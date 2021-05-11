影后毛舜筠將與姜濤拍電影演母子 彭秀慧促成姜濤處男作

正所謂塞翁失馬，焉知非福，呢句說話毛姐毛舜筠呢期就最有體會。前年佢間樓上餅店結業，原本諗住再搵地方開舖，但仔細考慮完都係決定擱置，呢段時間可以趁機陪下囡囡，反而仲賺咗！近日毛舜筠現身Mirror演場會，並與成員姜濤合照，同場還有彭秀慧導演，有指彭導拉線促成姜濤處男作與毛姐演母子！

撰文、圖片：東方新地、毛舜筠Facebook