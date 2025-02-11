元宵節15大禁忌 避著兩種顏色衣物 玄學家提醒食雪糕或損財運

明日（2月12日）就是元宵節。傳統上，元宵節象徵春天的到來，有指元宵早在秦漢時代已存在，最初是農民祈求豐收的日子，及後演變成各種娛樂活動。事實上除猜燈謎、賞花燈及食湯圓以外，元宵節還有多種傳統及禁忌，以下將為大家一一講解。

