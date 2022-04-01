37歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 網民熱烈分析有否「被包養」之嫌

現年37歲的前港姐袁嘉敏近年淡出幕前發展KOL事業，頻頻在個人社交網站上分享自己歎世界的悠閒生活，睇見到寫意！不過在4月1日，袁嘉敏突然在限時動態公開鬧爆鍾培生兩父子是「絕對的人渣」，內容仲非常弔詭，引起網民無限聯想！