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4月生日明星藝人（白羊座、金牛座）！你和哪個明星同一天生日？

4月生日的明星藝人包括陳茵媺、 劉心悠、鍾嘉欣三大女神，你和哪個明星同一天生日？有冇白羊座/金牛座的朋友具備明星特質？你同多少明星同年同生肖呢？快來看看吧！ 如果有遺漏，歡迎inbox《東方新地》好讓我們補充補充！

圖文：東方新地

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4月生日藝人 + 白羊座生日藝人(3月21日~4月20日)

1日：陳茵媺(1981)、 劉心悠 (1981)

在黃子華新戲《乜代宗師》裡，劉心悠做打女，不但要增肥還要曬黑，搏到好盡！
在黃子華新戲《乜代宗師》裡，劉心悠做打女，不但要增肥還要曬黑，搏到好盡！

另一女神陳茵媺做咗人妻後少有在幕前出現，專心做幸福少奶和好老婆好媽媽。
另一女神陳茵媺做咗人妻後少有在幕前出現，專心做幸福少奶和好老婆好媽媽。

2日：焦媛(1976)、 林嘉華(1957)
3日：陳慧敏(1989)
4日：朱璇(1987)、劉偉強(1960)
5日：梁羽生(1924)
6日：朱麗倩(劉德華老婆, 1966)
7日：成龍(1954)、陳明恩(1981)、唐季禮(1960)、廖啟智(1954)、彭健新(1949)、魯芬(1954)

曾被封「高登女神」的魯芬在2017年因皮肌炎離世，其出位造型及多套經典電視讓人非常難忘。
曾被封「高登女神」的魯芬在2017年因皮肌炎離世，其出位造型及多套經典電視讓人非常難忘。

8日：黃百鳴(1946)
9日：鍾嘉欣(1984)、吳澋滔(1997)

當日有電影《父子》中做郭富城兒子的吳澋滔，已經大個仔啦！
當日有電影《父子》中做郭富城兒子的吳澋滔，已經大個仔啦！

10日：葉山豪(1975)
11日：李思捷(1974)、 林一峰(1976)
12日：歐陽妙芝(1972)、 倫永亮(1957)
13日：林子善(1982)、 衛蘭(1982)
14日：曾志偉(1953)、游乃海(1968)
15日：林其欣 (1965)、陳果(1959)
16日：陳豪(1971)、 陳志全(慢必)(1972)、 舒淇(1976)、俞琤(1954)
17日：梅小惠(1966)
18日：Jessica C. (1988)

已為人母的名模Jessica C.生完無走樣，身材依然火辣！
已為人母的名模Jessica C.生完無走樣，身材依然火辣！

19日：林煥光(1951) 、元秋(1948)

4月生日藝人 + 白羊座生日藝人(4月21日~5月20日)

20日：關山(演員, 1933)


21日：曾俊華 (1951)
22日：杜琪峯(1955)、朱慧敏(1981)
23日：喬寶寶(1969)
24日：李鵬飛(1940)、梁思浩(1967)
25日：陳巧文(1987)
26日：李連傑(1963)、倪震(1964) 、林憶蓮(1966) 、歐錦棠(1963)
27日：藍潔瑛(1963)
28日：梁小龍(1948) 、鄭家富(1960)
29日：許廷鏗(1988)、周永恆(1984)

自認係人渣嘅世紀賤男周永恒(Roy)與趙頌茹(Yu)結婚不過4年，就被爆有婚外情，仲對阿Yu家暴，之後成個好似失常咁，經常做出奇怪行為，早前仲對警察下跪，行徑不明。
自認係人渣嘅世紀賤男周永恒(Roy)與趙頌茹(Yu)結婚不過4年，就被爆有婚外情，仲對阿Yu家暴，之後成個好似失常咁，經常做出奇怪行為，早前仲對警察下跪，行徑不明。

30日：黃德斌(1963)

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