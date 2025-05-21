冷氣慳電｜冷氣1個功能電費慳12% 即睇6大冷氣慳電技巧 長開機電費較低？風扇放邊最涼爽？

本港近日天氣炎熱，天文台接連發出酷熱天氣警告，相信不少家庭都要開冷氣開過夜先可以有一夜好眠，連帶電費都難免大幅上升。事實上，有不少小技巧都有助減低冷氣耗電，從而減低電費支出，以下將綜合多方專家意見，歸納6大慳冷氣電費小知識供大家參考。

