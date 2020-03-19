feat_1163_12

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

14年與助手女友Lorraine結束廿年愛情長跑後，古巨基一直恨做爸爸，努力造人五年，去年底終於得償所願，由陀B到卸貨，基仔保密功夫做到足，日前突然公開老婆一索得男的喜訊，為2020年娛樂圈帶來一大驚喜，頭大大的初生「古巨B」首次曝光，曬住太陽接受大家的祝福。囝囝得來不易，再加上正值全球爆發疫症，古巨基高度戒備守護妻兒，在Lorraine懷孕後早已學定換片與餵奶，現在停工不出門，全天候閉關湊B，做個廿四孝好爸，享受弄兒之樂。

撰文、圖片：東方新地

閱讀全文

古巨基閉關湊B古太高齡產子一索得男

古巨基都算鬼馬同口密，榮升父親都收得咁埋，日前他在社交網上載
一張BB曬住太陽趴轉瞓的照片，另一張是一家三口的拖手照，公開與
Lorraine成功造人的好消息，由於事出太突然，除了有大量恭賀留言，大
家最想知就是BB究竟是男是女？未幾基仔再在社交網回答是一索得男。

收收埋埋多個月的古巨基，終於公開報喜，他更揚言此後會做個好丈夫、好爸爸。
收收埋埋多個月的古巨基，終於公開報喜，他更揚言此後會做個好丈夫、好爸爸。

古巨基日前在社交網自爆榮升老竇，上載了一張囝囝睡姿與大家分享做爸爸的喜悅，曬住陽光趴轉瞓的「古巨B」，仲食住奶嘴㖭！
古巨基日前在社交網自爆榮升老竇，上載了一張囝囝睡姿與大家分享做爸爸的喜悅，曬住陽光趴轉瞓的「古巨B」，仲食住奶嘴㖭！

基仔與 Lorraine由二人世界變成三人行，拖住囝囝的小手是最幸福的事。
基仔與 Lorraine由二人世界變成三人行，拖住囝囝的小手是最幸福的事。

恨B恨出面太太跟trip隨時造人

14年7月，基仔與Lorraine在美國拉斯維加斯註冊結婚，返港後出活
動才公開喜訊，結婚與生仔兩件人生大事同樣低調處理。其實基仔婚後多
次表明會不設防努力造人，非常喜歡小朋友的他，於15年獲法國北歐大學
頒授榮譽商管博士以及獲「世界傑出華人獎」時，公開揚言期待三喜臨門：
「多謝太太，請留少少時間和空間，期待她頒最大的獎（BB）給我！」
近年基仔為工作周圍飛，再加上展開世界巡迴演唱會，身為貼身助手
兼太太的Lorraine去到邊跟到邊，基仔笑言會一邊巡唱，一邊盡力而為造
人，而且仔女不區同樣歡迎！可惜造人唔係話有就有，都要講天時、地


利、人和，基仔亦唔介意同大家分享閨房事：「雖然要周圍飛，但老婆都
一齊飛，雖然唔知made in邊度，但唔緊要，made咗就得。（係咪佢點你
燈？）有呀，大大力咁點，點到著火呀！」

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

基仔與Lorraine於14年在美國賭城拉埋天窗，正式結為夫婦，婚後基仔已開始不設防造人，努力五年終在去年底一索得男。
基仔與Lorraine於14年在美國賭城拉埋天窗，正式結為夫婦，婚後基仔已開始不設防造人，努力五年終在去年底一索得男。

嬰孩時期的基仔頭大額闊，眼大鼻亦大，非常之精靈，據知現時已三個月大的 「古巨B」，與基仔如同餅印，人見人愛。
嬰孩時期的基仔頭大額闊，眼大鼻亦大，非常之精靈，據知現時已三個月大的 「古巨B」，與基仔如同餅印，人見人愛。

婚前低調的二人，婚後不時高調行孖咇，基仔當年更在餅店開張時承認已婚及親吻Lorraine。
婚前低調的二人，婚後不時高調行孖咇，基仔當年更在餅店開張時承認已婚及親吻Lorraine。

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

早於去年5月，基仔已忍不住洩露造人成功的興奮，在社交網上載多張用apps合成的兒時照片，留言仲話好想重遇當年的自己，原來是暗示囝囝即將面世。
早於去年5月，基仔已忍不住洩露造人成功的興奮，在社交網上載多張用apps合成的兒時照片，留言仲話好想重遇當年的自己，原來是暗示囝囝即將面世。

基仔是圈中出名的好好先生，人緣甚佳，榮升老竇後圈中好友紛紛送上祝福，當中包括蔡卓妍、李克勤、梁詠琪、胡定欣、陳敏之等等。
基仔是圈中出名的好好先生，人緣甚佳，榮升老竇後圈中好友紛紛送上祝福，當中包括蔡卓妍、李克勤、梁詠琪、胡定欣、陳敏之等等。

秘密在美國誕B 團拜活動唔見人為湊B

相愛多年熱情未減，47歲的基仔與50歲的Lorraine安然等待他們的結晶品，果然皇天不負有心人，有傳Lorraine去年底秘密在美國誕B，現在約三個月大，而日前基仔在社交網公開介紹囝囝出場時，表示本來想農曆年初一(1月底)報喜，礙於新冠肺炎開始肆虐，基仔決定留待4月4日兒童節再公布，不過日前卻有人恭喜他，基仔順勢一次過交代。

