47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男
撰文、圖片：東方新地
古巨基閉關湊B古太高齡產子一索得男
古巨基都算鬼馬同口密，榮升父親都收得咁埋，日前他在社交網上載
一張BB曬住太陽趴轉瞓的照片，另一張是一家三口的拖手照，公開與
Lorraine成功造人的好消息，由於事出太突然，除了有大量恭賀留言，大
家最想知就是BB究竟是男是女？未幾基仔再在社交網回答是一索得男。
恨B恨出面太太跟trip隨時造人
14年7月，基仔與Lorraine在美國拉斯維加斯註冊結婚，返港後出活
動才公開喜訊，結婚與生仔兩件人生大事同樣低調處理。其實基仔婚後多
次表明會不設防努力造人，非常喜歡小朋友的他，於15年獲法國北歐大學
頒授榮譽商管博士以及獲「世界傑出華人獎」時，公開揚言期待三喜臨門：
「多謝太太，請留少少時間和空間，期待她頒最大的獎（BB）給我！」
近年基仔為工作周圍飛，再加上展開世界巡迴演唱會，身為貼身助手
兼太太的Lorraine去到邊跟到邊，基仔笑言會一邊巡唱，一邊盡力而為造
人，而且仔女不區同樣歡迎！可惜造人唔係話有就有，都要講天時、地
秘密在美國誕B 團拜活動唔見人為湊B
相愛多年熱情未減，47歲的基仔與50歲的Lorraine安然等待他們的結晶品，果然皇天不負有心人，有傳Lorraine去年底秘密在美國誕B，現在約三個月大，而日前基仔在社交網公開介紹囝囝出場時，表示本來想農曆年初一(1月底)報喜，礙於新冠肺炎開始肆虐，基仔決定留待4月4日兒童節再公布，不過日前卻有人恭喜他，基仔順勢一次過交代。
據知Lorraine去年5月懷孕初期時，基仔曾與她飛去首爾遊玩，雖然當時仍未腹大便便，但二人的合照都非常避忌，Lorraine只做影後及影大半身，知情者透露：「Lorraine婚後一直好努力搞好自己身子，話晒都係高齡，萬事都要好小心，一知道有咗基仔就減產，只係雙方家人知道，Lorraine就更加唔露面，全面安胎，而基仔只想專注照顧好太太同準備好BB出世嘅嘢，囝囝出世時就撞正新冠肺炎籠罩之下，基仔非常緊張，如非必要都唔會帶BB出街，百日宴都冇搞，總之就高度防禦啦！」其實基仔近月潛水有跡可尋，去年12月1日，他在拉斯維加斯完成世界巡迴演唱會後，有指他向公司請了長假，但行蹤神秘，直至今年1月中亮相導演張之珏的慈善音樂夜演出，當晚表演後他未有受訪即匆匆走人，而Lorraine亦未有隨行，再加上每年農曆年基仔與Lorraine一定大搞團拜活動，不過今年完全唔見人，原來是家有喜事。
大男孩變熟手爸爸
一直幻想自己兒子長相的基仔，終於唔使再靠apps去估估吓，據知「古
巨B」完全遺傳了基仔的大頭與五官，眼大大非常得意，基仔對住得意仔當
然是愛不釋手，恨仔多時的他，不想錯過囝囝任何一個成長片段，再加上
最近因疫症影響要停工，長期留家照顧妻兒，已令基仔由新手爸爸變身熟
手爸爸，換片、餵奶及揞瞓覺都完全難唔到佢，為了慰勞老婆陀仔與生仔
的辛苦，基仔更跟外傭學下廚，做個全方位的好老公、好爸爸。
有說生仔可以令一個人成長，升呢做人父從此兼負著另一個責任，從前成個大細路的基仔，成家立室後愈見成熟，除了成功開拓國內市場大受歡迎，開舖從商做老闆生意亦做得有聲有色，現在生仔的願望又達成，古老闆仲唔係人生大贏家？