洪永城同居試婚成功宣布婚訊 廁所求婚搞到梁諾妍笑到喊

洪永城與模特兒兼跑步教練梁諾妍（Inez)拖拖兩年多，同居試婚，一度傳出婚訊，梁諾妍放口風指隨時閃婚，更直指唔介意未婚懷孕，因為恨做媽媽，洪永城當時只表示有好消息會公布﹗今日洪永城和梁諾妍分別在社交網公布婚訊，恭喜恭喜﹗梁諾妍回憶洪永城在廁所求婚好多蝦碌，過程笑到喊。

文：東方新地｜圖：洪永城IG、梁諾妍IG、東方新地