去年5月，喜愛遊日、韓的基仔與Lorraine去了一轉首爾，據知當時Lorraine剛剛懷孕不久，身形開始脹，所以刻意穿上鬆身衫，夫婦合照亦只影背面，或者上半身。
去年5月，喜愛遊日、韓的基仔與Lorraine去了一轉首爾，據知當時Lorraine剛剛懷孕不久，身形開始脹，所以刻意穿上鬆身衫，夫婦合照亦只影背面，或者上半身。

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

據知Lorraine去年5月懷孕初期時，基仔曾與她飛去首爾遊玩，雖然當時仍未腹大便便，但二人的合照都非常避忌，Lorraine只做影後及影大半身，知情者透露：「Lorraine婚後一直好努力搞好自己身子，話晒都係高齡，萬事都要好小心，一知道有咗基仔就減產，只係雙方家人知道，Lorraine就更加唔露面，全面安胎，而基仔只想專注照顧好太太同準備好BB出世嘅嘢，囝囝出世時就撞正新冠肺炎籠罩之下，基仔非常緊張，如非必要都唔會帶BB出街，百日宴都冇搞，總之就高度防禦啦！」其實基仔近月潛水有跡可尋，去年12月1日，他在拉斯維加斯完成世界巡迴演唱會後，有指他向公司請了長假，但行蹤神秘，直至今年1月中亮相導演張之珏的慈善音樂夜演出，當晚表演後他未有受訪即匆匆走人，而Lorraine亦未有隨行，再加上每年農曆年基仔與Lorraine一定大搞團拜活動，不過今年完全唔見人，原來是家有喜事。


拍拖廿年結婚至今將六年，基仔對Lorraine依舊情深。
拍拖廿年結婚至今將六年，基仔對Lorraine依舊情深。

雖然老婆愛低調，但他的社交網有不少攬實及拖實Lorraine的老公視角照。
雖然老婆愛低調，但他的社交網有不少攬實及拖實Lorraine的老公視角照。

而每年結婚周年，基仔都會送花畀老婆，恩愛有增無減。
而每年結婚周年，基仔都會送花畀老婆，恩愛有增無減。

這張老公視角影古太的背面，再加上適逢基仔的留言520，絕對是充滿愛。
這張老公視角影古太的背面，再加上適逢基仔的留言520，絕對是充滿愛。

大男孩變熟手爸爸

一直幻想自己兒子長相的基仔，終於唔使再靠apps去估估吓，據知「古
巨B」完全遺傳了基仔的大頭與五官，眼大大非常得意，基仔對住得意仔當
然是愛不釋手，恨仔多時的他，不想錯過囝囝任何一個成長片段，再加上
最近因疫症影響要停工，長期留家照顧妻兒，已令基仔由新手爸爸變身熟
手爸爸，換片、餵奶及揞瞓覺都完全難唔到佢，為了慰勞老婆陀仔與生仔
的辛苦，基仔更跟外傭學下廚，做個全方位的好老公、好爸爸。

有說生仔可以令一個人成長，升呢做人父從此兼負著另一個責任，從前成個大細路的基仔，成家立室後愈見成熟，除了成功開拓國內市場大受歡迎，開舖從商做老闆生意亦做得有聲有色，現在生仔的願望又達成，古老闆仲唔係人生大贏家？


47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

恨 B恨到發燒的基仔，去年團拜時見到朋友的初生囡囡，即時抱住唔放手，搞到 BB大喊都要爭住安撫，一早已父愛氾濫，所以在Lorraine陀 B時他已跟陪月學湊B。
恨 B恨到發燒的基仔，去年團拜時見到朋友的初生囡囡，即時抱住唔放手，搞到 BB大喊都要爭住安撫，一早已父愛氾濫，所以在Lorraine陀 B時他已跟陪月學湊B。

基仔現在除了是熟手爸爸，更入得廚房，不時跟家<br srcset=
人外傭學煮飯，似模似樣。” width=”1000″ height=”943″ /> 基仔現在除了是熟手爸爸，更入得廚房，不時跟家
人外傭學煮飯，似模似樣。

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男


過去半年基仔減產陪Lorraine養胎及坐月，出騷次數少之又少，除了美國賭城巡演及國內公司的春茗，更曾與當年拍攝《情深深雨濛濛》的趙薇、林心如及蘇有朋合體現身春晚。
過去半年基仔減產陪Lorraine養胎及坐月，出騷次數少之又少，除了美國賭城巡演及國內公司的春茗，更曾與當年拍攝《情深深雨濛濛》的趙薇、林心如及蘇有朋合體現身春晚。

47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男


「古巨B」千呼萬喚始出來，基仔一班好友等到頸都長埋，據知除了多年好友傅明憲多年前已經講明要做契媽外，基仔的好兄弟黃子華與知己周慧敏亦等住做契爺契媽，諗定買厚禮及封大利是與BB上契。
「古巨B」千呼萬喚始出來，基仔一班好友等到頸都長埋，據知除了多年好友傅明憲多年前已經講明要做契媽外，基仔的好兄弟黃子華與知己周慧敏亦等住做契爺契媽，諗定買厚禮及封大利是與BB上契。

基仔公開添丁喜訊後，同屬英皇娛樂的容祖兒即帶頭幫B仔改名，她提議叫做「古巨雞」，真係得啖笑。
基仔公開添丁喜訊後，同屬英皇娛樂的容祖兒即帶頭幫B仔改名，她提議叫做「古巨雞」，真係得啖笑。

關鍵詞
古巨基

熱門文章