2》，已爆紅的蘇曉彤相信戲份更重。
常見問題
蘇曉彤背後的金主是誰人?
23歲的蘇曉彤於河南出生，原來爸爸蘇紅林為富有商人，經營五糧液專門店，甚至擁有七間酒店…詳情請看
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