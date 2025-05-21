冷氣慳電｜冷氣1個功能電費慳12% 即睇6大冷氣慳電技巧 長開機電費較低？風扇放邊最涼爽？
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本港近日天氣炎熱，天文台接連發出酷熱天氣警告，相信不少家庭都要開冷氣開過夜先可以有一夜好眠，連帶電費都難免大幅上升。事實上，有不少小技巧都有助減低冷氣耗電，從而減低電費支出，以下將綜合多方專家意見，歸納6大慳冷氣電費小知識供大家參考。
1.用睡眠模式 冷氣慳電12%
台灣經濟部能源署曾分享指，冷氣一般都有「舒眠模式」（Sleep mode）；開啟該模式後，冷氣會在使用者入睡後逐步將溫度調高1至2度。由於冷氣每調高1度大約可節省6%電費，故調低2度大約就可以節省12%電費。
2.風扇／循環扇雙管齊下
電風扇耗電量一般而言只有冷氣的5至10%；開冷氣同時配合風扇或循環扇，有助將凍空氣均勻散佈於室內不同地方，甚至是直接地吹近用戶，如此即使將冷氣溫度調高2、3度都可以帶來足夠的涼快感覺。
要提升室內凍空氣循環，可以考慮將風扇放在角落並面向對角，利用其送風功能將氣流吹遍整個房間。另外開冷氣之前先將風扇面向窗外，利用負壓將室內悶熱空氣吹走然後再開冷氣，可加快降溫散熱，同樣有助慳電。
3.慎選冷氣匹數
除選用變頻式空調機以及有第1級能源標籤型號之外，根據房間面積來挑選冷氣「匹數」，亦相當重要。以下是房間面積與冷氣匹數的參考，如房間「西斜」可考慮選用高一個級別冷氣：
|面積(平方呎)
|匹數
|80以下
|3/4匹
|80-100
|1匹
|100-150
|1.5匹
|150-200
|2匹
|200-250
|2.5匹
4.定期洗機
冷氣機內部清潔與否亦影響到製冷效能以至用電效益。消委會建議夏季期間約每2星期清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響效能，並定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修。
5.起床前1小時預設關機
人在熟睡之後體溫會稍為下降，因此在睡前不妨將冷氣溫度稍為調高；另外亦可考慮用時間掣，設定冷氣在起床前1小時關機，縮短冷氣整體運作時間。
6.避免短時間開機關機
變頻式冷氣機會在室內到達指定溫度時減低運轉功率，在恆溫之餘減少冷氣耗電量，換句話說冷氣在室內溫度較高時、剛開機時耗電量亦較高。如果只是出門半小時至1小時，變頻機用互可以考慮調高溫度但不要熄機，耗電量反比被熄機後重開為低。