37歲袁嘉敏炮轟鍾培生父子「絕對人渣」 網民熱烈分析有否「被包養」之嫌
袁嘉敏鬧鍾培生父子「絕對的人渣」
早年袁嘉敏憑三級片《鴨王》一脫成名，不過她近年已經幾乎絕跡幕前，偶爾會出席公開活動亮吓相，主力經營KOL事業。曾有報道指她非常富貴，月租4萬半山豪宅，加上社交網盡是享受生活的相片，所以曾多次傳出被包養的傳聞，惟她一直冷處理。但突然在4月1日，袁嘉敏在IG限時動態分享了鍾培生與父母的合照，並以英文寫道：「I don’t think I have ever publicly talked bad about someone. But these two guys Derek and Terence Cheung are absolute jerks, horrendous.（我不認為我公開談論過某人的壞話，但鍾培生和鍾仁偉這兩個人是絕對的人渣，太可怕了！）」
袁嘉敏表示與鍾氏在一起一年非常失望
袁嘉敏續說，並指因為其它人的自私而感到失望，「意譯：（我總是試圖去看到人們善良的一面，努力成為願意傾聽、在需要時提供幫助的朋友。有時人們的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。與鍾氏在一起的一年，真是一場噩夢。）」
袁嘉敏收大利是，被包三餐送酒
除了收大利是之外，袁嘉敏還表示過程中包早午晚餐兼有酒飲：「意譯：（謝謝你們所有的早餐、午餐和晚餐，還有酒。或許我前世欠了你們兩個。我不想再長談了。我太仁慈了。）」袁嘉敏此番炮轟，即時引來討論區連番討論，當中有不少網直指袁嘉敏被鍾氏父子包養一年，因金錢糾紛不歡而散！不過有心水清嘅網民就話今日係4月1日愚人節，提醒大家切勿跟車太貼中伏收場！
袁嘉敏拍片晒身材吸200萬點擊
近年淡出幕前的袁嘉敏曾於2020年公開表示沒有工作，該段時間都專注經營她的YouTube頻道，自己一手包辦拍片和剪片，當中有不少她之前出埠工作及旅行時著泳衣和睡衣等的性感鏡頭，她直言最多人睇的一條影片，是她出埠旅遊的影片，其中一條獨遊蘇梅的影片點擊率超過250萬，更因此吸引到意大利品牌邀請她設計首飾，不過她表示因為疫情關係令工廠停工，以致計劃要被迫延期。
袁嘉敏水著合集
重溫：血已噴！袁嘉敏深夜晒線