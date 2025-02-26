冷衫外套易起毛粒 專家教用1物輕鬆擦走 不傷毛衣冷衫頸巾都有效

冷衫外套在長期磨擦下容易生出毛頭，用手一顆顆拔除既費時又麻煩。有日本家務專家就分享了一個簡單方法，只需用上1種廚房常見物品，只需幾下功夫就能去除冷衫毛頭，重點是不會傷害衣物表面，對線衫或頸巾亦一樣適用。

