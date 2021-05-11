影后毛舜筠將與姜濤拍電影演母子 彭秀慧促成姜濤處男作
正所謂塞翁失馬，焉知非福，呢句說話毛姐毛舜筠呢期就最有體會。前年佢間樓上餅店結業，原本諗住再搵地方開舖，但仔細考慮完都係決定擱置，呢段時間可以趁機陪下囡囡，反而仲賺咗！近日毛舜筠現身Mirror演場會，並與成員姜濤合照，同場還有彭秀慧導演，有指彭導拉線促成姜濤處男作與毛姐演母子！
撰文、圖片：東方新地、毛舜筠Facebook
姜濤獲彭秀慧睇中 傳處男電影與毛舜筠演母子
毛舜筠日前現身Mirror演場會，事後上載多張照片，包括與彭秀慧導演合照。有指當日毛姐現身演唱會，是因為將與姜濤合作拍電影，彭導促成兩人初次見面！
毛舜筠兩索女勁吸睛 母親節大晒與細女合照
多年前樓上餅店結業後，毛姐打算另覓街舖再大展拳腳，正當搵緊廠家之際，毛姐經過再三慎重考慮 後，卒之都決定擱置開舖計劃。諗真啲，局勢前景都未明朗，避免不必要損失，遲啲再開舖亦無妨，無謂攞苦嚟辛之餘，仲賺咗好多親子時間㖭！當年連飛去美加探大女之旅都由兩個星期變兩個月玩番夠本，今勻止蝕得嚟仲賺凸囉！近日毛姐再次大哂母親節與細女的合照，20歲的Jill超索！
20歲二女婷婷玉立 出街翹手媽咪做貼心閨密
由美加番嚟，大女區令山喺當地開學，細女區亦山就跟住父母一齊返香港繼續做媽咪嘅貼心閨密，毛姐嘅長假亦未放完，日前又見佢同老公區丁平、細女區亦山一齊去到淺水灣食lunch。
眨吓眼都20歲，婷婷玉立又靚女，估唔到亦山黐家得嚟仲鍾意黐住父母，周末陪父母lunch，食餐飯都要黐實媽咪坐，全程有講有笑，食完嘢都好似兩姊妹一樣翹住手一齊行街，咁乖巧嘅女仔今時今日真係買少見少！