卵巢囊腫｜或導致月經異常、腹痛尿頻 了解卵巢囊腫成因、症狀及治療
卵巢囊腫｜什麼是卵巢囊腫？
卵巢囊腫是一種在女性卵巢中形成的囊狀結構，內含液體或固體物質。這些囊腫可能是功能性的（與生理週期有關），也可能是病理性，大部分情況屬於功能性，通常無需治療即可自行消退，對健康無害。然而，某些囊腫可能會導致腹痛、盆腔壓力感、月經異常，甚至引起囊腫破裂或卵巢扭轉。此外，少部分囊腫可能屬於惡性，需要重視。
雖然沒有確切統計數據，但卵巢囊腫在生育年齡女性中相當常見。根據香港癌症資料統計中心2022年的數據，卵巢癌及腹膜癌是本港女性第六大常見癌症，錄得603宗新症，確診年齡中位數為56歲，每108位女士中約有一位在一生中患上卵巢癌。
卵巢囊腫｜哪些女性屬高危人群？
任何生育年齡的女性都可能會出現功能性囊腫，但通常會自然消退。至於病理性囊腫，成因多數不明，可能與子宮異常、未曾生育或家族遺傳有關。此外，特定基因變異（如BRCA1或BRCA2）也會提高卵巢癌風險。
如果青春期少女已有月經，可能會出現功能性囊腫，屬於正常現象，多數可自行消退。但某些病理性囊腫（如畸胎瘤）也可能在此年齡層出現，若有腹痛或腹脹應及早求醫。
卵巢囊腫｜卵巢囊腫分三種類型
卵巢囊腫可分為以下幾類：
- 功能性囊腫（與排卵周期相關）
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- 良性囊腫（非排卵周期相關，可能引發併發症）
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- 惡性腫瘤（卵巢癌）
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卵巢囊腫｜患者無明顯症狀 嚴重或導致5大影響
許多患者無明顯症狀，但若囊腫較大或發生併發症，可能出現以下問題：
- 腹部不適：脹滿感或壓迫感;
- 腹痛：可為隱痛、劇痛或間歇性疼痛;
- 排尿頻繁：囊腫壓迫膀胱導致頻尿;
- 經痛與性交疼痛：常見於子宮內膜異位瘤;
- 月經不規則：少部分囊腫會影響荷爾蒙分泌。
卵巢囊腫｜治療方法視乎囊腫大小
若出現卵巢囊腫，治療方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。小型、無症狀且良性的囊腫，可透過定期觀察和超音波檢查來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。
- 觀察與追蹤：良性且無症狀的囊腫可定期監測;
- 藥物治療：子宮內膜異位瘤可用荷爾蒙藥物緩解症狀;
- 手術切除：對於持續增大、影響生活或懷疑惡性的囊腫，可能需要腹腔鏡或開腹手術。
卵巢囊腫手術相對安全，但仍有感染、出血、鄰近組織損傷等風險。某些類型的囊腫（如子宮內膜異位瘤）可能復發。
卵巢囊腫｜囊腫或手術會影響生育能力嗎？
功能性囊腫通常不影響生育，但子宮內膜異位瘤可能增加不孕風險。另外。囊腫過大時可能需要手術，術後有機會影響卵巢功能。
卵巢囊腫的大小通常不是唯一決定是否需要處理的因素，因為囊腫的性質、引起的症狀和患者的個人情況也會影響醫生的治療建議。以下情況可能需要處理卵巢囊腫：
- 囊腫導致疼痛或其他症狀，如頻尿、腹部脹脹、經痛或月經異常。
- 檢查顯示囊腫的性質可能是惡性的，需要進一步評估和治療。
- 為了避免卵巢急性併發症，例如畸胎瘤容易引起卵巢扭轉。
- 囊腫在觀察後未消退或持續增大。
卵巢囊腫｜卵巢囊腫切除手術
- 全身麻醉
- 腹腔鏡或開腹手術：腹腔鏡即微創手術，切口較小，恢復時間較短。 但如果囊腫長得很大或者懷疑是惡性，則可能需要開腹手術。
- 切除卵巢囊腫或整個卵巢：大部份情況下，特別是年輕的患者，醫生會只切除卵巢囊腫，把正常的卵巢組織留下。但如果懷疑囊腫是惡性，則可能需要把整個卵巢切除。如果患者已經絕經，則一般會把雙側卵巢切除，以避免復發。
- 組織病理檢查：切除的囊腫組織會被送往實驗室進行檢查，以確定囊腫的性質。
卵巢囊腫｜卵巢囊腫會惡化成癌症嗎？
大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤（癌症）。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜異位瘤。如果懷疑囊腫可能是惡性的，醫生可能會建議進行進一步的檢查，以確定囊腫的性質。
卵巢囊腫｜4招降低患病風險 預防卵巢癌
雖然無法完全預防卵巢癌，但可以採取一些措施來降低患病風險。以下是一些可能有助於預防卵巢癌的方法：
- 保持健康體重：避免過度肥胖可能有助於降低患上卵巢癌的風險。
- 不吸煙：避免吸煙或暴露於二手煙可能有助於降低卵巢癌風險。
- 考慮遺傳風險：如果有家族史，特別是卵巢癌或乳腺癌，應考慮接受遺傳諮詢和測試。
- 研究顯示，曾經生育、母乳餵哺、曾經服用口服避孕藥的女士，卵巢癌風險會降低。因不同的原因切除了子宮或及輸卵管的女士，卵巢癌風險也會降低。
重要的是與醫生討論個人風險因素，並採取適當的預防措施。及早發現和治療有助於提高治癒率和預後。
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只有曾經生產的婦女可能出現卵巢囊腫嗎？
任何生育年齡的女性都可能會出現功能性囊腫，但通常會自然消退。
卵巢囊腫必定會惡化成卵巢癌嗎？
大多數卵巢囊腫是良性的，並且不會發展為惡性腫瘤（癌症）。然而，有一些特定類型的囊腫可能增加患上卵巢癌的風險，例如子宮内膜異位瘤。
出現卵巢囊腫必須手術切除嗎？
不是。若出現卵巢囊腫，治療方法取決於囊腫的性質、大小和引起的症狀。小型、無症狀且良性的囊腫，可透過定期觀察和超音波檢查來追蹤，以確保囊腫不會引起問題。