十八年後2｜40歲譚凱琪演活世紀賤婦 捱足19年終做女一 曾獨力撐起三頭家
《十八年後的終極告白2.0》世紀賤婦演技大爆發 觀眾指住鬧
TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》中，譚凱琪所演的Queenie是一位好勝心極重、充滿機心、貪錢、刻薄的人妻角色，多集中都表演出失控、瘋癲的狀態，不斷懷疑身邊人陷害自己，所以上演出不少出軌、鬧人、摑人、爆喊的場口，對著劇中丈夫Angus（譚俊彥飾演 ）和丈夫好友實為情夫的Jason（陳山聰飾演）表現出咄咄逼人和算到盡的態度，演技完全沒有被考驗到，令一衆劇迷看得咬牙切齒。很多網民大讚升呢為人母的譚凱琪演技更勝從前。
不過今晚Queenie會與Angus在家發生爭執後，驅車離去，路上收到訊息，驅車抵達大廈，不久卻出事。Angus收到警方電話，到警署協助調查，口供似乎都有所隱瞞。
譚凱琪拍戲帶情緒回家 老公承受脾氣
譚凱琪接受《東張西望》訪問時，大讚《十八年後2.0》劇情緊扣性十足，有追看性，不過她自爆要飾演一個長期處於歇斯底里的人妻角色真的不容易，拍攝時情緒起伏很大，收工後自己曾試過帶情緒返家，令老公慘遭要承受脾氣，但對方好好，睇完劇會給她意見。
另外，她除了要擔心產後未能完全修身外，更擔心演出生疏。她覺得角色性格與她本身性格截然不同，所以為她帶來很大的挑戰性和壓力。被問到拍攝遇上的困難，她指角色講嘢要快，所以背對白要很熟練，而且因為講對白時要有中氣、很激動，每次放工都很疲憊，還有她覺得要摑人有很大心理壓力，因為怕摑到人痛：「平時嘅我比較靜，講嘢速度都好慢，所以今次用了好多力去演，個腦要轉得好快要背好多詞，幸好Shaun跟山聰都好好，不斷鼓勵我，幫我排戲排到好先拍。呢個人對我嚟講好陌生，但呢個原來係我嚟！ 」
自小獨力撐起三頭家 為養家埋沒歌喉
譚凱琪念小學時，父母離異，自此便跟爸爸一起生活，一直為養家努力。中學畢業後，她遠赴日本留學，學日文，成為日本音樂家小室哲哉弟子之一，受訓四個月。18歲成為歌手，19歲就推出唱片《全力愛》。隨著公司陷財困，曝光率減少，她決定轉至台灣發展，但受到語言及機會限制最終回流香港。07年至13年間，她曾於有線電視做了六年主持，直到13年尾才轉投TVB發展。
但原來她曾試過有兩年過著零工作零收入的窘境，由於她要除了要養活自己，更要撐起爸爸、媽媽共三頭家﹐所以不斷努力，更一度轉去日資公司做文員，賺取生活費和家用：「當年18歲出道就會將收入一半交畀媽媽養家，買每樣東西前都會思前想後，比較節儉。因為我想爸爸可以享受退休生活，亦唔想媽媽為咗錢而擔心，所以自食其力照顧家人係我嘅目標。」那段日子，她一放工就躲在家，令家人非常擔心。當時外界一直有傳譚凱琪有富二代金融才俊男友莊日宇暗中幫忙，惟她就澄清對方沒有送過豪宅、餐廳股份同名車，連珠寶都未送過，每天都是自己駕車開工，憑一己之力養活家人。
姐姐曾拍陽光檸檬茶廣告 嫁「蕉皮」朱永棠育兩女
原來譚凱琪有一個姐姐是廣告模特兒及前藝人譚凱欣，姐夫為風火海成員之一朱永棠。20年6月底，當時仍是懷孕中的譚凱琪趁住在屋企養胎的時間成為YouTuber，曾邀請姐姐譚凱欣拍片。片中譚凱欣指自己比譚凱琪更早入行，放學回家時遇上星探，抱住一試無妨的心態試鏡，1991年拍過風靡一時嘅檸檬茶廣告。她指廣告一播出，第二日返到學校就吸引好多老師、學生注目：「真係好癲，好多人喺學校同課室門口等我，隔籬學校嘅男仔都走晒過嚟捕住我。我嗰時係排球隊，球場打波嗰陣對面學校每層都有男仔大嗌『陽光妹』，或者叫我個名，其實都好尷尬。」後來譚凱欣入行拍戲，曾參演電影《五個寂寞的心》、《新僵屍先生》、《都市情緣》等。05年，她與曾喺《古惑仔》飾演「蕉皮」的朱永棠結婚並淡出幕前，現時育有兩個囡囡，擁有幸福家庭。
曾半裸上陣 演奸角彈起演技終得肯定
13年加入TVB後，譚凱琪於16年於《EU超時任務》飾演水晶梨一角，憑性感造型獲得網民關注，有指對手戴耀明見到她即有生理反應。最後她憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2016》首度獲提名「最佳女配角」，又奪得「最喜愛TVB 飛躍進步女藝員」獎。之後她在《致命復活》為劇情大解放，半裸上陣。及後在《踩過界》中飾演形體藝術家，半裸上身。
近年，她開始向奸角方向發展，表現愈來愈受到注目，當中最令網民有深刻印象就是《大帥哥》天嬌一角。劇中她表面上嬌小可愛，打理好家頭細務，實際上是名日本間諜。她背負著國家任務以及對大帥哥（張衞健飾演）的愛，內心戲極為複雜，結局中在國仇家恨和愛情二者之間投向真愛。不少觀眾重新認識到譚凱琪，指大奸角被槍斃卻沒有人覺得應有此報，演活了可恨之人必有可悲之苦的處境。事後，她更為劇集復出，親自翻唱日本女歌手荒木毬菜的《小雨と君》，並自製催淚MV，一展歌喉。
另外，譚凱琪在《降魔的2.0 》先是飾演「醉酒乘客」羅小姐，常於馬季（馬國明飾演）的士內神出鬼沒，跟對方動了真情。其後露出海魔Thalassa真面目，與馬季決一死戰。譚凱琪在劇中分飾多角，有百變的造型，被網民封為「最美反派」，更憑此劇獲提名萬千星輝頒獎典禮2020「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」。
與拍拖8年金融才俊結婚誕一女
而在愛情路上，譚凱琪和拍拖八年的金融才俊莊日宇結婚。雖然男朋友是有錢人，住加多利山，家境豐厚，但她認為現今女性要獨立自主，要有自己的事業才能有助維繫婚姻。對傳媒報道她嫁入豪門做少奶奶說法，亦處之泰然。她大讚老公穩重，令她感到實在，可以亳不保留地做自己。她坦言起初有磨合階段，要慢慢學懂遷就對方，學懂包容體諒。現時譚凱琪亦會投資內地物業，亦有投資基金，為將來的生活共同作出努力和打算。
現時她育有一女Gabri，正在慢慢學習如何當一個好媽媽，也深深體會「養兒一百歲，長憂九十九」這句話。雖然湊女的過程很累，不過她卻感覺很幸福，能見證著女兒一天一天成長，體重一天比一天增加，已經很滿足。
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