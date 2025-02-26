冷衫外套易起毛粒 專家教用1物輕鬆擦走 不傷毛衣冷衫頸巾都有效
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冷衫外套在長期磨擦下容易生出毛頭，用手一顆顆拔除既費時又麻煩。有日本家務專家就分享了一個簡單方法，只需用上1種廚房常見物品，只需幾下功夫就能去除冷衫毛頭，重點是不會傷害衣物表面，對線衫或頸巾亦一樣適用。
只需廚房1物 簡單清除冷衫毛頭
日本家務網站「Saita」報道，生活知識頻道「裏技俱樂部」曾透過影片介紹這個實用技巧。影片提到，冷衫毛衣因磨擦容易形成毛頭，雖然可以用手逐粒拔除，但實在太花時間。其實，廚房洗碗用的百潔布就是解決這問題的好幫手。
使用方法很簡單，只需將百潔布黃色（即較柔軟部分）一面放在冷衫上，輕輕反覆擦拭，毛頭就會黏在百潔布上。影片特別提醒，選用表面有凹凸紋理的百潔布效果更好，因為凹凸設計能更有效「捕捉」毛頭。但要小心避免使用背面較粗糙的一側，以免刮傷冷衫表面。
洗碗海綿滿佈小孔 有效「捉住」毛頭
百潔布之所以能輕鬆去除毛頭，關鍵在於其表面的無數細小孔洞。這些孔洞能「捉住」毛頭的細小纖維，將其從冷衫表面扯離。影片還解釋，表面凹凸不平的百潔布因接觸面積較大，比平坦款式更能提升去毛頭的效果。
揀啱百潔布事半功倍
想讓去毛頭更順利，建議挑選有凹凸紋理的百潔布，並在擦拭時保持輕柔，避免用力過猛。這個方法不僅適用於毛衣，其他容易起毛的衣物如圍巾、外套等也能用得上。
圖片來源：影片截圖