袁嘉敏

37歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 網民熱烈分析有否「被包養」之嫌

娛聞
東方新地

現年37歲的前港姐袁嘉敏近年淡出幕前發展KOL事業，頻頻在個人社交網站上分享自己歎世界的悠閒生活，睇見到寫意！不過在4月1日，袁嘉敏突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！

袁嘉敏在個人IG分享生活近況，一向都好和諧，但突然炮轟鍾培生兩父子，究竟所謂何事？
袁嘉敏在個人IG分享生活近況，一向都好和諧，但突然炮轟鍾培生兩父子，究竟所謂何事？

袁嘉敏鬧鍾培生父子「絕對的人渣」

早年袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，不過她近年已經幾乎絕跡幕前，偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟她一直冷處理。但突然在4月1日，袁嘉敏在IG限時動態分享了鍾培生與父母的合照，並以英文寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」

袁嘉敏 上圖為鍾培生日前為父親慶祝生日的相片。
上圖為鍾培生日前為父親慶祝生日的相片。

袁嘉敏表示與鍾氏在一起一年非常失望

袁嘉敏續說，並指因為其它人的自私而感到失望，「意譯：（我總是試圖去看到人們善良的一面，努力成為願意傾聽、在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」

袁嘉敏曾收「鍾」字大利是
袁嘉敏曾收「鍾」字大利是

袁嘉敏收大利是，被包三餐送酒

除了收大利是之外，袁嘉敏還表示過程中包早午晚餐兼有酒飲：「意譯：（謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。或許我前世欠了你們兩個。我不想再長談了。我太仁慈了。）」袁嘉敏此番炮轟，即時引來討論區連番討論，當中有不少網直指袁嘉敏被鍾氏父子包養一年，因金錢糾紛不歡而散！不過有心水清嘅網民就話今日係4月1日愚人節，提醒大家切勿跟車太貼中伏收場！

袁嘉敏
袁嘉敏
袁嘉敏
袁嘉敏

袁嘉敏拍片晒身材吸200萬點擊

近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。

袁嘉敏透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
袁嘉敏透露經常有內地中介邀請她到內地拍戲，但由於她以往到內地工作經常遇上險情，令她不敢再獨自一人前往內地，不停推job令她損失多達幾十萬元人民幣，她無奈表示：「我想搵個樣惡啲嘅男助手陪我返內地，但去到要陪我一齊隔離14日，而且每次只係做幾日，唔知點計人工畀佢。」
袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬！
袁嘉敏在 YouTube 開設的頻道最受歡迎的是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬！

35歲袁嘉敏拍片晒身材吸200萬點擊 直言單身dry爆疫情下未能開展新戀情

35歲袁嘉敏拍片晒身材吸200萬點擊 直言單身dry爆疫情下未能開展新戀情

袁嘉敏直認現時單身Dry爆：「本來想今年搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」
當時袁嘉敏直認單身Dry爆：「本來想搵個男友，但疫情下完全冇社交聚會，我今年同朋友出街食飯都係得五次，其他日子係孤伶伶咁過。」
袁嘉敏日前登上遊艇出海大晒34D魔鬼身材，她表示由三月已開始居家抗疫，雖然在家時亦有做運動Keep Fit，但現在難得外出，要呼吸一下新鮮空氣，曬曬陽光，讓自己精神一點。
袁嘉敏曾登上遊艇出海大晒34D魔鬼身材，她表示在疫情期間居家抗疫，雖然在家時亦有做運動Keep Fit，但現在難得外出，要呼吸一下新鮮空氣，曬曬陽光，讓自己精神一點。
袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。
袁嘉敏拍片時經常都性感上陣，獲網友大讚身材無得頂。

袁嘉敏水著合集

袁嘉敏係2009年香港小姐最上鏡小姐，當屆冠軍係4號劉倩婷（玄學家李丞責太太）
袁嘉敏係2009年香港小姐最上鏡小姐，當屆冠軍係4號劉倩婷（玄學家李丞責太太）

重溫：血已噴！袁嘉敏深夜晒線

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_kamanyuen、連登討論區

讀者留言

熱門文章

 