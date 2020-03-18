25歲馮盈盈分手後大解放 谷胸上頸搏做TVB一姐
撰文、圖片：東方新地
馮盈盈分手後大解放
馮盈盈上年同醫生男友分手後，喺社交媒體上不斷上載性感照片，盡顯豐滿身材。
馮盈盈主動賣身 加簽長約誓要做一姐
為咗成功上位，馮盈盈拍劇唔介意晒身材甚至演出激情戲，原來仲好識長線投資，17年簽約無綫三年的她，未等到約滿，上年已經主動同無綫加簽長約，認真長情。勝在夠年輕，今年只得25歲的 她，大把青春喺手， 做到約滿都應該未滿 35歲，話唔定到時做埋醫生夫人兼生埋仔，隨時三贏！
谷胸上頸搏到盡 同張頴康濕身激吻
自從當選2016年港姐冠軍，馮盈盈已經瞄準目標進發， 好快已經成為TVB風頭躉，唔單止試過網上爆粗被封「粗口港姐」，主持節目亦言論大膽出位，經常引起網民熱論，近年拍劇亦夠晒博，去年演出《果欄中的江湖大嫂》，演出江湖女 「小狼女」一角，就經常緊身小背心谷胸加熱褲晒長腿，近日在新劇《解決師》更加去到盡，同張頴康浴室濕身激吻肉搏超出位，成功搶fo，因為夠拼搏亦令她成為無綫監製寵 兒。
激嬲男友！浴室激吻去片：
據講馮盈盈係因為呢幕「慾室車輪」辣㷫條仔搞到分咗手： orientalsunday.com.hk/367169/
Posted by 爆片王 on Monday, December 30, 2019
識玩唔走純情路線 語出驚人監製勁鍾意
據知情者透露：「咪睇盈盈平日大癲大肺，其實佢係醒目 女，明知走港姐純情舊路好難出位，就索性做豪放港姐，主 持節目夠晒放，成日都語出驚人，但反而因為咁，網民覺得 佢夠真性情，佢又夠玩得，同佢拍檔嘅男演員亦覺得特別自 在，唔使下下就住就住，都好鍾意同佢合作，加上佢好襟 撈，對住高層同監製，成日都會賣口乖，拍劇又夠博，唔會扭扭擰擰仲話頭醒尾，所以好多監製都肯用佢，好似家豪哥 （TVB製作總監劉家豪），近期開親劇都預重角畀佢！」
Mark實醫生男友愛情事業兩得意
雖然同十優醫生男友鍾文浩打得火熱，馮盈盈更貼埋錢同男友築愛巢同居，並放晒聲氣等做醫生夫人，不過箍到筍盤，她事業野心亦唔細，17年同TVB簽約三年的她，去年還未約滿便主動同無綫加簽長約。
據知情者透露：「雖然做新人嘅人工唔算好高，但只要喺無綫出到位，拍廣告同出活動嘅賺錢機會真係好多，馮盈盈咁識計數，佢梗係知道除笨有精，簽長約都覺得好值得！」三年已經成為力捧小花，識得睇準時機，應該是馮盈盈成功最大策略！