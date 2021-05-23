黎瑞恩胰臟有瘤拒做手術 突然肚痛入院：我諗時間都差唔多
撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、黎瑞恩FB
黎瑞恩曾患良性胰臟瘤 未有切除選擇樂觀應對
黎瑞恩 （Vivian）現時48歲，更年復出娛樂圈。2015年曾證實患有胰臟瘤，當年未有立即切除。醫生為免腫瘤不幸變惡性，建議Vivian每半年檢查一次，但之後Vivian擔心照CT有輻射，就無再去做檢查，選擇以「過一日、賺一日」的心態去生活。日前黎瑞恩突然肚痛入院，憂慮是胰臟瘤已變惡性，但原來只是腸抽筋，而當年發現的胰臟瘤竟然消失了！黎瑞恩在社交平台撰文：
「因為成日食完嘢好似頂住頂住咁，咁我就懷疑自己應該係有幽門螺旋菌又或者條腸好多瘜肉。人生第一次做全身檢查就係40歲，報告出咗，所有嘢都正常，唯獨是見到胰臟有d陰影，最後再作詳細檢查後發現胰臟真係有兩個瘤。醫生話：『好難先睇到㗎，通常末期先俾你睇到㗎！不過暫時都係良性』」
「醫生話因為一個喺頭、一個喺尾，要切嘅話，喺頭嗰個黐住其他器官，所以每個器官都要切三份一。咁我問：『有冇藥食㗎？』佢話冇。『咁點算呀？』『咁你以後開心d啦！每6個月check一次啦。』頭兩次我都好乖，但係諗諗吓照CT都有輻射，照多幾次本來冇嘢都變有嘢啦。最後我選擇對呢兩粒嘢不聞不問，總之每日就當『過一日、賺一日』開心就得啦。」
「呢兩日，突然肚痛脹到爆裂又發燒，痛到要入院，我諗時間都差唔多喇。醫生話幫我照吓成個肚，好神奇，佢話見唔到你胰臟兩粒瘤喎，只係腸胃炎導致腸抽筋。我即刻開心到￼癲咗，問咗自己好多次點解￼￼….點解￼￼…唔理咁多喇，￼原來唔好諗埋咁多冇謂嘢及負面嘢，真係可以醫病㗎。所以我想同大家分享我嘅諗法，希望無論患咩￼病嘅朋友￼講，大家唔好絕望，放鬆及樂觀，凡事都有可能。」
黎瑞恩首當女主角入圍兩海外影展 小恩子走過離婚陰霾醫好胰臟瘤
黎瑞恩和鮑起靜早前為2018-19年香港電影導演會大師班的微電影《骨肉香》擔任主角，全片長25分鐘，小恩子飾演育有一名女兒的女強人，鮑姐則飾演吃人肉才能維持生命的外婆，更一度想吃孫女的肉，情節認真恐怖，該片早於月前已在學生的畢業禮中播放，據知首任做電影女主角的黎瑞恩和鮑姐得悉導演會是為港片培育新血，二人為支持新導演而不收酬勞仗義演出，小恩子更多次萬歲請大家食足三餐，令一眾同學好感動。
該片導演兼編劇潘梓然公布喜訊，《骨肉香》成功入圍歐洲斯洛文尼亞「Grossmann Fantastic Film and Wine Festival」，及印尼峇里舉行「MINIKINO FILM WEEK (MFW) – Bali International Short Film Festival」。
黎瑞恩寶麗金玉女歌手
現年48歲黎瑞恩，90年代是寶麗金力捧的玉女歌手，金曲《一人有一個夢想》、《愛你這樣傻》迷倒萬千少男，後來02年黎瑞恩跟金利來集團主席曾憲梓兒子曾智明結婚，婚後退出娛樂圈專心教子。
可惜二人在2014年宣布離婚，小恩子取得一對子女撫養權做單親媽媽，但她一度鑽進牛角尖不能自拔兼患上抑鬱，後來終走出陰霾，與前夫曾智明關係緩和，但未幾做身體檢查時，又發現胰臟生了兩個1.5cm良性腫瘤，幸而術後已康復，近年更復出娛圈！
小恩子獨力養育一對子女，17歲大女曾凱栭及15歲細仔曾浩儒同佢感情好好，兩姊弟先後去到澳洲讀書，而小恩子都不時到當地探佢哋。
2018年﹐小恩子接受本刊訪問，身為單親媽媽的她被問到壓力是否更加大，佢話：「咁又冇喎，其實一個人有冇壓力係你自己畀嘅啫，冇話單親唔單親嘅。我以前都會居安思危，會諗依家生活好好，如果有一日生活唔好咁點呢？我都會教啲小朋友自己煮飯、學洗衫、摺被⋯⋯當有一日，冇晒啲工人，你點呢？生活唔到呀？唔會㗎嘛！我如果有咩事，我有咩辦法可以能夠養活到自己呢？我會唱歌㗎嘛，唱歌、做吓騷都應該OK嘅！」講到有傳攞咗好大筆贍養費，黎瑞恩笑問：「幾時攞㗎？冇囉，哈！但我前夫對我哋都好好，都好照顧我哋，都好多謝佢。我同前夫依家關係良好，最緊要大家開心。」
黎瑞恩直言如果佢要拍拖嘅話，男朋友一定要好錫佢啲仔女，又笑指：「唔知佢哋畀唔畀呀，佢哋會話：『最好唔好啦，最好我霸晒你啦，你都唔夠時間畀我哋，仲拍乜嘢拖吖！』」而問到黎瑞恩仔女有冇演藝潛質？如果佢哋話做呢行畀唔畀？黎瑞恩話：「有㗎，我唔會話唔畀囉，最緊要讀晒要讀嘅書先，到時你自己選擇，我畀佢自己選擇。」