青春不要臉｜無綫自揭雪藏藝人歴史！細數近年被雪藏的藝人

無綫劇《青春不要臉》大結局重演80年代大台雪藏藝人的「黑歴史」，當年劉德華曾因為合約問題而被雪藏，與他同期被雪的黃日華多年後直斥是「傳統家長式文化」，不過藝人被雪藏亦有好多其他原因，有人因為行差踏錯形象受損插水，呢個時候被抽起節目，再放入雪櫃過個冷河避鋒頭，令觀眾淡忘負面事件係必然做法，有時無可挽救，亦只好解約轉行⋯⋯