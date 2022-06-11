十八年後2｜40歲譚凱琪演活世紀賤婦 捱足19年終做女一 曾獨力撐起三頭家

有線電視出身的譚凱琪（Zoie）捱足19年終於擔正女一，她在TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》中所飾演的角色不單止乞人憎得罪全世界，而且演出大膽狂灑鹽花！但現實中的她原來是個乖巧孝順的女生，憑一人之力撐起「三頭家」。