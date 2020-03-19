47歲古巨基閉關湊B 50歲古太高齡產子一索得男

14年與助手女友Lorraine結束廿年愛情長跑後，古巨基一直恨做爸爸，努力造人五年，去年底終於得償所願，由陀B到卸貨，基仔保密功夫做到足，日前突然公開老婆一索得男的喜訊，為2020年娛樂圈帶來一大驚喜，頭大大的初生「古巨B」首次曝光，曬住太陽接受大家的祝福。囝囝得來不易，再加上正值全球爆發疫症，古巨基高度戒備守護妻兒，在Lorraine懷孕後早已學定換片與餵奶，現在停工不出門，全天候閉關湊B，做個廿四孝好爸，享受弄兒之樂。

撰文、圖片：東方新地