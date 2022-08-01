歐瑞偉23歲女兒大學畢業 靚樣激似朱千雪 曾一家四口拍廣告
歐瑞偉 直播睇23歲女大學畢業
歐瑞偉與大馬花旦李愛玲（Wendy）自1995年結婚，大仔Nicholas㺺已26歲，細女Nicole則為23歲，在新加坡修讀酒店管理課程，日前Nicole終於大學畢業，大感安慰的歐瑞偉卻因要留港拍劇，只能隔著電話屏幕觀看女兒畢業典禮，他笑言：「終於畢業了，雖然冇得飛到現場觀禮，唯有睇直播。」
女兒獲被讚有星味激似朱千雪
從歐瑞偉上載到社交平台的家庭照中可見，他的一對仔女都繼承了父母的靚樣，23歲大的Nicole眉清目秀、笑容燦爛，更獲網友大讚很有氣質，激似女神朱千雪：「恭喜，囡囡好靚」、「Pretty wife and daughter」、「太太很美，女兒有漂亮父母，當然靚女」，非常有潛質在娛樂圈發展。
曾一家四口拍廣告
雖然女兒被指有星味，但歐瑞偉表示女兒為人低調，對入行興趣不大。幸好一對仔女也不太抗拒上鏡，所以歐瑞偉早前率領一家人為他代言多年的藥油品牌拍攝廣告短片，對於一對仔女首次出鏡，他笑稱：「因為今次廣告商嘅主題係家庭樂，咁我就提議吓不如騎馬啦，再叫埋太太、仔女同我一齊玩吓。」
歐瑞偉龍虎武師出身 因劉德華鼓勵而入行
歐瑞偉直言將拍戲當做自己終身事業，多年來保持著穩定狀態。很多人羡慕他不但擁有事業，更有段美滿的家庭生活：嬌妻相伴多年，一雙兒女也顏值出眾。原來歐瑞偉在求學時期是一位玩跳鞍馬的體操運動員，不過當時香港並沒有大力發展體操運動，所以畢業後他只好另找出路，直到80年代中，他入讀邵氏演員訓練班後成為龍虎武師，更因為外形與劉德華相似，而曾當對方的替身，亦演出了很多不顯眼的小角色。
不過他曾在接受傳媒訪問時坦言，龍虎武師的工作十分驚險，隨時要面對高風險的動作，例如從高處跳下、騎馬墮下或被車撞等。他曾經失足令半邊臉受傷，險毀容。經過多次受傷後令他開始思考出路。得到劉德華的鼓勵下，他加入無綫藝員進修班，正式踏上演藝之路。
早年星路平淡 遠赴星馬發展遇上一生摯愛
有功夫底子的歐瑞偉擔任過不少動作武打片的武術指導，早年更曾自編自導電影，實力不容忽視。奈何在香港星路平淡，他在1995年決定遠赴大馬發展，令他在當地邂逅老婆李愛玲Wendy。
當時李愛玲是馬來西亞的當紅花旦之一，有一次她要去試鏡由歐瑞偉執導的戲，結果由傍晚6時等到凌晨12時，後來才知歐瑞偉一直開會，忘記了約她試戲，令她留下深刻印象。去到正式拍攝期間，她發現歐瑞偉不時打電話給香港父母，發現了他孝順顧家的一面，而被深深吸引。其後二人迅速發展成為戀人，拍拖五個月後就決定走入禮堂。
無悔回流發展 感恩老婆27年來付出
二人婚後育有一仔一女，不久後，一家四口回流香港發展，而歐瑞偉就身處內地繼續賺錢，不過他表示當時非常掛念妻兒，老婆在港又人生路不熟，所以他想決定重返回TVB，並接下《愛回家》KC一角，他解釋︰「就算要日拍夜拍，但我可以係喺家人身邊，雖然又要做演員又做替身，又幫手拉『威也（鋼絲）』養家，但我唔覺得辛苦，因為我覺得太太為咗我放棄一切，嚟到香港，佢付出更多。」
結婚多年，二人生活幸福快樂，他曾接受傳媒訪問笑言到今時今日，對方都說他好悶 ，他坦承自己非浪漫之人，除了結婚都未試過給老婆送過花。他指，他們多年來鮮有爭吵，對方對他沒有甚麼不滿和投訴，大讚對方提供一個安穩環境讓他專心發展演藝事業，又能打理好家頭細務，做好老婆本份，令他感到幸福、窩心。
於TVB演活正邪兩派
歐瑞偉參與過的角色都很入屋，例如是《愛回家之開心速遞》的KC及在《城寨英雄》的楊竹鑾，總讓人留下深刻印象。前者經常向大小姐（林淑敏飾演）出謀獻策，搞笑鬼馬；後者以砵仔糕老闆的好人身份，掩飾他實為絕世高手的秘密，最後被打死。
歐瑞偉在《鐵拳英雄》中飾演黑幫金龍，作為反派人物，最後傷重身亡。劇中16集講到金龍在赤靈王廟對付彭堅（張國強飾演），金龍突然遭到彭堅反擊，隨後竟見赤靈王（梁琤飾演）等人同時出手，金龍四面受敵慘遭暗算而亡。
儘管已年屆60，但很多打鬥場面歐瑞偉都親身上陣，打筋斗都無問題，寶刀未老。近年其星路彈起，2018年時更獲TVB頒發「專業演員大獎」，可謂實至名歸。
萬千星輝頒獎典禮2018 | 專業演員大獎 – 歐瑞偉：
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