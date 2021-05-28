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高海寧內地爆紅笑住去執金 亂拋垃圾斷正被插無公德心

東方新地 - 娛聞

今年34歲的高Ling高海寧，在無綫拼搏十二年，終於爬上女一之位，去年更是她的收成期，密集式劇接劇，由六月起先後播出的 《殺手》 、 《迷網》 、 《反黑路人甲》 及 《 C9特工》 ，觀眾幾乎發夢都見到高Ling。雖然疫情爆發，高海寧無懼感染，積極北上搵人仔，不但客串《三十而已》，又做直播、拍網劇，終於實現豪宅夢，由油塘私樓搬到九肚山豪宅。近月高海寧主力在內地出騷，卻被發現將紙巾亂拋在地上，被插無公德心！

撰文、圖片：東方新地、《一切都會好起來6668》微博

高海寧亂拋垃圾 被指無公德心

高海寧在無綫成功上位，去年更成功打入內地市場，本身內地長大的她人氣急升，成功獲得多個內地商演機會。日前高海寧於內地出席活動，出場時用紙巾抹咪，被發現將紙巾拋在地上，被插無公德心。對於事後被斷正，高海寧解釋並非刻意亂拋垃圾，並對事件感歉意。有網民就讚揚高海寧勇於承認，更大讚她是「最性感的垃圾蟲」。

高海寧用紙巾抹咪。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
高海寧用紙巾抹咪。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
高海寧本來將紙巾拿在手中。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
高海寧本來將紙巾拿在手中。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
有一刻將手向後放。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
有一刻將手向後放。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
最終有眼利的網民發現高海寧將紙巾拋在地上。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）
最終有眼利的網民發現高海寧將紙巾拋在地上。（圖片來源：《一切都會好起來6668》微博）

高海寧內地爆紅笑住去執金

在港發圍的同時，高Ling挾著客串內地劇 《三十而已》的人氣，去年出發北京拍劇，先要隔離十四日 再逗留三個月，過程相當艱辛，咁多年都靠自己的高Ling為了供兩層樓養全家，賺少啲都唔掂，眼見國內遍地黃金，當然笑住去執金。08年參加港姐入行的高海寧（高 Ling），由最初以34D身材為焦點，到近年專注拍劇磨練演技，終獲無綫力捧脫離「花瓶」之列，去年在港劇接劇未停過，早前剪短頭髮拍完《七公主》，日前已起程前往北京，進行十四天的隔離。

據傳媒報導，高海寧雖然不算高知名度，但靠密密接商演、帶貨直播同網劇，幾個月就袋幾百萬。有錢傍身後更積極買磚頭，繼15年以五百幾萬買入油塘私樓後，最近更傳入手九肚山的玖瓏山豪宅。

高 Ling拒做花瓶終於做出好成績， 在內地及香港的人氣都極速提升，成為無綫當家花旦。
高 Ling拒做花瓶終於做出好成績， 在內地及香港的人氣都極速提升，成為無綫當家花旦。
在無綫十二年終於捱出頭來，高Ling今年曝光率超高，劇接劇演活多個角色，演技大有進步，在內地劇《三十而已》的客串更受到關注。
在無綫十二年終於捱出頭來，高Ling今年曝光率超高，劇接劇演活多個角色，演技大有進步，在內地劇《三十而已》的客串更受到關注。
《反黑路人甲》
《反黑路人甲》
《三十而已》
《三十而已》

甩拖後醒覺 獨力孭樓養家

全球疫情雖然仍未受到控制，不過高 Ling成功打入內地市場，不想錯過任何一個良機，毅然冒疫北上，知情人士透露：「高 Ling咁多年都專注拍劇，終於有機會返內地，佢對眼發晒光，同鄧智偉分手後，高 Ling覺得自己浪費咗好多時間，所以佢今年加緊搏命，開完 turbo拍晒香港嘅劇，難得無綫肯放佢返大陸三個月拍劇，唔止會拍劇，仲會有好多商演同綜藝節目，食到呢條水高 Ling有排做，就算去同返都要隔離，佢都覺得值得。」

與音樂才子鄧智偉地下情五年，今年初爆分手，高 Ling此後工作第一，早前鄧智偉爆出桃色糾紛，高Ling未有因被對方背叛而踩多腳，器量盡現。
與音樂才子鄧智偉地下情五年，今年初爆分手，高 Ling此後工作第一，早前鄧智偉爆出桃色糾紛，高Ling未有因被對方背叛而踩多腳，器量盡現。
高Ling先後開通多個國內社交網而且非常活躍，不時在抖音做直播，最近又轉玩大熱的小紅書，帳戶一開通已有近十萬粉絲。
高Ling先後開通多個國內社交網而且非常活躍，不時在抖音做直播，最近又轉玩大熱的小紅書，帳戶一開通已有近十萬粉絲。
近年鮮有騷D cup身材的高Ling，卻在社交網中穿上性感 Bra Top倒奶教做運動，又狂扭籮柚大跳蛇舞。
近年鮮有騷D cup身材的高Ling，卻在社交網中穿上性感 Bra Top倒奶教做運動，又狂扭籮柚大跳蛇舞。

高海寧獨力孭樓養家北漂3個月 甩拖後醒覺內地爆紅笑住去執金

高 Ling愈戰愈勇，北上發展潛力無限，近月她先後開通了多個國內社交網，頻頻上載視頻與網民互動，倒奶教做運動又跳蛇舞，全力吸粉。知情者說：「高 Ling係孝順女，屋企以前環境麻麻，所以佢好早就出嚟做嘢孭起頭家，除咗要養父母同內地嘅婆婆，兩個讀緊書嘅細佬都要供書教學，聽講佢除咗五年前上車做業主買咗油塘層樓，早前佢仲買多間樓畀父母揸手，一個人獨力供樓養咁多人，唔怪得佢搏晒命搵錢。」與鄧智偉拍拖多年從來冇嘢過手，高 Ling賺的錢全部有血有汗，值得欣賞！

今年憑內地劇 《三十而已》成功打入內地市場，高Ling乘勝追擊飛到北京拍劇，正接受十四日隔離中，她趁機拍片分享隔離生活。
今年憑內地劇 《三十而已》成功打入內地市場，高Ling乘勝追擊飛到北京拍劇，正接受十四日隔離中，她趁機拍片分享隔離生活。
北上逗留三個多月，高 Ling直播分享自己的隨行行李，愛潔淨的她自備被鋪之餘，還帶了大量面膜，隔離期間日日敷面 keep靚皮膚。
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高 Ling直播在酒店房中的生活，她說比想像中寫意，很難得有十四天的空間，讓自己可以放假，更公開每日都食外賣4餸飯，好貼地。
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11年去越南拍《為食總司令》，與陳庭欣同以三點式登場，34D高 Ling贏足幾條街，不愧為咪神始祖。
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15年高 Ling終償業主夢，於30歲前置業，被影到帶埋父母一齊去揀樓，以525萬買入油塘新盤Peninsula East中層兩房單位，用作收租投資，據知每月供款約兩萬，而近年高 Ling再買多層樓畀父母，非常孝順。
15年高 Ling終償業主夢，於30歲前置業，被影到帶埋父母一齊去揀樓，以525萬買入油塘新盤Peninsula East中層兩房單位，用作收租投資，據知每月供款約兩萬，而近年高 Ling再買多層樓畀父母，非常孝順。

高海寧獨力孭樓養家北漂3個月 甩拖後醒覺內地爆紅笑住去執金

高 Ling的父母本來在旺角女人街賣銀器，辛苦多年等到高 Ling有能力養家，兩老近年已退休。
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