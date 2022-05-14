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王浩信激罕6字真言贈陳自瑤 網民列三大證據打破婚變傳聞世紀破冰

娛聞
東方新地

日前在內地拍劇的王浩信罕有地在微博上祝賀囡囡生日和母親節快樂，隔空向囡囡和陳自瑤表達愛意。今年38歲的王浩信自加入TVB後一直備受力捧，更憑《踩過界》「文申俠」兩奪視帝。實力獲得認同，但網他與陳自瑤的婚變傳聞卻使網民食足咁多年花生。

王浩信罕有寫6字真言同陳自瑤放閃 網民不滿

王浩信因為在內地拍劇而未能在香港度過母親節，早前他在社交平台上出帖分享和女兒王靖喬（QQ）的視訊截圖並留言：「感謝所有母親」間接向老婆陳自瑤道謝。王 浩信多年與陳自瑤甚少公開互動，即使被記者問及對方也封口不提，有網民關心兩人是否重修舊好，打破婚變傳聞，充心祝福：「太好喇 ！ 無分開，要幸福，一齊陪女女成長，白頭到老」、「珍惜眼前人！祝白頭到老！心連心」。但亦有網民非常不滿，質疑二人故意扮婚變造新聞：「成日都刷存在感」、「成日做新聞好煩」、「做戲做到十足辦離婚博上位」、「夾完新聞了」等。

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]
陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]王浩信）

網民細數疑似婚變線索

王浩信與陳自瑤於2011年結婚，翌年誕下女兒王靖喬，今年10歲的王靖喬遺傳爸爸媽媽的優良基因，眼大圓碌碌，臉形和媽媽非常相似。上月女兒生日，王浩信未能回港與女兒慶祝，但都有跟女兒視像電話隔空慶祝。而在新劇擔正的媽媽陳自瑤雖然忙於工作，但為了女兒就特此請假一天，她表示非常重視女兒生日這個值得紀念的日子，因此無論如何都會請假。但當被問到老公王浩信時，又封口不提。

其實他們自17年起一直被傳分居、婚變，18年甚至傳出陳自瑤趕王浩信出門口、有私竇， 甚至主動提出離婚，與王浩信結束夫妻關係的傳聞。二人雖否認傳聞，但網民找出很多蛛絲馬跡，懷疑是雙方婚變的證據。

1.王浩信不戴婚戒

王浩信一直都被網民指長期不戴婚戒，但王浩信回應解釋：「拍劇好多身份，如果角色係人哋嘅老婆，咁咪要戴兩隻婚戒？返工放工成日除好驚唔見，我就選擇唔戴。」

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]

2.王浩信陳自瑤零互動

不論在社交平台上，還是日常生活上，王浩信、陳自瑤二人皆很少互動，兩公婆就算同公司，亦甚少在公眾場合一齊「同框」合照。陳自瑤一直很用心經營自己的Instagram，經常發放一些生活，工作上的照片，但偏偏沒有公開和老公王浩信的合照。就連情人節、母親節、自己生日與女兒生日，去年年11月11日結婚十周年，在她Instagram都見不到王浩信身影。王浩信去年憑《踩過界2》再度奪下視帝，陳自瑤並未在Instagram上出帖祝賀他。早前王浩信一家三口遊迪士尼，他也只是公開自己和女兒的照片，惟獨不公開和老婆陳自瑤的相片。

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：連登討論區）

而陳自瑤又在Instagram上經常出帖訴說自己的心情，例如「其實….能靜靜地享受一個人的時光也很不錯」、「很多的時候，人生需要經常反思自己的過去。」、「善良，是人性中最柔軟」、「人生永遠沒有準備好的時候，準備好的，永遠都是你的勇氣！」、「最大的放生是放過自己」等的字句都令人想入非非，被指暗示和老公王浩信的感情問題。

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]

