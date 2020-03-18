歐陽震華亞視拍劇叫咩名好？網民爆笑聯合創作 東方新地 on Mar 18, 2020 at 15:07 林文龍轉投亞視擔任副總裁一職，唔做演員做管理層，幫亞視革新重振雄風向無綫挑機，上場即大展拳腳，近日密斟昔日一班師奶殺手歐陽震華、陶大宇、羅嘉良及吳啟華埋班拍劇。如果真係成事，大家又會想睇歐陽震華拍咩劇？早前一班網民就齊齊爆發小宇宙，創作一系列劇名，有意思又爆笑！ 撰文、圖片：東方新地 閱讀全文 網民爆笑創意劇名 警匪劇佔多數 可以搵真華記客串？ 《洗冤錄》的確係Bobby代表作之一 《洗冤錄》是根據一本宋朝（公元1247年）期間所寫的書《洗冤錄》改編而成，這本法醫史上的驚世鉅著記載著中國法醫學的先驅──宋慈的一生，及怎樣抽絲剝繭地破解當時鬨動朝野的奇案。 雖然套劇本身無Bobby份，但玩食字食正而家全球狀況，唔錯！ 前排先重播完，Bobby劇中搞笑演出及造型令人難忘，唔知廚神識唔識劏野味？ 《法證先鋒4》播出中，收視聽講唔錯，頭2輯都有Bobby份，唔知大家鍾意邊輯多D？ Bobby其實都只係59歲啫，仲係中年喎！ 大家想見到Bobby同邊個藍絲約會？下面張圖嗰位好唔好？ 唔睇返都唔知2位喺《陀槍師姐》合作過！ 關鍵詞歐陽震華亞視