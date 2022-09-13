JW王灝兒男友化妝品王國遭債權人入稟申請破產 做12億新抱夢碎？
JW男友家族生意被入禀申請破產
據傳媒報道指，卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤一家三口於上周五遭債權人富英有限公司入稟法院申請破產，案件將排期至11月8日於等法院提訊。據知，富英有限公司其實是，宏安集團旗下財資管理服務附屬公司，在2020年10月曾向葉氏一家借款5450萬元，為期1年。
JW王灝兒與有米男友拍拖被批拜金
JW王灝兒的前度是曾經同G.E.M.（鄧紫棋）拍拖的Mark Ngai，曾有傳當年傳聞G.E.M.搶好友男友，但她澄清是自己介紹二人認識。JW跟Mark分手後，對方曾於社交平台轉貼《美女與野獸》的圖片，疑似暗諷JW因為金錢移情別戀：「《美女與野獸》教了我們一件事，樣貌不重要，最重要你是有錢人！」JW王灝兒表示自己清者自清。
其後她跟身家過億的卓悅太子爺Tarzan在一起，由於對方身家驚人，她又再被指拜金。但她表示不會理會對方有錢與否，而且很難去改控制別人的想法，唯有做好自己本份，用行動去做好自己。
JW王灝兒融入家中 準備做12億新抱
他們一早融入對方家庭，JW王灝兒曾陪男友Tarzan媽媽去馬場，觀賞男友家族名下的愛駒出賽。他們亦不時出席對方的朋友和家人的聚會，讓親朋戚友認識自己的另一半。她曾透露，欣賞Tarzan的細心，認為他的個很貼心的男朋友，大讚對方在自己開迷你演唱會時日夜陪伴，十分Sweet。為了與男友開托更多共同興趣和話題，JW王灝兒都特意去學打乒乓球，而Tarzan都有陪JW王灝兒去打網球，利用打球來增進感情，相處得很開心。現時他們已拍拖五年，關係相當穩定。雖然他們未有確實婚期，但大家都早已認同對方，所以她都準備好做12億新抱。
以歌手身份出道的JW王灝兒在最近播出的劇集《痞子殿下》是她入行以來首個擔任重要角色的作品，可見TVB對她十分重視。觀眾對於這位由歌手變身演員的藝人評價十分好，更稱讚她的演出自然不造作。
《痞子殿下》擔任第二女主角 網民讚好可愛
《痞子殿下》一劇講述百勝國失寵的四皇子紀威（周嘉洛飾演），為遵從父命而赴歌蓮神國迎娶納克溫柔公主（陳瀅飾演），不料途中遇到襲擊，繼而雙雙墮湖失憶，流落至七不管的地帶，改名為阿四與蠻儀。鎮內龍蛇混雜，各幫派都紛紛覬覦鎮首之位。他們幸得奕風鏢局大當家裘勇（吳岱融飾演）、二當家霍青山（曹永廉飾演）好心收留，又和鏢局繼承人范壯龍(張穎康飾演)、鏢師裘千刀（朱敏瀚飾演）、霍小妹（王灝兒飾演）結為好友。而這套劇更是JW王灝兒入行以來戲份最重的一套，她所飾演的角色是二當家之女霍小妹（細契），悉心為阿四與蠻儀醫病。
劇集播出後網民都認為身為歌手的JW王灝兒拍攝表現十分不錯，將角色演繹得到位、自然，咬字方面也很清晰，更稱讚她：「造型又可愛好襯佢」、「好鍾意JW」等。看來她除了在歌唱事業上，在劇集發展方面也獲得不錯的評價。
JW王灝兒拍古裝憶嫲嫲淚崩
在劇集花絮的訪問中，JW王灝兒因為有幸拍古裝劇，頓時憶起爺爺嫲嫲：「其實我好細個已經睇電視，因為我好記得我以前睇電視，睇古裝嘅時候就係同爺爺、嫲嫲、爹哋、媽咪，屋企人一齊食飯嗰陣時睇嘅。當我知道我可以做呢套《痞子殿下》嘅時候，我好開心。」
她提到爺爺嫲嫲時更哽咽，可見這套劇對於她來說真的十分有意義，代表不只是一個事業發展，更是代表她童年時和家人的種種回憶：「當我自己知我可以做呢套古裝嘅時候，我覺得，啊！我都好希望爺爺嫲嫲佢哋仲喺度，可以睇到我拍古裝…我諗佢哋會好開心見到我拍古裝…所以我覺得呢一套對於我黎講係好meaningful（有意義）嘅一套嘢，代表我好多childhood（童年）嘅memory（回憶）。」
JW王灝兒事業經歷高低起伏
10年前，20歲的JW王灝兒「半正式」加入樂壇，當年的公司A Music為了保持神秘感，故意不讓她露面，所以大家一直對她的印象只是她獨特的聲音，她的作品也一直廣受好評，在2010年年底於三個樂壇頒獎禮奪得新人獎項，但可惜的是踏入2012年後她的聲勢就大不如前。
後來結束了和舊公司的合作後，她加盟新公司Sunny Idea，推出另一首主打歌《矛盾一生》，這首歌更成為了她出道以來第一首單人的三台冠軍歌，而點擊率更十分高，更是人人皆知的一首慘情歌，她亦因此爆紅。2020年8月，她轉投TVB旗下唱片公司星夢娛樂後，再迎來事業高峰，為多套劇集獻聲唱劇集歌，更開始參演各種劇集，而觀眾對於她的演技也有不錯的評價。這次她在《痞子殿下》擔任第二女主角，戲份僅次於女主角陳瀅，似乎正被TVB重用。
JW王灝兒素顏造型曝光網民激讚
JW王灝兒現年32歲，她是一名中菲混血兒其五官深邃，經常以濃妝示人。早前，她上載一張睡衣素顏造型的家居照於社交平台，相中可見她頭髮凌亂，手中抱著姨甥Amias，由於兩人很像樣，不少人都誤以為是她與男朋友Tarzan的小朋友。她表示：「家姐一早叫醒我叫我睇住Amias，你睇吓我個樣。跟住再同佢玩Hide&Seek，佢真係好得意。」雖然她以素顏示人，但有網民認為她散發著溫柔感覺，更大讚她素顏靚過化妝。
律師家姐樣靚身材好 曾羨慕JW對工作滿熱誠
JW王灝兒的姐姐CW與她一樣有深邃五官，而且笑時同樣會露出亮白牙齒，樣子甜美。CW身材亦十分好，一身古銅色皮膚並擁有腹肌，經常在網上分享自己泳衣照，被網民大讚是女神級家姐。
CW為律師，六年前與外國男友Paul成為「Mrs Nolan」，二人育有兩歲的Amias，幸福滿瀉。不過，同樣熱愛唱歌的CW曾透露自己很欣賞妹妹JW王灝兒對工作的熱誠，羨慕她可做自己想做的工作，更因而質疑自己沒有她般自信去做自己想做的事，有莫明的失落感。後來，她很快想通，認為自己未能承受巨大壓力，亦沒有EQ和才能可做職業歌手，但有能力做到律師，同時視唱歌為興趣而非職業。
常見問題
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