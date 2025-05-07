延誤治療的代價
從心理學角度，拖延症（Procrastination）是指要做的事情推遲到最後一刻才完成，雖然明知會有負面後果，但仍會不合理地無限拖延任務，原因可能是害怕失敗、無法滿足別人的期望等，透過拖延作為逃避焦慮的方法。
這種拖延症若套用在諱疾忌醫的病人身上，心態上也算是如出一轍。所謂延誤求醫是指患者發現病徵耽誤初次就醫的時間，有患者想逃避治療，尤其是化療，於是給自己各種各樣的藉口，例如覺得摸到的硬塊是良性的，又或將徵狀視為發炎或皮膚過敏，推遲求醫的時間。
一位七十多歲的婆婆早於半年多前已摸到乳房有硬塊，但她認為活到這個歲數，活着每一天都是多賺的，心想萬一真的患癌，就不如不醫算了，以免成為家人的負累，所以即使發現乳房異常，也是抱住「拖得一天就一天」、「聽天由命」的心態。直至有天家人發現她說話口齒不清，最初還以為她是感冒，但細問之下，才告知家人其乳房已出現潰爛，並有分泌物，胸口很不舒服。
於是，家人帶婆婆往公立醫院求診，最後證實婆婆患上第四期乳癌，腫瘤大至約六厘米，癌細胞已擴散至肺部，當時醫生和家人都認為病情並不樂觀。幸好癌腫瘤不是高度活躍，在服食標靶藥物、電療、荷爾蒙藥物療程後，情況一直受控，至今已過了五個年頭。
很多長者鑑於年紀大，加上乳房出現問題難以啟齒，所以一直拖延去見醫生。其實，如果病人能及早求醫，確診期數可能早些，或可能減少複雜的治療和較高的醫療開支。
《香港乳癌資料庫第16號報告》顯示，在無意中自我發現乳癌的患者中，三分之一在徵狀出現後一個月內首次求醫，四分之一在三個月後才首次求醫。如果按期數分類，相比在徵狀出現後一個月內求醫的患者，超過12個月才求醫的患者較多確診第四期乳癌。這說明了延誤求醫時間越長，出現局部區域性遠端擴散的可能性越大，更可能導致較差的預後情況。
其實早在十年前，香港乳癌基金會就患者延誤求醫的嚴重程度進行研究，發現從事非文職或勞動工作、喪遇或曾經有良性乳房狀況，如纖維乳腺瘤的患者，即使察覺自己有乳癌病徵，也傾向延誤求醫。
筆者曾讀過一篇文章，將大多數癌症成因歸究患者運氣不好，然而筆者更相信後天之力。事實上，延誤求醫是可以避免的，只要及早發現，乳癌是可以治癒的。婦女們要時刻留意乳房的變化，40歲以上的婦女應定期進行乳房X光造影檢查。若乳癌徵狀持續應盡快求醫，切勿掉以輕心。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）