3.王浩信緋聞多多

王浩信緋聞多不勝數，婚前被影到襯陳自瑤離港旅行時，親自送16歲的嫩模Cammi上自己屋企。有指陳自瑤撞破並破口大罵，事後更嬲到一度想分手，但因發現懷孕，所以最後都選擇原諒和相信王浩信，其後兩人正式拉埋天窗。

惟婚後王浩信多次與同劇女演員傳出緋聞，而且表現親密，例如黃心穎、莊思明、江嘉敏、蔡思貝等。雖然陳自瑤多次力撐老公王浩信清白，但網民仍覺得王浩信為人花心，更叫他要對陳自瑤好一些。當中更傳出過陳自瑤主動向相熟監製揚言要封殺蔡思貝，不准她與王浩信有任何同場機會劃清界線。

 

陳自瑤台慶黑面事件

王浩信去年初憑《踩過界2》再度奪下視帝，王浩信在致謝感謝詞時罕有地提到陳自瑤：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女」。當時攝影師馬上把鏡頭轉到陳自瑤身上，但陳自瑤表情僵硬，一臉茫然，陳自瑤事後回應指自己沒有黑面，只是坐在台上感到凍而已。之後陳自瑤在《Master’s Talk師父有請》時回應：「大家唔好笑住！我無黑面，你拎番張相出嚟睇，當吓個表達係無乜表情，只係比較淡然，我無『黑』，塊面仲有『令』，但人哋解讀好多嘢。（全世界都係咁解讀，有人讚你、多謝你應該微笑？）有呀有呀，我真係有微笑呀，鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情。我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性。（大家話你係最佳視后！）多謝大家。」

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected] (official)）

夫婦終破冰？近年互動變多

1)互相畀Like/留言

去年陳自瑤入選無綫萬千星輝頒獎典禮的「最佳女配角」十強，她出帖文並寫道: 「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信也有「畀like」支持。隔日，王浩信在Instagram和微博上宣傳自己首次主演內地網絡電影《兵王之絕境狙殺》時，引來老婆陳自瑤的留言「支持」。留言一出即成網上熱話，網民紛紛留言：「好似17年後YoYo就無再留言俾王浩信」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]
陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]王浩信）

2)隔空互讚

去年5月，陳自瑤於《好聲好戲》奪冠，被傳媒問到她王浩信表示配音不及她，要向她好好學習時，她竟然第一時間哈哈大笑，一改以往作風，罕有王浩信：「過獎喇，佢冇參加過配音節目啫，佢係兩屆視帝，我喺演戲方面都要向佢學習！」

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：TVB《好聲好戲》截圖）

3)合體出席聚會

去年8月 ，周勵淇42歲生日，陳自瑤和王浩信激罕合體祝賀，相當畀面﹗

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：Weibo圖片）

4)陳自瑤高調收花有玄機

今年情人節陳自瑤高調收花，陳自瑤公開自己和紮花的自拍，更為紮花拍片，隔著個螢幕也感受到陳自瑤的開心。雖然陳自瑤沒有公開送花人的身份，但是該帖文的留言非常有愛「只要用心感受愛 其實無處不在」，疑似是王浩信的「作品」。

陳自瑤 王浩信
（圖片來源：[email protected]

5)一家遊迪士尼被指無婚變

早前王浩信陳自瑤和囡囡一家遊迪士尼，王浩信在Instagram公開自己和女兒的合照，但網民把重點放在陳自瑤身上，留言直問「老婆呢？」。經媒體報導後，多個網民留言指當日見到一家三口和友人，而非得王浩信和女兒同遊迪士尼。後來陳自瑤都出帖貼上自己和女兒的單獨合照和三人份量早餐，親證自己也有去迪士尼。

撰文：轉載自Sunday Kiss圖片來源：[email protected]陳十三--萬綺雯、TVB《萬千星輝賀台慶》 截圖、TVB《兄弟》截圖、TVB《好聲好戲》截圖、連登討論區、[email protected]、東方新地照片庫、抖音@chenchiyiu、[email protected]王浩信、[email protected]@vincentwong07、一直播@王浩信、[email protected] (official)、Facebook討論區截圖

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