最近聽到朋友分享，其五歲的孫兒總喜歡拖拖拉拉，無論食飯、做功課、洗澡，總要媽媽或工人姐姐三催四請，把事情延遲到最後一刻才做，令她們感到非常懊惱。筆者心想，這種拖延症的陋習，除了發生在小孩子身上，大人也不例外。有不少乳癌病人，即使摸到乳房有腫塊，也一直拖延不去求醫，最終延誤治療，付上沉重的代價。

