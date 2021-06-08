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勇武女星素顏真面目全集 梁詠琪、鄭秀文、佘詩曼、李佳芯展現自然美

東方新地

今時今日P圖早成為網絡世界之常態，更甚者有明星網紅仲自稱化行妝P到盡咁至叫專業至對得住網友，呃呃氹氹願者上釣，真面目一早冇人深究！好彩仲有一班女星脫下華服濃妝，反璞歸真願意展現最真實一面的素顏。其實一張照片背後，除咗天生麗質有本錢現真章外，真正可貴又體現勇氣嘅，仲有一份自信與坦然，咁至係真女人！

撰文、圖片：東方新地

45歲舒淇

精心打扮過嘅舒淇冶艷不可方物，不過拍戲拍封面以外，舒淇個人社交網絡最多不修邊幅素顏相，發放自然美。

勇武女星素顏全集！鄭秀文、佘詩曼、李佳芯無懼做冇眉道人展自然美

48歲鄭秀文

既是潮人icon，亦係堅毅自律女性代言，Sammi日日都唔少得跑番公里出番一身汗再po番張紅蘋果一樣爆汗相，展現素顏美態。

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50歲宣萱

一向天生麗質又保養得宜的宣萱，亦都從來不畏懼素顏示人，其實與廿幾年前全盛時期容貌分別不大。

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38歲李佳芯

出名係360度零死角大美人、又係山系氧氣美女，李佳芯工作以外最愛以素顏示人，白滑無瑕肌膚羨慕死人。

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39歲黃翠如

無論少女時代定還是人妻時代，翠如BB一向氣質取勝，唔多適合濃妝艷抹，真素顏對佢嚟講食生菜一樣，亦都係最愛素顏上陣女星之一。勇武女星素顏全集！鄭秀文、佘詩曼、李佳芯無懼做冇眉道人展自然美

39歲唐詩詠

早排自爆有荷蘭血統的唐詩詠，生活健康、又對愛貓愛心無限，喺冇拖拍嘅日子又如何，39歲的唐詩詠自信爆棚大晒素顏！

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23歲劉穎鏇

青春無敵又係運動健將，素顏甜笑加上一身健康膚色，呢種自然美真係P圖都P唔嚟。

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26歲江嘉敏

得嗰26歲、五官輪廓本來已經標緻，江嘉敏其實素顏仲可愛仲與實際年齡相符。

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47歲陳煒

煒哥出名keep得好，難得47歲仲唔怕素顏上陣，睇真啲皮膚光滑又細緻，絕對唔會輸蝕畀班後生女。

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35歲宋熙年

宋熙年生完2個小朋友都皮光肉滑愈陀愈靚，素顏下絕對見得人。

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45歲佘詩曼

懂得生活、享受單身嘅佘詩曼活得坦然笑得更甜，雖已45歲完全無懼素顏上陣，散發出一種瀟灑美態。

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49歲袁詠儀

港姐冠軍出身、有名你叫靚靚，袁詠儀靚就梗嘅，最緊要仲有個廿四孝老公Chilam錫住同寶貝仔魔童孝順，幸福女人又點會唔神采飛揚！

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45歲梁詠琪

梁詠琪一樣有勇氣亦有本錢真素顏，近年減少工作量，將家庭和女兒放在第一位，崇尚自然生活，其實比起長年日夜不分趕場唱歌拍戲，更精神飽滿。

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41歲胡杏兒

家有兩歲半Brendan、一歲Ryan及兩個月大Liam三個寶貝仔，靚媽杏兒一打三仲要兼顧家務同事業，自然化妝扮靚時間都所剩無幾，不過佢嘅素顏look依然冇走樣。

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37歲鄧麗欣

堅持食素多年、又係排球健將，仲要有男友王子嘅甜蜜愛情長期滋潤，Stephy近年由內至外都咁容光煥發，就算冇化妝都見得人。

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34歲王君馨

好多女星自誇平時鏡頭後不愛化妝，真係零修飾連底都冇打過，連眉都唔掃番條都夠膽開直播嘅絕對少之又少，雖然皮膚偏黃眼袋暴露又冇眉道人咁款，不過鬼妹仔王君馨勝在勇氣傲視全行。

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49歲胡蓓蔚

胡說八道會個個無論樣貌同身材都有番咁上下，不過就唔係個個好似胡蓓蔚一樣歲都仲咁勇，能夠以真面目示人。

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39歲胡定欣

正當人人都話自己愛運動係山系水系少女，不過十個有九個上山落水都係化行妝黐埋假睫毛，好似胡定欣呢啲冇妝一身輕，咁至係最自然最靚！

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27歲吳千語

雖然前度林峯已成家立室，但吳千語青春無敵大把本錢，有傳已搵到百億富三代男友施伯雄替補位置，不愁吃不愁喝自然笑得開懷。

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