高海寧內地爆紅笑住去執金 亂拋垃圾斷正被插無公德心

今年34歲的高Ling高海寧，在無綫拼搏十二年，終於爬上女一之位，去年更是她的收成期，密集式劇接劇，由六月起先後播出的 《殺手》 、 《迷網》 、 《反黑路人甲》 及 《 C9特工》 ，觀眾幾乎發夢都見到高Ling。雖然疫情爆發，高海寧無懼感染，積極北上搵人仔，不但客串《三十而已》，又做直播、拍網劇，終於實現豪宅夢，由油塘私樓搬到九肚山豪宅。近月高海寧主力在內地出騷，卻被發現將紙巾亂拋在地上，被插無公德心！

撰文、圖片：東方新地、《一切都會好起來6668》微博