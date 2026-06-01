準媽媽必讀！拆解孕期5大關鍵營養 擊退孕後期抽筋 有助母體免疫力

得知懷孕的那一刻，準媽媽的心情總是既興奮又忐忑。隨之而來的，往往是排山倒海的「關心」和各種飲食限制，不少長輩總會叮囑要「食兩人份量」來補身體。其實，盲目進補不但加重腸胃負擔，更可能令媽媽血糖、血壓超標。所以，要精明攝取關鍵營養。

