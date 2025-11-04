乳癌｜35歲婦科名醫患「最惡乳癌」 1種不良習慣埋禍根 揭4大高危因素越有錢越危險？
婦科名醫年僅35歲患「最惡乳癌」
「我那麼年輕，怎麼可能會抽到這種下下籤？」鄭伃書回憶起確診時的心情，至今仍感到難以置信。她在《新聞挖挖哇》節目中透露，確診時乳癌已進入第二期，且屬於治療選擇少、復發與轉移機率高的三陰性乳癌。她自行評估的五年存活率約為88%，但她更在意的是那「令人不寒而慄的12%風險」。
長期睡眠不足埋禍根
作為醫師，鄭伃書對乳癌的危險因子非常了解。她自認並不屬於傳統高風險族群，沒有荷爾蒙暴露、吸煙或家族史等特徵。經過反思，她認為長期嚴重睡眠不足可能是導火線。她表示，「大約有5年的時間，我每天只睡3、4個小時。」這樣的作息讓她長期處於高壓狀態，可能削弱了免疫力。
慢性發炎與癌症風險
中國醫藥大學附設醫院乳房中心主治醫師吳曜充指出，長期睡眠不足和不規律的作息可能導致身體組織處於發炎狀態，進而產生促使癌症發生的自由基。對女性而言，乳癌是最常見的癌症，因此保持充足的睡眠和正常的作息對降低乳癌風險至關重要。
社會地位越高越危險
吳曜充提到，國外研究顯示高社會地位女性罹患乳癌的風險較高，這可能與多種因素有關：
- 高壓力：高社經地位女性因長時間熬夜、壓力過大、作息混亂而增加乳癌風險。
- 晚婚或不婚：研究顯示，35歲前生育及哺乳可降低乳癌風險，晚婚女性錯過此機會，風險提高。
- 環境與基因因素：工作環境中可能接觸化學物質，或本身帶有BRCA基因突變等高風險基因。
- 荷爾蒙或美容補充劑使用：長期使用含荷爾蒙的美容產品或保健食品，可能提高致癌風險。
多重因素影響乳癌發生
吳曜充強調，乳癌的發生與多重因素有關，除了睡眠和壓力，還包括基因、生活環境、飲食和運動習慣等。他建議女性保持均衡飲食和規律運動，避免不明藥物的使用，如長期荷爾蒙治療或美容保健食品等。未婚女性也應注意乳癌風險，定期檢查。
無家族史者也可能罹患乳癌
許多人認為只有乳癌家族史者才是高危險群，但吳曜充指出，根據統計，有乳癌家族史的患者僅占13.3%，即使加上二等親有家族史者，也不到20%。超過80%的乳癌患者沒有家族史，甚至不吸菸、不喝酒，仍然可能罹患乳癌。
吳曜充表示，許多乳癌患者在確診後，常無法相信自己會罹患此病，因為找不到明顯的危險因子。有些人會反省自己的生活方式，認為是不規律的作息或長期月經失調導致罹癌。但他認為，保持正常作息和充足睡眠固然重要，卻不應將罹癌的責任完全歸咎於自己。
定期篩檢的重要性
吳曜充建議，無論是否有乳癌高危險因子，女性年過40歲後，乳癌發生率顯著增加。因此，40歲以上的女性應每2年接受一次乳房X光攝影篩檢，而40歲以下的女性若有乳房不適症狀，也應及早就醫諮詢、進行檢查。透過定期篩檢，可以及早發現乳癌，提高治癒的機會。