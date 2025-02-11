元宵節15大禁忌 避著兩種顏色衣物 玄學家提醒食雪糕或損財運
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明日（2月12日）就是元宵節。傳統上，元宵節象徵春天的到來，有指元宵早在秦漢時代已存在，最初是農民祈求豐收的日子，及後演變成各種娛樂活動。事實上除猜燈謎、賞花燈及食湯圓以外，元宵節還有多種傳統及禁忌，以下將為大家一一講解。
台灣玄學家小孟老師昨日（10日）於其Facebook專頁發文，拆解元宵節的15大禁忌，其中有兩種顏色衣物應避免穿著，同時應避免食一種食物，否則或將財神趕走、影響自身財運。
元宵節15大禁忌
1.不可借錢
會把好運借光。
2.不可逗弄小鳥
民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放炮仗點燈，象徵人間已得到逞懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。
3.避免爭吵
元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩之間不應爭吵，以免觸怒神明。
4.不宜剪髮洗髮
「髮」象徵「發」，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
5.不宜殺生
元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
6.不宜搬家
易將福氣搬光。
7.不宜敲打房子
會把福氣與財氣敲走。
8.忌到海邊用利器
元宵為臨水夫人千秋；民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此應避免到海邊與使用尖物以避免見血。
9.米缸也避免見底
相傳會斷炊，錢財見底。
10.忌弄破衣物
以免錢財破光。
11.避穿黑白色
象徵入獄。
12.家中不要太暗
家中太暗象徵前途黯淡，因此古代在元宵都會點燈龍。
13.小孩燈籠勿放鏡子前
以免招來邪氣；因鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。
14.吃湯圓不宜敲碗
古代僅乞丐才會敲碗，會影響財運；晚上食湯圓敲碗也會招好兄弟（遊魂野鬼）來吃，應該注意。
15.不要吃冰（雪條雪糕）
民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰；因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。
5種食物添財運
此外，台灣玄學家孟冠辰亦分享5大類食物，在元宵佳節食用有助添財添運：
1.湯圓
祈求全家團圓，事事圓滿如意。
2.生菜
祈求財運亨通，生菜諧音「生財」。
3.餃子
因形狀像元寶，象徵招財進寶，餃子諧音「交子」意味子時相交好運發大財。
4.麵條
增福壽喜慶，綿綿不斷。
5.年糕
象徵年年高升。