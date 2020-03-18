歐陽震華亞視拍劇叫咩名好？網民爆笑聯合創作

林文龍轉投亞視擔任副總裁一職，唔做演員做管理層，幫亞視革新重振雄風向無綫挑機，上場即大展拳腳，近日密斟昔日一班師奶殺手歐陽震華、陶大宇、羅嘉良及吳啟華埋班拍劇。如果真係成事，大家又會想睇歐陽震華拍咩劇？早前一班網民就齊齊爆發小宇宙，創作一系列劇名，有意思又爆笑！

撰文、圖片：東方新地