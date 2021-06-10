洪永城同居試婚成功宣布婚訊 廁所求婚搞到梁諾妍笑到喊
文：東方新地｜圖：洪永城IG、梁諾妍IG、東方新地
洪永城晒婚照宣布婚訊
洪永城貼出和女友梁諾妍行山的照片以公布喜訊，相中梁諾妍拿住小花束，而洪永城一臉興奮，相信是在二人行山時，洪永城向女友求婚﹗洪永城出po留言指和梁諾妍由拍拖到現在展開人生新旅程「追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣」冧到爆﹗
由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛的Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程
好在有你，緊握我手
我希望一世都有你在身旁
追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣
Let’s get Married !
洪永城廁所求婚多蝦碌
梁諾妍回憶被求婚時過程，她透露洪永城在家中廁所求婚：「求婚過程係好好笑，好多蝦碌嘢發生，佢喺屋企個廁所度求婚，好係佢嘅 style，成個過程我係笑到喊，不過都好感動，有晚佢拍完嘢返屋企，就入咗廁所一陣出嚟，跟住到我人有三急入廁所，佢又跟住我入廁所，當我打開廁所門，原來佢喺廁所度佈置咗有一個攝錄機，又喺洗手盆度放咗啲微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼咗啲心型卡，仲寫上MARRY ME？我好笑又感動，我問佢點解要喺洗手間求婚？佢話知道我一定要去，最好笑係佢拎隻戒指出嚟求婚時候，我話我真係好急，你等一等我去完廁所先，結果佢要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」
同時間，梁諾妍亦在IG公布喜訊，回應洪永城的愛的宣言：「願餘生我們也一起笑住過﹗」公布喜訊後，圈中好友紛紛留逼祝賀，但洪永城前度唐詩詠未有祝福﹗
梁諾妍愛的宣言：
下半生手拖手
繼續一起跑下去
繼續跑去世界每個角落👫🏽
感恩遇到你
常常帶給我歡樂
照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽
工作上的互相扶持
願餘生我們也要一起笑住過！
直擊洪永城孖女友散步變御用狗奴
向來吊兒郎當的洪永城，早前竟開口講想結婚生仔，為了給長腿女友梁諾妍（Inez）一個安樂窩又計劃買獨立屋，花弗男洗底變顧家男。為免夜長夢多，洪永城原來早已向Inez求婚，並獲女友答應，不過婚事要等疫情過後才能著手籌備。年前洪永城與Inez拖住共同領養的十歲牧羊狗Coco外出，一家三口溫馨無比，預演新手父母湊仔記。
洪永城放棄唐詩詠因梁諾妍決定封盤
洪永城與梁諾妍（Inez）拍拖兩年多，這次的戀愛旅程令洪永城愛到跌入漩渦，甚至願意做老襯從此被困，對洪永城來說絕對是一個前所未有的經歷。37歲的洪永城，以往對感情事吊兒郎當，入行已被封媾女王，12年與任職金融界的圈外女友Emily拍拖四年，卻有傳因為背女友在外媾女而分手。到13年與唐詩詠撻著，外界一直都不看好，二人性格南轅北轍，洪永城更被指花弗性格難改，最後亦未能長揸「最不能錯過的女友」。相比起與唐詩詠拍拖的偷偷摸摸，洪永城與Inez愛得光明正大，Inez更有本事驅使洪永城永遠封盤，全因她是個百分百「最不可多得的女友」。
洪永城變御用狗奴 兩人一狗甜蜜拍拖
洪永城拍拖無耐終於氹到Inez同居試婚過二人世界，為增添小情趣他們領養了一隻已十歲的牧羊狗，雖然是男仔卻名叫Coco，估不到愛犬卻成為他們之間的第三者，因為Coco好黐洪永城，令Inez不時呷醋。Inez愛狗如命，領養初期仆心仆命照顧有腳患的Coco，現時Coco行得走得，Inez與洪永城不分晝夜，一有空就拍拖放狗。早前洪永城與Inez拖住Coco先到寓所附近的茶檔醫肚，難得搵到個願意踎街邊食麵的貼地女友，當家小生洪永城變成御用狗奴，每次Coco大小二便後都出手善後，充分反映出他將來會是個稱職的好爸爸。無腳雀仔肯改變自己落地，需要莫大的勇氣，睇嚟洪永城已經諗清諗楚，要同佢個森林講拜拜喇！
同居試婚愈試愈熱 隨時奉子成婚
Inez條件優厚，畢業於加拿大多倫多大學的她樣子討好身材健美，擁修長美腿是全職模特兒，近年為ViuTV及開電視主持節目，難得入行以來都零緋聞，默默做好自己的工作，而且為人非常上進，除了考取了跑步教練牌及健身教練牌之外，還在中環開設自己的健身中心。與Inez拍拖初期，洪永城住在西貢匡湖居，日夜趕劇要見女友一面實在不易，去年底月租油塘豪宅同居試婚，愈試愈熱，愈熱愈試，早前被問及結婚計劃，洪永城直言：「我好ready，都差唔多年紀，都要做爸爸。（隨時奉子成婚？）女友好喜歡小朋友同小動物，如果發生了，我會處理，係會朝著呢個方向嘅。」另一方面，Inez亦開晒口恨披嫁衣，「我隨時ready，唔要佬都得㗎，但要先努力工作為小朋友儲教育基金，哈哈！」
拍拖N次對結婚從來隻字不提的洪永城都話ready，可見他與女友早已在結婚方面有共識。據知情者透露：「Tony（洪永城）以前確係衰花心未定性，Inez令佢明白兩個人一齊點先係最舒服，以前佢同唐詩詠女好宅男好動，根本就唔work。Inez份人好單純，經常發放正能量，佢嘅開朗樂天令Tony日日都活得開心，而且Inez係個獨立自主嘅女仔，Tony忙拍劇忙工作，佢會自己打發時間，唔會黐身同問長問短，之前Tony畀人話鹹豬嘴朱晨麗，Inez好信任Tony完全冇過問，男人就係咁犯賤，咁樣Tony反而更加緊張女友；另外，Inez有一種好強嘅感染力，可能佢由細都好運動，健康生活亦放第一位，Tony同咗佢一齊亦開始注重生活同飲食上嘅健康。Tony講得啱，Inez嘅優點真係數唔晒，人美心善有愛心形容佢一啲都唔過分，對於Tony嚟講真係執到寶，所以佢好珍惜呢段關係，佢試過開口求婚，Inez亦初步應承咗，打風都打唔甩㗎喇！Tony諗住等機會補做形式上嘅嘢，令Inez有個美好嘅回憶。」早前洪永城表示袁偉豪趁跑步向張寶兒求婚有參考價值，他說：「若我在馬拉松的終點求婚也不錯！」漏晒口風。