流水落花︱鄭秀文零片酬接拍近乎全素顏演出 獻唱主題曲拍純樸MV
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創意香港全力支持、電影發展基金「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品——《流水落花》將於3月2日正式上映，由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光演出男女主角，與談善言及多位年輕新力軍演員演出一個講述十三年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程！
鄭秀文為電影演唱主題曲 感受生命意義
電影主題曲同樣是由身為女主角的天后鄭秀文為電影主唱，主題曲的出現，能為電影錦上添花。而同時鄭秀文也為《我這樣活了一天》一曲拍攝MV，鄭秀文表示：「歌詞是講述人是如何地一天一天的生活，而當中有傷痛、有一份無奈、有一份淡然。人生存的意義，就在每天的大小經歴之中。」講到為歌曲拍攝MV，鄭秀文直言：「實在很喜歡這部電影不煽情，但卻又滲出感人之處。為新歌拍攝MV時回想起，天美姨姨帶著人生傷痛看似活得沒什意義，但回頭望卻原來一切的付出和經過，儘是生命意義。大愛滿滿在其中。」
鄭秀文為電影近乎全素顏演出
電影講述一群離別原生家庭的小孩子，遇上天美姨姨這個短暫的幸福中途站，天美姨姨亦因此經歷十三年來從聚合到分離；遇上每一個孩子，他們卻又再要分散，感受到喜悅也要經歷分離的痛，鄭秀文為這個角色，更是更近乎素顏演出，她表示：「這次以鬆容的態度演出，第一次看到時劇本已被感動，為支持新導演賈勝楓，就零片酬作出支持。」而對於導演感謝自己的零片酬支持，鄭秀文反而感謝導演讓自己有機會演出這個角色，對此導演表示：「有Sammi演出呢個角色，她就像我們的天使；好多演員多謝我，但應該是調轉，我多謝他們，因為我從來未拍過電影，而每個演員對我都好信任！」