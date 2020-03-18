4月生日明星藝人（白羊座、金牛座）！你和哪個明星同一天生日？
4月生日的明星藝人包括陳茵媺、 劉心悠、鍾嘉欣三大女神，你和哪個明星同一天生日？有冇白羊座/金牛座的朋友具備明星特質？你同多少明星同年同生肖呢？快來看看吧！ 如果有遺漏，歡迎inbox《東方新地》好讓我們補充補充！
圖文：東方新地
4月生日藝人 + 白羊座生日藝人(3月21日~4月20日)
1日：陳茵媺(1981)、 劉心悠 (1981)
2日：焦媛(1976)、 林嘉華(1957)
3日：陳慧敏(1989)
4日：朱璇(1987)、劉偉強(1960)
5日：梁羽生(1924)
6日：朱麗倩(劉德華老婆, 1966)
7日：成龍(1954)、陳明恩(1981)、唐季禮(1960)、廖啟智(1954)、彭健新(1949)、魯芬(1954)
8日：黃百鳴(1946)
9日：鍾嘉欣(1984)、吳澋滔(1997)
10日：葉山豪(1975)
11日：李思捷(1974)、 林一峰(1976)
12日：歐陽妙芝(1972)、 倫永亮(1957)
13日：林子善(1982)、 衛蘭(1982)
14日：曾志偉(1953)、游乃海(1968)
15日：林其欣 (1965)、陳果(1959)
16日：陳豪(1971)、 陳志全(慢必)(1972)、 舒淇(1976)、俞琤(1954)
17日：梅小惠(1966)
18日：Jessica C. (1988)
19日：林煥光(1951) 、元秋(1948)
4月生日藝人 + 白羊座生日藝人(4月21日~5月20日)
20日：關山(演員, 1933)
21日：曾俊華 (1951)
22日：杜琪峯(1955)、朱慧敏(1981)
23日：喬寶寶(1969)
24日：李鵬飛(1940)、梁思浩(1967)
25日：陳巧文(1987)
26日：李連傑(1963)、倪震(1964) 、林憶蓮(1966) 、歐錦棠(1963)
27日：藍潔瑛(1963)
28日：梁小龍(1948) 、鄭家富(1960)
29日：許廷鏗(1988)、周永恆(1984)
30日：黃德斌(1963)