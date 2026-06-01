準媽媽必讀！拆解孕期5大關鍵營養 擊退孕後期抽筋 有助母體免疫力
特別是作為孕媽咪，最怕的就是生病，懷孕期間「真係唔病得」，亦盡量不想看醫生、食西藥。要保護好自己的免疫力，並應付孕後期常見的身體不適，編輯為各位準媽媽精靈拆解5大不可或缺的孕期關鍵營養。這次我們從關心媽媽自身健康與防病的角度出發，教你如何透過精準營養舒緩不適、維持強健體魄，做個健康又快樂的精明孕媽咪！
關鍵營養 1：葉酸（Folic Acid）—— 孕初期舒緩不適、維持細胞修復
在懷孕初期（1-12週），很多媽媽都會經歷體內荷爾蒙劇烈變化的階段，容易感到疲倦及有害喜反應。
守護媽媽健康： 葉酸除了協助胎兒早期發育，對準媽媽自身的細胞分裂及紅血球製造也至關重要，有助維持初期基本的代謝與體力。
精明選材： 除了服用醫生開的補充劑，日常可多吃深綠色蔬菜（如西蘭花、菠菜）、蘆筍及豆類。
抗嘔小貼士： 面對嚴重的孕吐，千萬不要強迫自己飲油膩的大補湯。建議採取「少食多餐」原則，隨身帶備梳打餅或者乾薑片，有助中和胃酸，先照顧好自己的胃口最重要！
關鍵營養 2：鈣質（Calcium）—— 孕後期抽筋救星！守護母嬰骨骼健康
踏入孕中期及孕後期，是媽媽骨骼健康面臨重大考驗的時期，而鈣質更是這個階段的重中之重。
守護媽媽與胎兒： 胎兒發育骨骼和牙齒需要吸收大量鈣質。如果媽媽日常攝取不足，身體機制就會自動「抽調」媽媽骨骼和牙齒中的鈣，優先供予胎兒。
擊退孕後期抽筋： 缺鈣最直接的後果，就是媽媽在孕後期經常在半夜因為小腿抽筋而痛醒，甚至會導致牙齒鬆動，並大大增加日後患上骨質疏鬆的風險。因此，補充足夠的鈣質，對胎兒發育好之餘，更是救贖媽媽睡眠質素的關鍵！
精明選材： 每日最好飲1至2杯高鈣飲品。平時飯餸中可以多加硬豆腐、小魚乾、黑芝麻及西蘭花來全面補鈣。
關鍵營養 3：優質植物蛋白與豆乳製品 —— 打造天然免疫屏障，孕媽唔病得！
懷孕期間，媽媽的免疫系統會自然下降以保護胎兒，但這也代表媽媽變得容易被細菌病毒入侵。孕婦盡量不想吃藥，怕會影響胎兒的發育和健康，此時就要靠唔同維他命來築起免疫防線。
守護媽媽健康： 維他命D對免疫系統有調節作用，可與免疫細胞結合，支持免疫細胞的功能。維他命B6及B12，有助身體製造紅血球，為細胞提供能量，是參與抗體製造的材料。免疫營養攝取不足，媽媽的免疫力就會直線下跌，容易感冒、精神不振。
精明選材：準媽媽在日常飲食中也可精明選擇相關天然食材：例如進食徹底煮熟的三文魚或雞蛋來補充維他命D；吃香蕉、去皮雞肉來攝取維他命B6；以及適量進食全熟牛肉或海鮮以補充維他命B12。這些食材性質溫和、容易消化，能全面增強孕婦的抗病能力。
關鍵補充：維他奶™鈣思寶™原味高鈣豆奶
維他奶™鈣思寶™原味高鈣豆奶是孕媽媽們快捷補充鈣質的必備之選，而原味高鈣豆奶還含有維他命D、B6、B12，3重營養幫助增強免疫力，滅輕疲勞感，維他命D更是有助鈣質的吸收，更可減少孕後期抽筋問題。
關鍵營養 4：Omega-3（DHA）—— 媽媽維持情緒健康、抗發炎的關鍵
孕中期至孕後期，媽媽不僅身體負擔加重，情緒也容易因荷爾蒙及心理壓力而波動。
守護媽媽健康： 多項研究指出，Omega-3 脂肪酸（特別是 DHA）除了對發育有益，更是媽媽維持腦部健康、穩定產前產後情緒、預防孕期憂鬱的重要核心。此外，它還具有優異的抗發炎功效，能幫助媽媽身體保持最佳狀態。
精明選材： 三文魚、沙丁魚等深海魚富含 DHA。但記得必須徹底煮熟，切忌進食生魚片！
關鍵營養 5：鐵質（Iron）—— 孕後期衝刺，告別孕期疲勞與貧血
到了孕後期（29週至分娩），媽媽的血液容量會激增約 50%，身體需要高密度的鐵質。
守護媽媽健康： 鐵質是用來製造血紅素的關鍵。一旦缺鐵，媽媽會經常感到頭暈、心跳加速、面色蒼白且極度疲倦。充足的鐵質不僅能維持日常體力，更是為分娩時的失血及產後復原做好「儲血」準備。
精明選材： 紅肉（如牛肉、豬展）、豬肝、木耳都含有豐富鐵質。食完之後可以食個橙或奇異果，豐富嘅維生素C可以令鐵質吸收得更好！
護媽小貼士： 後期最容易出現便秘和胃灼熱（胃酸倒流）。記得每日飲足8杯水、多吃秋葵和番薯葉等高纖蔬菜。同時少食太鹹、重口味的食物（如撈麵、薯片），能有效減輕後期痛苦的妊娠水腫。