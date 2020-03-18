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25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐

出名主動進擊的2016年港姐冠軍馮盈盈，試圖將十優醫生男友鍾 文浩（Martin）箝到實，對自己事業亦博到盡，不放過任何突圍機會，誓要坐正做醫生夫人，亦要坐正做TVB一姐！可惜事與願違，在2019年尾宣布與同居醫生男友分手收場，據講以下一幕就係導致分手的原因：

撰文、圖片：東方新地

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馮盈盈分手後大解放

馮盈盈上年同醫生男友分手後，喺社交媒體上不斷上載性感照片，盡顯豐滿身材。

25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐

25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐


25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐

25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐


25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐

馮盈盈主動賣身 加簽長約誓要做一姐

為咗成功上位，馮盈盈拍劇唔介意晒身材甚至演出激情戲，原來仲好識長線投資，17年簽約無綫三年的她，未等到約滿，上年已經主動同無綫加簽長約，認真長情。勝在夠年輕，今年只得25歲的 她，大把青春喺手， 做到約滿都應該未滿 35歲，話唔定到時做埋醫生夫人兼生埋仔，隨時三贏！

劇接劇的馮盈盈，日前在蘭桂坊 拍攝《逆天奇案》外景一場醉酒被 外籍男博懵戲，一身貼身短裙更 谷胸上頸，性感打扮非常吸睛！
劇接劇的馮盈盈，日前在蘭桂坊 拍攝《逆天奇案》外景一場醉酒被 外籍男博懵戲，一身貼身短裙更 谷胸上頸，性感打扮非常吸睛！

谷胸上頸搏到盡 同張頴康濕身激吻

自從當選2016年港姐冠軍，馮盈盈已經瞄準目標進發， 好快已經成為TVB風頭躉，唔單止試過網上爆粗被封「粗口港姐」，主持節目亦言論大膽出位，經常引起網民熱論，近年拍劇亦夠晒博，去年演出《果欄中的江湖大嫂》，演出江湖女 「小狼女」一角，就經常緊身小背心谷胸加熱褲晒長腿，近日在新劇《解決師》更加去到盡，同張頴康浴室濕身激吻肉搏超出位，成功搶fo，因為夠拼搏亦令她成為無綫監製寵 兒。

出名夠放的馮盈盈，在新劇《解決師》 同張頴康浴室激戰，早前播出的宣傳片，兩人肉 搏場面火辣，即時引起巴打熱話，不過，日前劇集出街版本，敏感戲幾乎全部剪走，認真可惜。
出名夠放的馮盈盈，在新劇《解決師》 同張頴康浴室激戰，早前播出的宣傳片，兩人肉 搏場面火辣，即時引起巴打熱話，不過，日前劇集出街版本，敏感戲幾乎全部剪走，認真可惜。

同張頴康濕身激吻外，仲有大膽咬耳仔戲，馮 盈盈為做新一代性感女神完全豁 出去！
同張頴康濕身激吻外，仲有大膽咬耳仔戲，馮 盈盈為做新一代性感女神完全豁 出去！

激嬲男友！浴室激吻去片：

馮盈盈 張頴康 超激情戲慾室啜耳仔

據講馮盈盈係因為呢幕「慾室車輪」辣㷫條仔搞到分咗手： orientalsunday.com.hk/367169/

Posted by 爆片王 on Monday, December 30, 2019

識玩唔走純情路線 語出驚人監製勁鍾意

據知情者透露：「咪睇盈盈平日大癲大肺，其實佢係醒目 女，明知走港姐純情舊路好難出位，就索性做豪放港姐，主 持節目夠晒放，成日都語出驚人，但反而因為咁，網民覺得 佢夠真性情，佢又夠玩得，同佢拍檔嘅男演員亦覺得特別自 在，唔使下下就住就住，都好鍾意同佢合作，加上佢好襟 撈，對住高層同監製，成日都會賣口乖，拍劇又夠博，唔會扭扭擰擰仲話頭醒尾，所以好多監製都肯用佢，好似家豪哥 （TVB製作總監劉家豪），近期開親劇都預重角畀佢！」


除咗谷晒胸，著住短裙的她仲要 劈開雙腿擺豪放甫士，雖然畀大 班途人圍觀，演出依然咁放！
除咗谷晒胸，著住短裙的她仲要 劈開雙腿擺豪放甫士，雖然畀大 班途人圍觀，演出依然咁放！

除咗主持《後生仔傾吓偈》言論大膽出位，馮盈盈更不介 意演出激情戲，日前拍攝一場車廂被博懵戲，她亦聽從 導演指示瞓身演出，唔會扭扭擰擰，難怪深得高層及監 製歡心，工作不斷！
除咗主持《後生仔傾吓偈》言論大膽出位，馮盈盈更不介 意演出激情戲，日前拍攝一場車廂被博懵戲，她亦聽從 導演指示瞓身演出，唔會扭扭擰擰，難怪深得高層及監 製歡心，工作不斷！

Mark實醫生男友愛情事業兩得意

雖然同十優醫生男友鍾文浩打得火熱，馮盈盈更貼埋錢同男友築愛巢同居，並放晒聲氣等做醫生夫人，不過箍到筍盤，她事業野心亦唔細，17年同TVB簽約三年的她，去年還未約滿便主動同無綫加簽長約。

去年憑《果欄中的江湖大 嫂》小狼女一角在《萬千 星輝頒獎典禮》奪「飛躍 進步女藝員」，首次提名 已經攞獎。
去年憑《果欄中的江湖大 嫂》小狼女一角在《萬千 星輝頒獎典禮》奪「飛躍 進步女藝員」，首次提名 已經攞獎。

據知情者透露：「雖然做新人嘅人工唔算好高，但只要喺無綫出到位，拍廣告同出活動嘅賺錢機會真係好多，馮盈盈咁識計數，佢梗係知道除笨有精，簽長約都覺得好值得！」三年已經成為力捧小花，識得睇準時機，應該是馮盈盈成功最大策略！

同十優醫生男友Martin 已到同居階段，馮盈盈經常以兩人 親密關係做話題，可惜來到2019年尾，馮盈盈於IG宣布與男友分手收場。
同十優醫生男友Martin 已到同居階段，馮盈盈經常以兩人 親密關係做話題，可惜來到2019年尾，馮盈盈於IG宣布與男友分手收場。

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