流水落花︱鄭秀文零片酬接拍近乎全素顏演出　獻唱主題曲拍純樸MV

創意香港全力支持、電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品——《流水落花》將於3月2日正式上映，由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光演出男女主角，與談善言及多位年輕新力軍演員演出一個講述十三年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程！