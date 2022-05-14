王浩信激罕6字真言贈陳自瑤 網民列三大證據打破婚變傳聞世紀破冰

日前在內地拍劇的王浩信罕有地在微博上祝賀囡囡生日和母親節快樂，隔空向囡囡和陳自瑤表達愛意。今年38歲的王浩信自加入TVB後一直備受力捧，更憑《踩過界》「文申俠」兩奪視帝。實力獲得認同，但網他與陳自瑤的婚變傳聞卻使網民食足咁多年花生。